Αρίνα Σαμπαλένκα - Πάουλα Μπαντόσα: Οι φωτογραφίες τους με μπικίνι από τις διακοπές τους

SPORTS
Αρίνα Σαμπαλένκα Πάουλα Μπαντόσα Μπικίνι

Οι δύο τενίστριες που είναι και καλές φίλες φόρεσαν τα μπικίνι τους και έκαναν μια βουτιά σε πισίνα

Βασίλης Παπανικολάου
38 ΣΧΟΛΙΑ
Ανάσα από τις υποχρεώσεις τους στα κορτ του τένις πήραν μαζί Αρίνα Σαμπαλένκα και Πάουλα Μπαντόσα.

Οι δύο τενίστριες που είναι και καλές φίλες φόρεσαν τα μπικίνι τους και έκαναν μια βουτιά σε πισίνα.

Δεν έχασαν, μάλιστα, την ευκαιρία να αναρτήσουν στα social media φωτογραφίες τους.

«Με το μωρό μου» έγραψε στη φωτογραφία της η Μπαντόσα, «το κορίτσι μου» έγραψε η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Δείτε τις φωτογραφίες τους

