Αθλέτικ Μπιλμπάο: Στη «μαύρη λίστα» της FIFA με απειλή για απαγόρευση μεταγραφών μέχρι το 2028
SPORTS
FIFA Αθλέτικ Μπιλμπάο απαγόρευση μεταγραφών

Αθλέτικ Μπιλμπάο: Στη «μαύρη λίστα» της FIFA με απειλή για απαγόρευση μεταγραφών μέχρι το 2028

Εντάχθηκε στο σύστημα «Registration Bans» λόγω οικονομικής εκκρεμότητας – Κίνδυνος να μείνει χωρίς ενισχύσεις για τρεις περιόδους, αισιοδοξία για άμεση λύση

Αθλέτικ Μπιλμπάο: Στη «μαύρη λίστα» της FIFA με απειλή για απαγόρευση μεταγραφών μέχρι το 2028
Συναγερμός σήμανε στις τάξεις της Αθλέτικ Μπιλμπάο, καθώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) συμπεριέλαβε τον βασκικό σύλλογο στην επίσημη πλατφόρμα «Registration Bans», θέτοντας την ομάδα προ του φάσματος μιας βαριάς τιμωρίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επιβεβαιώθηκαν την Πέμπτη, η Αθλέτικ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο απαγόρευσης εγγραφής νέων ποδοσφαιριστών (εγχώριων ή διεθνών) για τρεις μεταγραφικές περιόδους. Εάν η κύρωση οριστικοποιηθεί, οι Βάσκοι δεν θα μπορούν να κάνουν μεταγραφές το καλοκαίρι του 2026, τον χειμώνα του 2027 και το καλοκαίρι του 2027, επιστρέφοντας στη δράση τον Ιανουάριο του 2028.

Η αιτία και η αντίδραση
Η ομάδα φιγουράρει στη λίστα από την Τετάρτη (11/02). Αν και η FIFA δεν δημοσιεύει λεπτομέρειες, ρεπορτάζ στην Ισπανία αναφέρουν ότι το πρόβλημα δεν αφορά μεγάλη οικονομική οφειλή, αλλά μια γραφειοκρατική διαφωνία σχετικά με τα δικαιώματα εκπαίδευσης (τροφεία) ενός ποδοσφαιριστή.

Από την πλευρά της διοίκησης του Τζον Ουριάρτε δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο πηγές αναφέρουν πως επικρατεί ψυχραιμία. Ο σύλλογος εργάζεται ήδη για την τακτοποίηση της εκκρεμότητας και εκτιμάται πως το ζήτημα θα λυθεί άμεσα, αποφεύγοντας τον «βραχνά» της απαγόρευσης που θα τίναζε στον αέρα τον αγωνιστικό σχεδιασμό.

Το προηγούμενο με Ράγιο και Μαγιόρκα
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα της FIFA ενημερώνεται σχεδόν καθημερινά και λειτουργεί αυτόματα. Στο πρόσφατο παρελθόν (Ιανουάριος 2025), ομάδες όπως η Ράγιο Βαγεκάνο και η Μαγιόρκα είχαν βρεθεί στην ίδια λίστα για οφειλές στον μηχανισμό αλληλεγγύης, αλλά τακτοποίησαν τις οφειλές τους μέσα σε λίγες ώρες και η ποινή άρθηκε αμέσως.

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης