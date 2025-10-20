Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Αρίνα Σαμπαλένκα - Πάουλα Μπαντόσα: Οι φωτογραφίες τους με μπικίνι από τις διακοπές τους
Οι δύο τενίστριες που είναι και καλές φίλες φόρεσαν τα μπικίνι τους και έκαναν μια βουτιά σε πισίνα
Ανάσα από τις υποχρεώσεις τους στα κορτ του τένις πήραν μαζί Αρίνα Σαμπαλένκα και Πάουλα Μπαντόσα.
Οι δύο τενίστριες που είναι και καλές φίλες φόρεσαν τα μπικίνι τους και έκαναν μια βουτιά σε πισίνα.
Δεν έχασαν, μάλιστα, την ευκαιρία να αναρτήσουν στα social media φωτογραφίες τους.
«Με το μωρό μου» έγραψε στη φωτογραφία της η Μπαντόσα, «το κορίτσι μου» έγραψε η Αρίνα Σαμπαλένκα.
Δείτε τις φωτογραφίες τους
