Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Εθνική Ελλάδος: Στην Ουγγαρία απόψε κόντρα στην Λευκορωσία για να κλείσει την... κακή παρένθεση με ψηλά το κεφάλι
Εθνική Ελλάδος: Στην Ουγγαρία απόψε κόντρα στην Λευκορωσία για να κλείσει την... κακή παρένθεση με ψηλά το κεφάλι
Στο Ζαλαέγκερσεγκ βρίσκεται το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για τον αποψινό (18/11, 21:45 - Alpha) αγώνα - Δεν θα έχει Μπακασέτα, Παυλίδη και Γιαννούλη ο Γιοβάνοβιτς
Η Εθνική Ελλάδας μετά τη νίκη ψυχολογίας επί της Σκωτίας στο Φάληρο καλείται να κλείσει με τρίποντο τις υποχρεώσεις της στον 3ο Όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στον αγώνα με τη Λευκορωσία στο Ζαλαέγκερσεγκ της Ουγγαρίας (18/11, 21:45 - Alpha).
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να αφήσει πίσω της αυτόν τον αποτυχημένο κύκλο με ψηλά το κεφάλι και να πάρει νίκη που εκτός από το γόητρο θα είναι σημαντική και για το Ranking της Γαλανόλευκης ενόψει των μελλοντικών κληρώσεων.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ταξίδεψε στην Ουγγαρία, έχοντας τρεις απουσίες. Ο Τάσος Μπακασέτας αποβλήθηκε κόντρα στους Σκωτσέζους, ενώ εκτός λόγω τραυματισμών έμειναν ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Θυμίζουμε πως για την αντικατάσταση του αριστερού μπακ της Άουγκσμπουργκ κλήθηκε λίγες ώρες πριν το ματς με τη Σκωτία ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού.
Όσον αφορά τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρθενική συμμετοχή του Ανδρέα Τεττέη στην κορυφή της επίθεσης, καθώς εκτός από τον Φώτη Ιωαννίδη, τον οποίο αντικατέστησε στις κλήσεις, ο Σέρβος τεχνικός δεν υπολογίζει στον επίσης τραυματία Παυλίδη. Θυμίζουμε πως ο φορ της Κηφισιάς πέρασε ως αλλαγή αντί του striker της Μπενφίκα κόντρα στη Σκωτία και έκανε τη διαφορά, καθώς έδωσε ασίστ για το γκολ του Καρέτσα έπειτα από εξαιρετική ατομική ενέργεια.
Από εκεί και πέρα υπάρχει ερωτηματικό εάν ο εκλέκτορας της Εθνικής θα μοιράσει ξανά τα ματς σε Βλαχοδήμο - Τζολάκη ή εάν θα παραμείνει στην εστία ο κίπερ της Σεβίλλης. Στην άμυνα αναμένεται να είναι οι Ρότα, Ρέτσος, Χατζηδιάκος και Τσιμίκας, με τους Μουζακίτη - Ζαφείρη να είναι οι επικρατέστεροι για το δίδυμο των χαφ. Εξτρέμ πιθανότατα θα παραμείνουν οι Τζόλης - Καρέτσας, ενώ μένει να φανεί αν πίσω από τον Τεττέη θα αγωνιστεί ο «παλιός» Πέτρος Μάνταλος ή ο... νεοφερμένος Κωστούλας. Δεν αποκλείεται φυσικά το ενδεχόμενο ο Μάνταλος να αγωνιστεί στο «10» και ο Κωστούλας να «ξεκουράσει» έναν εκ των δυο εξτρέμ.
Δανία 11 (14-3)
Σκωτία 10 (9-5)
Ελλάδα 6 (10-12)
Λευκορωσία 1 (4-17)
Σκωτία - Δανία 21:45
Λευκορωσία - Ελλάδα 21:45
Ειδήσεις σήμερα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να αφήσει πίσω της αυτόν τον αποτυχημένο κύκλο με ψηλά το κεφάλι και να πάρει νίκη που εκτός από το γόητρο θα είναι σημαντική και για το Ranking της Γαλανόλευκης ενόψει των μελλοντικών κληρώσεων.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ταξίδεψε στην Ουγγαρία, έχοντας τρεις απουσίες. Ο Τάσος Μπακασέτας αποβλήθηκε κόντρα στους Σκωτσέζους, ενώ εκτός λόγω τραυματισμών έμειναν ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Θυμίζουμε πως για την αντικατάσταση του αριστερού μπακ της Άουγκσμπουργκ κλήθηκε λίγες ώρες πριν το ματς με τη Σκωτία ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού.
Οι σκέψεις του Γιοβάνοβιτς για το Λευκορωσία - Ελλάδα
Όσον αφορά τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρθενική συμμετοχή του Ανδρέα Τεττέη στην κορυφή της επίθεσης, καθώς εκτός από τον Φώτη Ιωαννίδη, τον οποίο αντικατέστησε στις κλήσεις, ο Σέρβος τεχνικός δεν υπολογίζει στον επίσης τραυματία Παυλίδη. Θυμίζουμε πως ο φορ της Κηφισιάς πέρασε ως αλλαγή αντί του striker της Μπενφίκα κόντρα στη Σκωτία και έκανε τη διαφορά, καθώς έδωσε ασίστ για το γκολ του Καρέτσα έπειτα από εξαιρετική ατομική ενέργεια.
Από εκεί και πέρα υπάρχει ερωτηματικό εάν ο εκλέκτορας της Εθνικής θα μοιράσει ξανά τα ματς σε Βλαχοδήμο - Τζολάκη ή εάν θα παραμείνει στην εστία ο κίπερ της Σεβίλλης. Στην άμυνα αναμένεται να είναι οι Ρότα, Ρέτσος, Χατζηδιάκος και Τσιμίκας, με τους Μουζακίτη - Ζαφείρη να είναι οι επικρατέστεροι για το δίδυμο των χαφ. Εξτρέμ πιθανότατα θα παραμείνουν οι Τζόλης - Καρέτσας, ενώ μένει να φανεί αν πίσω από τον Τεττέη θα αγωνιστεί ο «παλιός» Πέτρος Μάνταλος ή ο... νεοφερμένος Κωστούλας. Δεν αποκλείεται φυσικά το ενδεχόμενο ο Μάνταλος να αγωνιστεί στο «10» και ο Κωστούλας να «ξεκουράσει» έναν εκ των δυο εξτρέμ.
Δανία 11 (14-3)
H βαθμολογία του Ομίλου
Σκωτία 10 (9-5)
Ελλάδα 6 (10-12)
Λευκορωσία 1 (4-17)
Σκωτία - Δανία 21:45
Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής
Λευκορωσία - Ελλάδα 21:45
Ειδήσεις σήμερα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα