Ξεκίνησε νωρίς η φιέστα ανόδου της Καλαμάτας: Έγινε η νύχτα μέρα με τα καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα για τη «Μαύρη Θύελλα», βίντεο
Η Καλαμάτα υποδέχεται την Κυριακή (15:00) τον Ολυμπιακό Β' και σφραγίζει την επιστροφή της στη Super League 1 μετά από 26 χρόνια

Εδώ και μια εβδομάδα η Καλαμάτα στο ρυθμό της ανόδου στη Stoiximan Super League.

Η ομάδα της Μεσσηνίας, που είναι γνωστή στο πανελλήνιο ως «Μαύρη Θύελλα» κέρδισε το περασμένο Σάββατο στη Νέα Σμύρνη με 1-0 τον Πανιώνιο και σφράγισε και μαθηματικά την επιστροφή της στα σαλόνια μετά από 26 χρόνια! 

Οι παίκτες και το τιμ αποθεώθηκαν από χιλιάδες Καλαματιανούς στην επιστροφή τους στην πόλη λίγες ώρες αργότερα αλλά τα καλύτερα έρχονται. 

Την Κυριακή (15:00) η Καλαμάτα υποδέχεται στο γήπεδο της Παραλίας τον Ολυμπιακό Β' στην προ τελευταία στροφή των playoffs της Super League 2 και μετά τη λήξη θα ακολουθήσει η απονομή και η φιέστα. 

Οι Καλαματιανοί δεν κρατιούνται πάντως. Το βράδυ του Σαββάτου στήθηκε σόου με καπνογόνα και πυροτεχνήματα στο λιμάνι της πόλης και το μαύρο έγινε... κόκκινο για τη «Μαύρη Θύελλα». 


Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης