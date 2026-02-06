Αποκάλυψη της Σαμπαλένκα για την φιλία της με την Μπαντόσα: «Όταν γνωριστήκαμε πίστευα ότι είναι σκύλα»

Sabalenka explains the funny story of how she became besties with Badosa 😂 pic.twitter.com/6rcuI36HEK — TNT Sports (@tntsports) January 26, 2026

[REDES] "¡Mi cita favorita! ¡Mi bombón!": las tenistas Paula Badosa y Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, se reencontraron en Dubái y disfrutan de sus vacaciones. 💗 https://t.co/0wUdDgzGIS pic.twitter.com/OWHjnmMaTk — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 20, 2025

Παρά τη στενή τους σχέση, οι δύο τενίστριες έχουν ξεκαθαρίσει πως όταν μπαίνουν στο κορτ, η φιλία μένει εκτός γραμμών.Η Σαμπαλένκα το είχε τονίσει χαρακτηριστικά μετά τη νίκη της επί της Μπαντόσα σε μεγάλη διοργάνωση, λέγοντας ότι «είμαστε πολύ καλές φίλες, αλλά όταν παίζουμε, παίζουμε για να κερδίσουμε».Με το γνωστό της χιούμορ, είχε προσθέσει πως η Ισπανίδα θα τη… μισεί για μερικές ώρες, μέχρι να πάνε μαζί για ψώνια.Η φιλία τους, ωστόσο, δεν δοκιμάστηκε μόνο από αγωνιστικές μονομαχίες. Στις πιο δύσκολες προσωπικές στιγμές, οι δύο γυναίκες στάθηκαν η μία δίπλα στην άλλη.Μετά τον θάνατο του πρώην συντρόφου της Σαμπαλένκα, η Μπαντόσα ήταν από τα πρώτα άτομα που βρέθηκαν στο πλευρό της, προσφέροντας στήριξη και διακριτικότητα.Αντίστοιχα, η Λευκορωσίδα δεν έκρυψε ποτέ τη στήριξή της στον αγώνα της Ισπανίδας με τους τραυματισμούς.«Προσπάθησα να τη συμβουλέψω όσο καλύτερα μπορούσα και ήμουν πάντα εκεί για εκείνη. Αν ήθελε να μιλήσει, ήμουν εκεί. Αν χρειαζόταν κάτι, ήμουν εκεί», είχε δηλώσει η Σαμπαλένκα, αποκαλύπτοντας ότι της σύστησε ακόμη και εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή.«Θέλω απλώς να είναι το σώμα της προστατευμένο, δυνατό και έτοιμο για το μέλλον», πρόσθεσε, δείχνοντας πόσο βαθιά είναι η μεταξύ τους σχέση.Από μια κακή πρώτη εντύπωση μέχρι μια φιλία που αντέχει στην πίεση της κορυφής, τις απώλειες και τους τραυματισμούς, η ιστορία της Σαμπαλένκα και της Μπαντόσα αποδεικνύει ότι στο τένις και στη ζωή οι πιο δυνατές συνδέσεις συχνά γεννιούνται εκεί που δεν το περιμένεις.