Τριάρα η Μπάγερν, η Σίτι άνετα στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας, διπλό η Φιορεντίνα, δείτε γκολ από την Ευρώπη
SPORTS
Τριάρα η Μπάγερν, η Σίτι άνετα στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας, διπλό η Φιορεντίνα, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Η Νιούκαστλ προκρίθηκε με 3-1 μέσα στην έδρα της Άστον Βίλα, τεσσάρα η Λεβερκούζεν πριν τον Ολυμπιακό, διπλό της Αταλάντα μέσα στο «Ολίμπικο» κόντρα στη Λάτσιο

Τριάρα η Μπάγερν, η Σίτι άνετα στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας, διπλό η Φιορεντίνα, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Μάντσεστερ Σίτι προκρίθηκε άνετα στους 16 του FA Cup αφού επικράτησε της Σάλφορντ με 2-0. Η Νιούκαστλ πανηγύρισε μεγάλη πρόκριση με επιβλητική εμφάνιση στο Μπέρμιγχαμ, 3-1 την Άστον Βίλα. 

Η Γουέστ Χαμ πήρε πολύ δύσκολη πρόκριση στην παράταση επί της Μπάρτον. Η Σαουθάμπτον 2-1 στην παράταση τη Λέστερ. 

Στη Bundesliga η Μπάγερν ξέφυγε ξανά στο +7 από την δεύτερη Ντόρτμουντ, περνώντας άνετα από τη Βρέμη, 3-0 τη Βέρντερ. Η Λεβερκούζεν ήταν εξαιρετική τρεις μέρες πριν πάει στο Καραϊσκάκη για να συναντήσει ξανά τον Ολυμπιακό, επικράτησε 4-0 της Ζανκ Πάουλι. 

Στη Serie A η Φιορεντίνα πήρε ανάσα με φοβερό διπλό μέσα στο Κόμο του Δουβίκα, με 2-1. Η Αταλάντα κέρδισε 2-0 τη Λάτσιο  στη Ρώμη. 

Στη La Liga η Βιγιαρεάλ έχασε έδαφος στη μάχη για το Champions League, ηττήθηκε 2-1 από τη Χετάφε στη Μαδρίτη. Η Σεβίλλη του Αλμέιδα έμεινε στο 1-1 με την Αλαβές στην Ανδαλουσία. 

FA Cup (φάση των 32)

Ρέξαμ-Ίπσουιτς 1-0

Wrexham AFC v Ipswich Town | Key Moments | Fourth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Κλείσιμο
Χαλ-Τσέλσι 0-4

Hull City v Chelsea | Key Moments | Fourth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Μπέρτον Άλμπιον-Γουέστ Χαμ 0-1 

Burton Albion v West Ham United | Key Moments | Fourth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Σαουθάμπτον-Λέστερ 2-1

Southampton v Leicester City | Key Moments | Fourth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Μπέρνλι-Μάνσφιλντ 1-2

Norwich City v West Bromwich Albion | Key Moments | Fourth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Νόριτς-Γουέστ Μπρομ 3-1

Burnley v Mansfield Town | Key Moments | Fourth Round | Emirates FA Cup 2025-26


Μάντσεστερ Σίτι-Σάλφορντ Σίτι 2-0 

Manchester City v Salford City | Key Moments | Fourth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Άστον Βίλα-Νιούκαστλ 1-3 

Aston Villa v Newcastle United | Key Moments | Fourth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Λίβερπουλ-Μπράιτον 

Μπέρμιγχαμ-Λιντς 15/2

Γκρίμσμπι-Γουλβς 15/2

Στόουκ Σίτι-Φούλαμ 15/2

Όξφορντ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ 15/2

Άρσεναλ-Γουίγκαν 15/2

Μάκλσφιλντ-Μπρέντφορντ 16/2


Bundesliga (22η αγωνιστική)

Ντόρτμουντ-Μάιντς 4-0 (10',42' Γκιρασί, 15' Μπέιερ, 84' αυτ. Κορ)

Ryerson with 4 assist | BORUSSIA DORTMUND - MAINZ 05 | Highlights | Matchday 22 – Bundesliga 2025/26

Λεβερκούζεν-Ζανκτ Πάουλι 4-0 (13' Κουάνσα, 14' Σικ, 52' Ταπσόμπα, 78' Πόκου) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Γκλάντμπαχ 3-0 (24' Μπράουν, 34' Αμαϊμουνι, 75' Κνάουφ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν Μονάχου 0-3 (22'πεν, 25' Κέιν, 70' Γκορέτσκα)

KANE-BRACE Seals The Win! | WERDER BREMEN - FC BAYERN | Highlights | Matchday 22 – Bundesliga 25/26

Χοφενχάιμ-Φράιμπουργκ 3-0 (46' Ασλάνι, 51' Καμπακ, 90'+3 Γκεντρέι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Αμβούργο-Ουνιόν Βερολίνου 3-2 (35',82' Κονιγκσντόρφερ, 45'+2 Καπάλδο - 28' πέν. Κέρφελντ, 89' Ίλιτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Στουτγάρδη-Κολωνία 3-1 (15, 70' Ντεμίροβιτς, 84' Ουνταβ - Άτσε)

VFB DELIVERS At Home! | VFB STUTTGART - 1. FC KÖLN | Highlights | Matchday 22 – Bundesliga 2025/26

Άουγκσμπουργκ-Χαϊντενχάιμ 15/2

Λειψία-Βόλφσμπουργκ 15/2


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 57 -22αγ.

Ντόρτμουντ 51 -22αγ.

Χοφενχάιμ 45 -22αγ.

Στουτγάρδη 42 -22αγ.

Λεβερκούζεν 39 -21αγ.

Λειψία 39

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 31 -22αγ.

Φράιμπουργκ 30 -22αγ.

Αμβούργο 25 -21αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 25 -22αγ.

Κολωνία 23 -22αγ.

Γκλάντμπαχ 22 -22αγ.

Άουγκσμπουργκ 22

Μάιντς 21 -22αγ.

Βόλφσμπουργκ 19

Βέρντερ Βρέμης 19 -22αγ.

Ζανκτ Πάουλι 17 -22αγ.

Χαϊντενχάιμ 13



La Liga (24η αγωνιστική)

Ελτσε-Οσασούνα 0-0

ELCHE CF 0 - 0 CA OSASUNA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Εσπανιόλ-Θέλτα 2-2 (66' Γκαρσία, 86' Ντόλαν - 38' Γιούτγκλα, 90'+3 Ιγκλέσιας)

RCD ESPANYOL 2 - 2 CELTA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Χετάφε-Βιγιαρεάλ 2-1 (41' Αραμπάρι, 53' Σατριάνο - 76' Μικαουτάτζε)

GETAFE CF 2 - 1 VILLARREAL CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Σεβίλλη-Αλαβές 1-1 (42' Σο, 60' Μαρτίνεθ)

SEVILLA FC 1 - 1 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ρεάλ Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 

Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 15/2

Ράγιο Βαγεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 15/2

Λεβάντε-Βαλένθια 15/2

Μαγιόρκα-Μπέτις 15/2

Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα 16/2


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 58

Ρεάλ Μαδρίτης 57

Ατλέτικο Μαδρίτης 45

Βιγιαρεάλ 45 -22αγ.

Μπέτις 38

Εσπανιόλ 35 -24αγ.

Θέλτα 34 -24αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 31

Οσασούνα 30 -24αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 28

Χετάφε 26

Τζιρόνα 26

Σεβίλη 25

Αλαβές 25

Έλτσε 25 -24αγ.

Μαγιόρκα 24

Βαλένθια 23

Ράγιο Βαγεκάνο 22 -22αγ.

Λεβάντε 18 -22αγ.

Οβιέδο 16 -22αγ.


Serie A (25η αγωνιστική)

Πίζα-Μίλαν 1-2 (71' Λογιόλα - 39' Λόφτους-Τσικ, 85' Μόντριτς)

PISA-MILAN 1-2 | HIGHLIGHTS | Modric Last-Minute Hero For Milan | Serie A 2025/26

Κόμο-Φιορεντίνα 1-2 (77' Παρίζι - 26' Φατζιόλι, 54'πέν. Κιν)

COMO-FIORENTINA 1-2 | HIGHLIGHTS | Fagioli and Kean Secure Crucial Three Points | SERIE A 2025/26

Λάτσιο-Αταλάντα 0-2 (41' Έντερσον, 61' Ζαλέφσκι)

LAZIO-ATALANTA 0-2 | HIGHLIGHTS | Atalanta Break in the Top Six | SERIE A 2025/26

Ίντερ-Γιουβέντους 

Ουντινέζε-Σασουόλο 15/2

Κρεμονέζε-Τζένοα 15/2

Πάρμα-Βερόνα 15/2

Τορίνο-Μπολόνια 15/2

Νάπολι-Ρόμα 15/2

Κάλιαρι-Λέτσε 16/2


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)

Ίντερ 58

Μίλαν 53

Νάπολι 49

Γιουβέντους 46

Ρόμα 46

Αταλάντα 42 -25αγ.

Κόμο 41

Λάτσιο 33 -25αγ.

Ουντινέζε 32

Μπολόνια 30

Σασουόλο 29

Κάλιαρι 28

Τορίνο 27

Πάρμα 26

Τζένοα 23

Κρεμονέζε 23

Λέτσε 21

Φιορεντίνα 21 -25αγ.

Πίζα 15 -25αγ.

Βερόνα 15

