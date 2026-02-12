Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Αθλέτικ Μπιλμπάο: Στη «μαύρη λίστα» της FIFA με απειλή για απαγόρευση μεταγραφών μέχρι το 2028
Εντάχθηκε στο σύστημα «Registration Bans» λόγω οικονομικής εκκρεμότητας – Κίνδυνος να μείνει χωρίς ενισχύσεις για τρεις περιόδους, αισιοδοξία για άμεση λύση
Συναγερμός σήμανε στις τάξεις της Αθλέτικ Μπιλμπάο, καθώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) συμπεριέλαβε τον βασκικό σύλλογο στην επίσημη πλατφόρμα «Registration Bans», θέτοντας την ομάδα προ του φάσματος μιας βαριάς τιμωρίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επιβεβαιώθηκαν την Πέμπτη, η Αθλέτικ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο απαγόρευσης εγγραφής νέων ποδοσφαιριστών (εγχώριων ή διεθνών) για τρεις μεταγραφικές περιόδους. Εάν η κύρωση οριστικοποιηθεί, οι Βάσκοι δεν θα μπορούν να κάνουν μεταγραφές το καλοκαίρι του 2026, τον χειμώνα του 2027 και το καλοκαίρι του 2027, επιστρέφοντας στη δράση τον Ιανουάριο του 2028.
Η αιτία και η αντίδραση
Η ομάδα φιγουράρει στη λίστα από την Τετάρτη (11/02). Αν και η FIFA δεν δημοσιεύει λεπτομέρειες, ρεπορτάζ στην Ισπανία αναφέρουν ότι το πρόβλημα δεν αφορά μεγάλη οικονομική οφειλή, αλλά μια γραφειοκρατική διαφωνία σχετικά με τα δικαιώματα εκπαίδευσης (τροφεία) ενός ποδοσφαιριστή.
Από την πλευρά της διοίκησης του Τζον Ουριάρτε δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο πηγές αναφέρουν πως επικρατεί ψυχραιμία. Ο σύλλογος εργάζεται ήδη για την τακτοποίηση της εκκρεμότητας και εκτιμάται πως το ζήτημα θα λυθεί άμεσα, αποφεύγοντας τον «βραχνά» της απαγόρευσης που θα τίναζε στον αέρα τον αγωνιστικό σχεδιασμό.
Το προηγούμενο με Ράγιο και Μαγιόρκα
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα της FIFA ενημερώνεται σχεδόν καθημερινά και λειτουργεί αυτόματα. Στο πρόσφατο παρελθόν (Ιανουάριος 2025), ομάδες όπως η Ράγιο Βαγεκάνο και η Μαγιόρκα είχαν βρεθεί στην ίδια λίστα για οφειλές στον μηχανισμό αλληλεγγύης, αλλά τακτοποίησαν τις οφειλές τους μέσα σε λίγες ώρες και η ποινή άρθηκε αμέσως.
