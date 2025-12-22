Η τελευταία βαθμολογία της Super League για το 2025: Κορυφή η ΑΕΚ, στο +6 από τον Παναθηναϊκό ο Λεβαδειακός
SPORTS
Super League 1 βαθμολογία ΑΕΚ Παναθηναϊκός Λεβαδειακός

Η τελευταία βαθμολογία της Super League για το 2025: Κορυφή η ΑΕΚ, στο +6 από τον Παναθηναϊκό ο Λεβαδειακός

Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Λεβαδειακού στις Σέρρες και την ολοκλήρωση της 15ης και τελευταίας για το 2025 αγωνιστικής

Η τελευταία βαθμολογία της Super League για το 2025: Κορυφή η ΑΕΚ, στο +6 από τον Παναθηναϊκό ο Λεβαδειακός
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με το «διπλό» του Λεβαδειακού στην έδρα του Πανσερραϊκού ολοκληρώθηκε η 15η και τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Super League, η οποία είναι και η τελευταία για το 2025. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι στην 4η θέση με 28 βαθμούς, στο +3 από τον 5ο Βόλο και στο +6 από τον 6ο Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ματς λιγότερο, καθώς εκκρεμεί η εξ αναβολής αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο.

Από την πλευρά τους οι Σερραίοι είναι ουραγοί, με συγκομιδή μόλις πέντε βαθμούς, ενώ από τον Οκτώβριο τρέχουν αρνητικό σερί 9 ηττών, μετά το μοναδικό τους τρίποντο κόντρα στον Αστέρα AKTOR. Όσον αφορά τις ομάδες της ουράς η ΑΕΛ Novibet είναι 13η με 9 βαθμούς, ούσα στο -3 από ΟΦΗ και στο -4 από Ατρόμητο και Αστέρα AKTOR.

Aναφορικά με την κορυφή την τελευταία αγωνιστική είχαμε... προσπέραση, καθώς η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε το «δώρο» της 8ης Κηφισιάς, η οποία ήρθε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, με την Ένωση να κάνει γιορτές ως πρωτοπόρος, στο +1 από τους Πειραιώτες και στο +2 από τον ΠΑΟΚ.

Από την πλευρά της «μάχης» των Play Offs 5-8 ο 9oς Παναιτωλικός είναι -3 από την Κηφισιά και ο 10ος Αστέρας AKTOR στο -5.

Τα αποτελέσματα (15η αγωνιστική)
Αστέρας AKTOR – Αρης 0-1
Βόλος – Παναιτωλικός 1-0
Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1
ΑΕΛ Νοvibet – Ατρόμητος 0-0
Κλείσιμο
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0
ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2

Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)
1. ΑΕΚ 37
2. Ολυμπιακός 36
3. ΠΑΟΚ 35
4. Λεβαδειακός 28
-------------------------------------
5. Βόλος 25
6.Παναθηναϊκός 22 *
7.Άρης 20
8.Κηφισιά 18
----------------------------------------
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας AKTOR 13
11. Ατρόμητος 13
12.ΟΦΗ 12 *
13. ΑΕΛ Novibet 9
14. Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (16η)
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (5μμ)
Ατρόμητος – Ολυμπιακός (7.30μμ)
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

Κυριακή 11 Ιανουαρίου
Λεβαδειακός – Βόλος (4μμ)
ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR (5.30μμ)
Αρης – ΑΕΚ (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (9μμ)
Πηγή:www.gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης