Αποθέωση για τον Ακίλε Πολονάρα από τους φίλους της Βίρτους Μπολόνια στο παιχνίδι με την Ντερτόνα
Εμφανίστηκε εμφανώς φορτισμένος από την υποδοχή που του επιφύλασσε το κοινό και οι πρώην συμπαίκτες του
Η επιστροφή του Ακίλε Πολονάρα στο γήπεδο της Βίρτους Μπολόνια είχε έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς ο Ιταλός φόργουορντ παρακολούθησε από τις εξέδρες τη νίκη της πρώην ομάδας του απέναντι στην Ντερτόνα και τιμήθηκε με μια θερμή, παρατεταμένη αποθέωση από το κοινό.
Η Βίρτους σημείωσε την 9η της επικράτηση στη Serie A, όμως το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής στράφηκε στον Πολονάρα, ο οποίος εδώ και μήνες δίνει δύσκολη μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο έμπειρος παίκτης πρόσφατα βγήκε από 10ήμερο κώμα – μια κατάσταση όπου, σύμφωνα με τους γιατρούς, οι πιθανότητες επιβίωσης δεν ξεπερνούσαν το 10%. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο και πλέον η αποκατάστασή του προχωρά σταθερά.
Ο ίδιος εμφανίστηκε εμφανώς φορτισμένος από την υποδοχή που του επιφύλασσε το κοινό και οι πρώην συμπαίκτες του.
«Περίμενα μια τέτοια θερμή υποδοχή, αλλά και πάλι συγκινημένος. Κάθε μέρα νιώθω και καλύτερα. Είμαστε όλοι εδώ για τον Μάρκο (σ.σ. βραβεύτηκε ο Μπελινέλι). Ήταν δίπλα μου, με επισκεπτόταν κάθε μέρα. Είναι ένας άνθρωπος πολύ κοντά μου και στάθηκε σαν αδερφός σε αυτή τη δύσκολη περίοδο» ανέφερε ο Πολονάρα, μιλώντας μετά την αποθέωση που δέχτηκε.
Η παρουσία του στο γήπεδο αποτέλεσε σημείο αναφοράς για ολόκληρη την ομάδα, που αφιέρωσε τη νίκη στον φίλο και πρώην συμπαίκτη της, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στην προσπάθειά του να επιστρέψει υγιής.
L'omaggio della Virtus Arena ad Achille Polonara ❤️#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/lqDFJiJeBt— Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) December 8, 2025
