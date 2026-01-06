Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Μάρτα: Παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς της η σπουδαία Βραζιλιάνα ποδοσφαιρίστρια, βίντεο και φωτογραφίες
Μάρτα: Παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς της η σπουδαία Βραζιλιάνα ποδοσφαιρίστρια, βίντεο και φωτογραφίες
Η Βραζιλιάνα σταρ ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, με την συμπαίκτριά της στους Ορλάντο Πράιντ το 2022, εκεί όπου γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν
Η Βραζιλιάνα Μάρτα Βιέιρα ντα Σίλβα, γνωστή ως Μάρτα, η οποία θεωρείται η σπουδαιότερη παίκτρια ποδοσφαίρου όλων των εποχών, παντρεύτηκε στη Φλόριντα, στο Pelican Club, με την πρώην Αμερικανίδα παίκτρια Κάρι Λόρενς.
Η τελετή, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα mundo deportivo, ήταν για λίγους, αλλά έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού το ζευγάρι κοινοποίησε φωτογραφίες από την εκδήλωση.
Η Μάρτα, 39 ετών, έξι φορές νικήτρια του βραβείου The Best της FIFA, φορούσε ένα λευκό κοστούμι κατασκευασμένο κατά παραγγελία από υφάσματα που εισάγονται από τη Βραζιλία, ενώ έφερε ένα φαρδύ καπέλο.
Περπάτησε στον διάδρομο χέρι-χέρι με τη μητέρα της, Τερέζα ντα Σίλβα.
Η 28χρονη Κάρι Λόρενς, πρώην επαγγελματίας παίκτρια, αναγκάστηκε να αποσυρθεί στα τέλη του 2024 λόγω επαναλαμβανόμενων τραυματισμών, επέλεξε ένα κλασικό λευκό φόρεμα με μακρύ πέπλο.
Γνωρίστηκαν το 2022 ενώ έπαιζαν μαζί για την Ορλάντο Πράιντ στο αμερικανικό πρωτάθλημα.
Πριν λίγους μήνες η Μάρτα της έκανε πρόταση γάμου δημιουργώντας μία φαντασμαγορική ατμόσφαιρα σε φυσικό τοπίο. Η Λόρενς δήλωσε ότι ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής της.
Η τελετή, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα mundo deportivo, ήταν για λίγους, αλλά έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού το ζευγάρι κοινοποίησε φωτογραφίες από την εκδήλωση.
Η Μάρτα, 39 ετών, έξι φορές νικήτρια του βραβείου The Best της FIFA, φορούσε ένα λευκό κοστούμι κατασκευασμένο κατά παραγγελία από υφάσματα που εισάγονται από τη Βραζιλία, ενώ έφερε ένα φαρδύ καπέλο.
Περπάτησε στον διάδρομο χέρι-χέρι με τη μητέρα της, Τερέζα ντα Σίλβα.
Η 28χρονη Κάρι Λόρενς, πρώην επαγγελματίας παίκτρια, αναγκάστηκε να αποσυρθεί στα τέλη του 2024 λόγω επαναλαμβανόμενων τραυματισμών, επέλεξε ένα κλασικό λευκό φόρεμα με μακρύ πέπλο.
Γνωρίστηκαν το 2022 ενώ έπαιζαν μαζί για την Ορλάντο Πράιντ στο αμερικανικό πρωτάθλημα.
Πριν λίγους μήνες η Μάρτα της έκανε πρόταση γάμου δημιουργώντας μία φαντασμαγορική ατμόσφαιρα σε φυσικό τοπίο. Η Λόρενς δήλωσε ότι ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα