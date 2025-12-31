Euroleague: Στις 3 Μαρτίου το Χάποελ-Παρί
Euroleague: Στις 3 Μαρτίου το Χάποελ-Παρί

Όπως είχε προαναγγελθεί άλλαξε ημερομηνία η αναμέτρηση μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Παρί η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 9 Ιανουαρίου

Το παιχνίδι μεταξύ της Χάποελ και της Παρί για την 21η αγωνιστική της Euroleague θα διεξαγόταν στις 9 Ιανουαρίου στο Τελ Αβίβ.

Όμως ύστερα από αίτημα της γαλλικής ομάδας η αναμέτρηση αναβλήθηκε και μετατέθηκε για τις 3 Μαρτίου όπως ανακοίνωσε χαρακτηριστικά η διοργανώτρια αρχή.

Συγκεκριμένα η Παρί είχε αρνηθεί να ταξιδέψει με πτήση ανταπόκρισης για την αναμέτρηση της 9ης Ιανουαρίου στο Τελ Αβίβ καθώς προηγουμένως και δη δύο ημέρες νωρίτερα θα έχει αγωνιστεί στην Τουρκία με αντίπαλο τη Αναντολού Εφές (7/1) στο πλαίσιο της επόμενης διπλής αγωνιστικής.

«Ο αγώνας της 21ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague ανάμεσα στη Χάποελ IBI Τελ Αβίβ και την Παρί Μπάσκετ, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί τελικά την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, λόγω προβλημάτων εφοδιαστικής φύσεως που επηρέασαν τη μετακίνηση της Παρί Μπάσκετ από την Κωνσταντινούπολη προς το Τελ Αβίβ» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Euroleague.»

