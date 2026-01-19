«Αφήστε ήσυχη τη Γροιλανδία»: Φίλαθλος διέκοψε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ σε αγώνα του ΝΒΑ στη Βρετανία και αποθεώθηκε
«Αφήστε ήσυχη τη Γροιλανδία»: Φίλαθλος διέκοψε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ σε αγώνα του ΝΒΑ στη Βρετανία και αποθεώθηκε

Οι αντιδράσεις κατά των σχεδίων Τραμπ έφτασαν μέχρι τα γήπεδα του ΝΒΑ

Στα γήπεδα του ΝΒΑ, έστω και στη Βρετανία, έφτασαν οι αποδοκιμασίες των Ευρωπαίων για την πρόθεση Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Ενώ η ηθοποιός Βανέσα Γουίλιαμς τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ πριν την έναρξη του αγώνα των Μέμφις Γκρίζλις με τους Ορλάντο Μάτζικ στην O2 Arena, ένας φίλαθλος φώναξε «αφήστε ήσυχη τη Γροιλανδία».

Η ιαχή του έγινε αποδεκτή, μάλιστα, με επευφημίες και χειροκροτήματα από το κοινό που είχε γεμίσει το γήπεδο στο Λονδίνο.

