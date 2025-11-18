Εθνική Ελλάδος: Στην Ουγγαρία απόψε κόντρα στην Λευκορωσία για να κλείσει την... κακή παρένθεση με ψηλά το κεφάλι
SPORTS
Εθνική Ελλάδος Λευκορωσία Προκριματικά μουντιάλ

Εθνική Ελλάδος: Στην Ουγγαρία απόψε κόντρα στην Λευκορωσία για να κλείσει την... κακή παρένθεση με ψηλά το κεφάλι

Στο Ζαλαέγκερσεγκ βρίσκεται το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για τον αποψινό (18/11, 21:45 - Alpha) αγώνα - Δεν θα έχει Μπακασέτα, Παυλίδη και Γιαννούλη ο Γιοβάνοβιτς

Εθνική Ελλάδος: Στην Ουγγαρία απόψε κόντρα στην Λευκορωσία για να κλείσει την... κακή παρένθεση με ψηλά το κεφάλι
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η Εθνική Ελλάδας μετά τη νίκη ψυχολογίας επί της Σκωτίας στο Φάληρο καλείται να κλείσει με τρίποντο τις υποχρεώσεις της στον 3ο Όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στον αγώνα με τη Λευκορωσία στο Ζαλαέγκερσεγκ της Ουγγαρίας (18/11, 21:45 - Alpha).

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να αφήσει πίσω της αυτόν τον αποτυχημένο κύκλο με ψηλά το κεφάλι και να πάρει νίκη που εκτός από το γόητρο θα είναι σημαντική και για το Ranking της Γαλανόλευκης ενόψει των μελλοντικών κληρώσεων.


Οι σκέψεις του Γιοβάνοβιτς για το Λευκορωσία - Ελλάδα

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ταξίδεψε στην Ουγγαρία, έχοντας τρεις απουσίες. Ο Τάσος Μπακασέτας αποβλήθηκε κόντρα στους Σκωτσέζους, ενώ εκτός λόγω τραυματισμών έμειναν ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Θυμίζουμε πως για την αντικατάσταση του αριστερού μπακ της Άουγκσμπουργκ κλήθηκε λίγες ώρες πριν το ματς με τη Σκωτία ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού.

Όσον αφορά τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρθενική συμμετοχή του Ανδρέα Τεττέη στην κορυφή της επίθεσης, καθώς εκτός από τον Φώτη Ιωαννίδη, τον οποίο αντικατέστησε στις κλήσεις, ο Σέρβος τεχνικός δεν υπολογίζει στον επίσης τραυματία Παυλίδη. Θυμίζουμε πως ο φορ της Κηφισιάς πέρασε ως αλλαγή αντί του striker της Μπενφίκα κόντρα στη Σκωτία και έκανε τη διαφορά, καθώς έδωσε ασίστ για το γκολ του Καρέτσα έπειτα από εξαιρετική ατομική ενέργεια.

Από εκεί και πέρα υπάρχει ερωτηματικό εάν ο εκλέκτορας της Εθνικής θα μοιράσει ξανά τα ματς σε Βλαχοδήμο - Τζολάκη ή εάν θα παραμείνει στην εστία ο κίπερ της Σεβίλλης. Στην άμυνα αναμένεται να είναι οι Ρότα, Ρέτσος, Χατζηδιάκος και Τσιμίκας, με τους Μουζακίτη - Ζαφείρη να είναι οι επικρατέστεροι για το δίδυμο των χαφ. Εξτρέμ πιθανότατα θα παραμείνουν οι Τζόλης - Καρέτσας, ενώ μένει να φανεί αν πίσω από τον Τεττέη θα αγωνιστεί ο «παλιός» Πέτρος Μάνταλος ή ο... νεοφερμένος Κωστούλας. Δεν αποκλείεται φυσικά το ενδεχόμενο ο Μάνταλος να αγωνιστεί στο «10» και ο Κωστούλας να «ξεκουράσει» έναν εκ των δυο εξτρέμ.


H βαθμολογία του Ομίλου

Δανία 11 (14-3)
Σκωτία 10 (9-5)
Ελλάδα 6 (10-12)
Κλείσιμο
Λευκορωσία 1 (4-17)


Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Σκωτία - Δανία 21:45
Λευκορωσία - Ελλάδα 21:45

Ειδήσεις σήμερα:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό

Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι

Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης