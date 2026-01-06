Μάρτα: Παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς της η σπουδαία Βραζιλιάνα ποδοσφαιρίστρια, βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Μάρτα Βιέιρα Κάρι Λόρενς Γάμος Φλόριντα

Μάρτα: Παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς της η σπουδαία Βραζιλιάνα ποδοσφαιρίστρια, βίντεο και φωτογραφίες

Η Βραζιλιάνα σταρ ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, με την συμπαίκτριά της στους Ορλάντο Πράιντ το 2022, εκεί όπου γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν

Μάρτα: Παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς της η σπουδαία Βραζιλιάνα ποδοσφαιρίστρια, βίντεο και φωτογραφίες
9 ΣΧΟΛΙΑ
Η Βραζιλιάνα Μάρτα Βιέιρα ντα Σίλβα, γνωστή ως Μάρτα, η οποία θεωρείται η σπουδαιότερη παίκτρια ποδοσφαίρου όλων των εποχών, παντρεύτηκε στη Φλόριντα, στο Pelican Club, με την πρώην Αμερικανίδα παίκτρια Κάρι Λόρενς.

Η τελετή, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα mundo deportivo, ήταν για λίγους, αλλά έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού το ζευγάρι κοινοποίησε φωτογραφίες από την εκδήλωση.

Η Μάρτα, 39 ετών, έξι φορές νικήτρια του βραβείου The Best της FIFA, φορούσε ένα λευκό κοστούμι κατασκευασμένο κατά παραγγελία από υφάσματα που εισάγονται από τη Βραζιλία, ενώ έφερε ένα φαρδύ καπέλο.

Περπάτησε στον διάδρομο χέρι-χέρι με τη μητέρα της, Τερέζα ντα Σίλβα.

Η 28χρονη Κάρι Λόρενς, πρώην επαγγελματίας παίκτρια, αναγκάστηκε να αποσυρθεί στα τέλη του 2024 λόγω επαναλαμβανόμενων τραυματισμών, επέλεξε ένα κλασικό λευκό φόρεμα με μακρύ πέπλο.

Γνωρίστηκαν το 2022 ενώ έπαιζαν μαζί για την Ορλάντο Πράιντ στο αμερικανικό πρωτάθλημα.

Πριν λίγους μήνες η Μάρτα της έκανε πρόταση γάμου δημιουργώντας μία φαντασμαγορική ατμόσφαιρα σε φυσικό τοπίο. Η Λόρενς δήλωσε ότι ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής της.

Κλείσιμο




Η θρυλική Βραζιλιάνα ποδοσφαιρίστρια Μάρτα παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς της
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης