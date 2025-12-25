Αμφίβολο το μέλλον του Σαλάχ, «ή θα μείνει στη Λίβερπουλ ή θα πάει στη Σαουδική Αραβία», λέει ο μάνατζέρ του
SPORTS
Λίβερπουλ Μοχάμεντ Σαλάχ Σαουδική Αραβία μάνατζερ

Αμφίβολο το μέλλον του Σαλάχ, «ή θα μείνει στη Λίβερπουλ ή θα πάει στη Σαουδική Αραβία», λέει ο μάνατζέρ του

Ο Αιγύπτιος επιθετικός των πρωταθλητών Αγγλίας δεν έχει δώσει σαφή απάντηση, στο ερώτημα αν θα μείνει στους «ρεντς» ή θα αποχωρήσει

Αμφίβολο το μέλλον του Σαλάχ, «ή θα μείνει στη Λίβερπουλ ή θα πάει στη Σαουδική Αραβία», λέει ο μάνατζέρ του
2 ΣΧΟΛΙΑ
«Ή θα μείνει στη Λίβερπουλ ή θα πάει στη Σαουδική Αραβία», δήλωσε ο μάνατζερ του Μοχάμεντ Σαλάχ, Ραμί Αμπάς, σχετικά με το μέλλον του 33χρονου Αιγύπτιου επιθετικού προκαλώντας αγωνία στους φιλάθλους των «ρεντς».

Ο Σαλάχ, ο οποίος αγωνίζεται από τις 21 Δεκεμβρίου με την Αίγυπτο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, σημειώνοντας μάλιστα το «χρυσό» γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα με τη Ζιμπάμπουε (2-1), δεν έχει δώσει σαφή απάντηση, στο ερώτημα αν θα μείνει ή θα αποχωρήσει από τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ.

Ο ίδιος αναμένεται να επιστρέψει στην Αγγλία με την ολοκλήρωση της διοργάνωσης στις 18 Ιανουαρίου.

Πριν από λίγες ημέρες είχε έρθει σε ανοιχτή κόντρα με τον προπονητή της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, λόγω του χρόνου συμμετοχής του στη βασική ενδεκάδα. Ωστόσο, μετά από συνομιλίες οι δύο πλευρές φάνηκε πως τα βρήκαν.

Μετά την ισοπαλία της Premier League με τη Λιντς στις 6 Δεκεμβρίου, ο 33χρονος Αιγύπτιος επιτέθηκε στον σύλλογο και στον προπονητή Άρνε Σλοτ, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ένιωσε πως τον έκαναν αποδιοπομπαίο τράγο για το κακό ξεκίνημα της σεζόν και αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως να μην του απομένει πολύς χρόνος στο «Άνφιλντ»

Ο Σλοτ δήλωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα πλέον με τον Σαλάχ, ο οποίος είχε μείνει εκτός αποστολής στη νίκη της Λίβερπουλ με 1-0 επί της Ίντερ στο Μιλάνο για το Champions League στις 9 Δεκεμβρίου.

Στο τελευταίο του παιχνίδι με τη Λίβερπουλ στις 13 Δεκεμβρίου, ο 33χρονος επιθετικός πέρασε ως αλλαγή και μοίρασε ασίστ στη νίκη με σκορ 2-0 επί της Μπράιτον, πριν αναχωρήσει για το Μαρόκο και το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Μάλιστα, ο Σαλάχ ζήτησε «συγνώμη» από τους συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ μετά την πρόσφατη «εκρηκτική» συνέντευξή του, όπως δήλωσε ο μέσος της Λίβερπουλ, Κέρτις Τζόουνς.

Κλείσιμο
Μίλησε στην ομάδα για να εξηγήσει τα σχόλιά του, τονίζοντας πως η κατάσταση δεν επηρέασε τα αποδυτήρια και ότι οι παίκτες παραμένουν ενωμένοι. «Αν επηρέασα κάποιον ή σας έκανα να αισθανθείτε κάπως, ζητώ συγνώμη», είπε ο Φαραώ.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης