Αποκάλυψη της Σαμπαλένκα για την φιλία της με την Μπαντόσα: «Όταν γνωριστήκαμε πίστευα ότι είναι σκύλα»
Σε συνέντευξή της η Λευκορωσίδα διηγήθηκε το ξεκίνημα της σχέσης της με την Ισπανίδα, ενώ αποκάλυψε και το πόσο βαθύ δέσιμο έχουν πλέον μεταξύ τους
Αν υπάρχει ένα δίδυμο στο παγκόσμιο τένις που εκπέμπει αυθεντική χημεία, αυτό είναι χωρίς αμφιβολία η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Πάουλα Μπαντόσα.
Οι δύο κορυφαίες τενίστριες έχουν χτίσει μια σχέση που κρατά εδώ και αρκετά χρόνια, με κοινές εμφανίσεις κοινές διακοπές και πολλές φωτογραφίες.
Κι όμως τα πράγματα ανάμεσά τους μόνο ιδανικά δεν ξεκίνησαν.
Η ίδια η Σαμπαλένκα αποκάλυψε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι η πρώτη εντύπωση που είχαν η μία για την άλλη ήταν… καταστροφική. Σε συνέντευξή της, περιέγραψε πώς ξεκίνησαν όλα:
«Η ιστορία είναι πραγματικά αστεία. Όταν γνωριστήκαμε για πρώτη φορά, και οι δύο σκεφτήκαμε κάτι σαν ''α, αυτή είναι σκύλα''», να το πούμε έτσι», είπε γελώντας, παραδεχόμενη πως η εικόνα που είχαν σχηματίσει δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Η αλλαγή ήρθε λίγο αργότερα, όταν οι δύο τους βρέθηκαν μαζί σε έναν φιλικό αγώνα.
Εκεί, άρχισαν να βλέπουν η μία την άλλη διαφορετικά.
«Μετά παίξαμε μαζί, μιλήσαμε λίγο και σκεφτήκαμε: “Ω, τελικά είσαι πολύ αστεία!” Νιώσαμε μια σύνδεση, καταλάβαμε ότι μοιάζουμε πολύ», εξήγησε η Νο1 του κόσμου.
Από εκείνη τη στιγμή, η σχέση τους άλλαξε ριζικά και κάπως έτσι γεννήθηκε μία από τις πιο αγαπημένες φιλίες του tour, γνωστή πλέον στους φιλάθλους και ως «Σαμπαντόσα».
Paula Badosa, su relación con Sabalenka tras asentarse como número uno del mundo y la importancia de la buena convivencia dentro del circuito WTA 🥰 pic.twitter.com/P2xfQahhAP— Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 20, 2026
Παρά τη στενή τους σχέση, οι δύο τενίστριες έχουν ξεκαθαρίσει πως όταν μπαίνουν στο κορτ, η φιλία μένει εκτός γραμμών.
Η Σαμπαλένκα το είχε τονίσει χαρακτηριστικά μετά τη νίκη της επί της Μπαντόσα σε μεγάλη διοργάνωση, λέγοντας ότι «είμαστε πολύ καλές φίλες, αλλά όταν παίζουμε, παίζουμε για να κερδίσουμε».
Με το γνωστό της χιούμορ, είχε προσθέσει πως η Ισπανίδα θα τη… μισεί για μερικές ώρες, μέχρι να πάνε μαζί για ψώνια.
Η φιλία τους, ωστόσο, δεν δοκιμάστηκε μόνο από αγωνιστικές μονομαχίες. Στις πιο δύσκολες προσωπικές στιγμές, οι δύο γυναίκες στάθηκαν η μία δίπλα στην άλλη.
Sabalenka explains the funny story of how she became besties with Badosa 😂 pic.twitter.com/6rcuI36HEK— TNT Sports (@tntsports) January 26, 2026
Μετά τον θάνατο του πρώην συντρόφου της Σαμπαλένκα, η Μπαντόσα ήταν από τα πρώτα άτομα που βρέθηκαν στο πλευρό της, προσφέροντας στήριξη και διακριτικότητα.
Αντίστοιχα, η Λευκορωσίδα δεν έκρυψε ποτέ τη στήριξή της στον αγώνα της Ισπανίδας με τους τραυματισμούς.
«Προσπάθησα να τη συμβουλέψω όσο καλύτερα μπορούσα και ήμουν πάντα εκεί για εκείνη. Αν ήθελε να μιλήσει, ήμουν εκεί. Αν χρειαζόταν κάτι, ήμουν εκεί», είχε δηλώσει η Σαμπαλένκα, αποκαλύπτοντας ότι της σύστησε ακόμη και εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή.
«Θέλω απλώς να είναι το σώμα της προστατευμένο, δυνατό και έτοιμο για το μέλλον», πρόσθεσε, δείχνοντας πόσο βαθιά είναι η μεταξύ τους σχέση.
Από μια κακή πρώτη εντύπωση μέχρι μια φιλία που αντέχει στην πίεση της κορυφής, τις απώλειες και τους τραυματισμούς, η ιστορία της Σαμπαλένκα και της Μπαντόσα αποδεικνύει ότι στο τένις και στη ζωή οι πιο δυνατές συνδέσεις συχνά γεννιούνται εκεί που δεν το περιμένεις.
[REDES] "¡Mi cita favorita! ¡Mi bombón!": las tenistas Paula Badosa y Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, se reencontraron en Dubái y disfrutan de sus vacaciones. 💗 https://t.co/0wUdDgzGIS pic.twitter.com/OWHjnmMaTk— ElCanciller.com (@elcancillercom) October 20, 2025
