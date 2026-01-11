Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Απίθανο σκηνικό σε αγώνα μπάσκετ στη Βραζιλία: Μέλη του τεχνικού τιμ της Πάτο ξυλοκόπησαν τον διαιτητή, βίντεο
Η Πάτο υποδέχθηκε την Κάσιας ντο Σουλ με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν και τα μέλη του τεχνικού τιμ των γηπεδούχων μετά το τέλος του αγώνα να πιάνονται στα χέρια με τους τρεις διαιτητές
Πρωτοφανείς σκηνές που ντροπιάζουν το μπάσκετ της Βραζιλίας έλαβαν χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής, στην αναμέτρησης της Πάτο με αντίπαλο την Κάσιας ντο Σουλ για το πρωτάθλημα μπάσκετ της Βραζιλίας.
Μετά από μια σκληρή μάχη που κρίθηκε στις δύο παρατάσεις, οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν με σκορ 85-91, βυθίζοντας τους γηπεδούχους στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.
Με τη λήξη του αγώνα, το τεχνικό επιτελείο της Πάτο μπήκε στο παρκέ για να διαμαρτυρηθεί έντονα στους διαιτητές, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα με τους διαιτητές και τα μέλη της Πάτο να πιάνονται στα χέρια.
Μάλιστα, ο ένας ρέφερι στην προσπάθειά του να αποφύγει τους γηπεδούχους, έριξε εναέρια μπουνιά σε μέλος της Πάτο, προτού ένας άλλο μέλος του τεχνικού τιμ, με κεφαλοκλείδωμα τον ρίξει στο παρκέ και αρχίσουν να τον χτυπούν με μανία 3-4 άτομα.
Escenas lamentables vistas en la liga de baloncesto de Brasil:
Al terminar el partido entre Pato Basquete y Caxias, miembros del cuerpo técnico de Pato Basquete acorralan y agreden al árbitro
pic.twitter.com/btre8xryYB
