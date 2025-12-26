Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Παρτίζαν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-112: Κυριάρχησαν οι Ισραηλινοί με κορυφαίο τον Λόνι Γουόκερ, δείτε βίντεο
Η ομάδα του Κάτας διέλυσε τους Σέρβους στο ντεμπούτο του Πενιαρόγια με δίδυμο φωτιά, Λόνι Γουόκερ (20 πόντους) και Ρόμαν Σόρκιν (17 πόντους)
Η Μακάμπι διέλυσε την Παρτίζαν με 112-87 και πέτυχε την πέμπτη σερί νίκη της στην Euroleague.
Οι Ισραηλινοί βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα και το επιβεβαίωσαν απέναντι στους «ασπρόμαυρους», φτάνοντας τις πέντε συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση.
Η ομάδα του Όντεν Κάτας πάτησε το γκάζι μετά το πρώτο δεκάλεπτο, κάνοντας επιμέρους σκορ 28-12 στη δεύτερη περίοδο και 34-16 στην τρίτη, απέναντι στην Παρτίζαν που από νωρίς πέταξε λευκή πετσέτα, φτάνοντας πλέον τις έξι ήττες στους τελευταίους οκτώ αγώνες της.
Εξάλλου, ο Πενιαρόγια κράτησε τον Τζαμπάρι Πάρκερ στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια του ματς.
Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Παρτίζαν-Μακάμπι: Ο αγώνας
Οι δύο ομάδες βρήκαν ρυθμό στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο (31-30), με τον νεοαποκτηθέντα Κάμερον Πέιν να δίνει το στίγμα του, σημειώνοντας 9 πόντους με 3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε έξι λεπτά.
Οι «ασπρόμαυροι» είχαν 6/10 τρίποντα απέναντι στη Μακάμπι, η οποία στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Μάρσιο Σάντος (9π.).
Στη συνέχεια, όμως, η Μακάμπι ήταν κυρίαρχη, κάνοντας επιμέρους σκορ 28-12 στη δεύτερη περίοδο και έκλεισε το πρώτο μέρος υπέρ της με 43-58, παρουσιάζοντας πολυφωνία στην επίθεση, σουτάροντας με 80% στο δίποντο (16/20) και μοιράζοντας 16 ασίστ για μόλις 2 λάθη.
Η τρίτη περίοδος στο Βελιγράδι ξεκίνησε με σερί 9-0 για τη Μακάμπι (43-67), ενώ ο Λόνι Γουόκερ εκτόξευσε τη διαφορά στο +30, κάνοντας το 51-81 με τρίποντο στο 25:16!
Η «ομάδα του λαού» συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και ο Σόρμπιν ολοκλήρωσε τη φάση κοντά στο καλάθι για το 59-92 στο 29’.
Η Παρτίζαν δεν έβγαλε ποτέ αντίδραση και οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στη νίκη με 87-112, δίνοντας συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.
Τα δεκάλεπτα: 31-30, 43-58, 59-92, 87-112.
👁️ https://t.co/4mTBnQlyKh pic.twitter.com/ppiR59ubT8— EuroLeague (@EuroLeague) December 26, 2025
Showtime @lonniewalker_4 #MotorolaMagicMoment pic.twitter.com/wTrLo6u2rO— EuroLeague (@EuroLeague) December 26, 2025
