Σκόραρε με την πλάτη ο Ρονάλντο και έφτασε τα 957 γκολ, δείτε βίντεο

Ο Πορτογάλος σκόραρε ένα τυχερό γκολ κόντρα στην Αλ Ετιφάκ και έφτασε τα 957 τέρματα στην καριέρα του, συνεχίζοντας την πορεία του προς το επικό milestone των 1000 γκολ