Σπουδαία κίνηση από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού: Πέταξαν λούτρινα κουκλάκια για το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο παρκέ, βίντεο και φωτογραφίες
Η σπουδαία αυτή κίνηση έγινε πριν τον αγώνα της Α1 μπάσκετ γυναικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Πανσερραϊκό στο «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησαν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού πριν από το παιχνίδι της Α1 μπάσκετ γυναικών με τον Πανσερραϊκό στο «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Πριν από το τζάμπολ πέταξαν στο παρκέ λούτρινα κουκλάκια τα οποία μαζεύτηκαν από τις αθλήτριες και τους ανθρώπους των ομάδων και θα δοθούν στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Τα κουκλάκια θα παραδοθούν άμεσα στα παιδιά των δομών του οργανισμού. 


