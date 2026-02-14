Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Τριάρα η Μπάγερν, η Σίτι άνετα στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας, διπλό η Φιορεντίνα, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Νιούκαστλ προκρίθηκε με 3-1 μέσα στην έδρα της Άστον Βίλα, τεσσάρα η Λεβερκούζεν πριν τον Ολυμπιακό, διπλό της Αταλάντα μέσα στο «Ολίμπικο» κόντρα στη Λάτσιο
Η Μάντσεστερ Σίτι προκρίθηκε άνετα στους 16 του FA Cup αφού επικράτησε της Σάλφορντ με 2-0. Η Νιούκαστλ πανηγύρισε μεγάλη πρόκριση με επιβλητική εμφάνιση στο Μπέρμιγχαμ, 3-1 την Άστον Βίλα.
Η Γουέστ Χαμ πήρε πολύ δύσκολη πρόκριση στην παράταση επί της Μπάρτον. Η Σαουθάμπτον 2-1 στην παράταση τη Λέστερ.
Στη Bundesliga η Μπάγερν ξέφυγε ξανά στο +7 από την δεύτερη Ντόρτμουντ, περνώντας άνετα από τη Βρέμη, 3-0 τη Βέρντερ. Η Λεβερκούζεν ήταν εξαιρετική τρεις μέρες πριν πάει στο Καραϊσκάκη για να συναντήσει ξανά τον Ολυμπιακό, επικράτησε 4-0 της Ζανκ Πάουλι.
Στη Serie A η Φιορεντίνα πήρε ανάσα με φοβερό διπλό μέσα στο Κόμο του Δουβίκα, με 2-1. Η Αταλάντα κέρδισε 2-0 τη Λάτσιο στη Ρώμη.
Στη La Liga η Βιγιαρεάλ έχασε έδαφος στη μάχη για το Champions League, ηττήθηκε 2-1 από τη Χετάφε στη Μαδρίτη. Η Σεβίλλη του Αλμέιδα έμεινε στο 1-1 με την Αλαβές στην Ανδαλουσία.
FA Cup (φάση των 32)
Ρέξαμ-Ίπσουιτς 1-0
Χαλ-Τσέλσι 0-4
Μπέρτον Άλμπιον-Γουέστ Χαμ 0-1
Bundesliga (22η αγωνιστική)
Ντόρτμουντ-Μάιντς 4-0 (10',42' Γκιρασί, 15' Μπέιερ, 84' αυτ. Κορ)
Λεβερκούζεν-Ζανκτ Πάουλι 4-0 (13' Κουάνσα, 14' Σικ, 52' Ταπσόμπα, 78' Πόκου) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Γκλάντμπαχ 3-0 (24' Μπράουν, 34' Αμαϊμουνι, 75' Κνάουφ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν Μονάχου 0-3 (22'πεν, 25' Κέιν, 70' Γκορέτσκα)
Χοφενχάιμ-Φράιμπουργκ 3-0 (46' Ασλάνι, 51' Καμπακ, 90'+3 Γκεντρέι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αμβούργο-Ουνιόν Βερολίνου 3-2 (35',82' Κονιγκσντόρφερ, 45'+2 Καπάλδο - 28' πέν. Κέρφελντ, 89' Ίλιτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Στουτγάρδη-Κολωνία 3-1 (15, 70' Ντεμίροβιτς, 84' Ουνταβ - Άτσε)
Άουγκσμπουργκ-Χαϊντενχάιμ 15/2
Λειψία-Βόλφσμπουργκ 15/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 57 -22αγ.
Ντόρτμουντ 51 -22αγ.
Χοφενχάιμ 45 -22αγ.
Στουτγάρδη 42 -22αγ.
Λεβερκούζεν 39 -21αγ.
Λειψία 39
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 31 -22αγ.
Φράιμπουργκ 30 -22αγ.
Αμβούργο 25 -21αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 25 -22αγ.
Κολωνία 23 -22αγ.
Γκλάντμπαχ 22 -22αγ.
Άουγκσμπουργκ 22
Μάιντς 21 -22αγ.
Βόλφσμπουργκ 19
Βέρντερ Βρέμης 19 -22αγ.
Ζανκτ Πάουλι 17 -22αγ.
Χαϊντενχάιμ 13
La Liga (24η αγωνιστική)
Ελτσε-Οσασούνα 0-0
Εσπανιόλ-Θέλτα 2-2 (66' Γκαρσία, 86' Ντόλαν - 38' Γιούτγκλα, 90'+3 Ιγκλέσιας)
Χετάφε-Βιγιαρεάλ 2-1 (41' Αραμπάρι, 53' Σατριάνο - 76' Μικαουτάτζε)
Σεβίλλη-Αλαβές 1-1 (42' Σο, 60' Μαρτίνεθ)
Ρεάλ Μαδρίτης-Σοσιεδάδ
Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 15/2
Ράγιο Βαγεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 15/2
Λεβάντε-Βαλένθια 15/2
Μαγιόρκα-Μπέτις 15/2
Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα 16/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 58
Ρεάλ Μαδρίτης 57
Ατλέτικο Μαδρίτης 45
Βιγιαρεάλ 45 -22αγ.
Μπέτις 38
Εσπανιόλ 35 -24αγ.
Θέλτα 34 -24αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 31
Οσασούνα 30 -24αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 28
Χετάφε 26
Τζιρόνα 26
Σεβίλη 25
Αλαβές 25
Έλτσε 25 -24αγ.
Μαγιόρκα 24
Βαλένθια 23
Ράγιο Βαγεκάνο 22 -22αγ.
Λεβάντε 18 -22αγ.
Οβιέδο 16 -22αγ.
Serie A (25η αγωνιστική)
Πίζα-Μίλαν 1-2 (71' Λογιόλα - 39' Λόφτους-Τσικ, 85' Μόντριτς)
Κόμο-Φιορεντίνα 1-2 (77' Παρίζι - 26' Φατζιόλι, 54'πέν. Κιν)
Λάτσιο-Αταλάντα 0-2 (41' Έντερσον, 61' Ζαλέφσκι)
Ίντερ-Γιουβέντους
Ουντινέζε-Σασουόλο 15/2
Κρεμονέζε-Τζένοα 15/2
Πάρμα-Βερόνα 15/2
Τορίνο-Μπολόνια 15/2
Νάπολι-Ρόμα 15/2
Κάλιαρι-Λέτσε 16/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)
Ίντερ 58
Μίλαν 53
Νάπολι 49
Γιουβέντους 46
Ρόμα 46
Αταλάντα 42 -25αγ.
Κόμο 41
Λάτσιο 33 -25αγ.
Ουντινέζε 32
Μπολόνια 30
Σασουόλο 29
Κάλιαρι 28
Τορίνο 27
Πάρμα 26
Τζένοα 23
Κρεμονέζε 23
Λέτσε 21
Φιορεντίνα 21 -25αγ.
Πίζα 15 -25αγ.
Βερόνα 15
