Σκόραρε με την πλάτη ο Ρονάλντο και έφτασε τα 957 γκολ, δείτε βίντεο
Ο Πορτογάλος σκόραρε ένα τυχερό γκολ κόντρα στην Αλ Ετιφάκ και έφτασε τα 957 τέρματα στην καριέρα του, συνεχίζοντας την πορεία του προς το επικό milestone των 1000 γκολ
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρήκε για μία ακόμη φορά δίχτυα με τη φανέλα της Αλ Νασρ.
Μετά από σουτ συμπαίκτη του, η μπάλα βρήκε στην πλάτη του «CR7» και κατέληξε στα δίχτυα της Αλ Ετιφάκ, πετυχαίνοντας ένα τυχερό γκολ.
Αυτό δεν πτόησε τον σπουδαίο σκόρερ να πανηγυρίσει έξαλλα το γκολ του, το οποίο ήταν το 957ο στην καριέρα του, με άλλα 43 να απομένουν έτσι ώστε να πιάσει το επικό νούμερο των 1000 τερμάτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Έτιφακ έληξε ισόπαλη (2-2), με την ομάδα του Ρονάλντο να υφίσταται την πρώτη της βαθμολογική απώλεια στο πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας μετά από 10 σερί νίκες.
Bro was the GOAL given to Ronaldo ? 🤣🤣🤣🤣— Kwesi (@KwesiFCB) December 30, 2025
pic.twitter.com/2RR3a6c2S1
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Έτιφακ έληξε ισόπαλη (2-2), με την ομάδα του Ρονάλντο να υφίσταται την πρώτη της βαθμολογική απώλεια στο πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας μετά από 10 σερί νίκες.
Cristiano Ronaldo attracts goals, even when he doesn't mean it 😅⚽ pic.twitter.com/VQp4Xa4095— OneFootball (@OneFootball) December 30, 2025
Ronaldo can score with his back as well 😮💨— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) December 30, 2025
pic.twitter.com/KBQFxQsANq
