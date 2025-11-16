Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.
Με όπλο την άμυνα ο Ηρακλής 86-71 τον Κολοσσό στο Ιβανώφειο - Βίντεο
Τέλος στο σερί τεσσάρων ηττών έβαλε ο «Γηραιός»
Τέλος στο σερί των τεσσάρων διαδοχικών ηττών, έβαλε ο Ηρακλής που επιβλήθηκε στην έδρα του με 86-71 του Κολοσσού για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι Θεσσαλονικείς που είχαν να νικήσουν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος πλέον έχουν ρεκόρ 2-4 ενώ η ομάδα της Ρόδου, που δεν έχει κάνει ακόμη το ρεπό της, υποχώρησε στο 2-5.
Κλειδί για τη νίκη του Ηρακλή αποδείχθηκε η άμυνά του, καθώς από τα μέσα της δεύτερης περιόδου, όταν ο Κολοσσός προηγήθηκε με 36-27, βελτιώθηκε σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού του. Παράλληλα βρήκε λύσεις από τον πάγκο του ιδιαίτερα με τον Νίκο Τσιακμά (15 πόντοι με 4/6 τρίποντα και 4 ριμπάουντ). Πρώτοι σκόρερ για τους νικητές ήταν οι Ντι Τζέι Φάντεμπεργκ και Τζάστιν Ραϊτ-Φόρεμαν που σημείωσαν από 17 πόντους, ενώ 16 είχε ο Κρις Σμιθ. Για τους φιλοξενούμενους που σούταραν 25/66 εντός παιδιάς, ο Τσέβεζ Γκούντγουιν τελείωσε με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ, ο Άντριου Γκάουντλοκ προσέθεσε 12 πόντους (με 4/11 σουτ) και ο Ράιαν Τέιλορ 10 (5/11 σουτ).
Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα στο σκορ από την αρχή του αγώνα και ξέφυγαν με 12-20 με καλάθι του Καράμπελα δύο λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου (19-23). Τρέχοντας σερί 7-0 ο Κολοσσός ξέφυγε με 28-19 στις αρχές της 2ης περιόδου αλλά και με +11 (21-32) στο 13'. Στο 15' ο Τέιλορ έκανε το σκορ 27-36, αλλά σε εκείνο το σημείο άρχισε η αντεπίθεση του Ηρακλή. Τρέχοντας σερί 10-0 στο επόμενο δίλεπτο, προσπέρασε με 37-36 και με τον Τσιακμά να «απαντά» διαδοχικά στον Γκάουντλοκ, πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 46-44.
Η άμυνα του Ηρακλή βελτιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, όπου δέχθηκε συνολικά 27 πόντους. Σε όλη την τρίτη περίοδο διατήρησε σταθερά το προβάδισμα ενώ με το κάρφωμα του Γουέαρ στο 29' ξέφυγε με 67-55. Ο Μωραΐτης έστειλε τη διαφορά στο +17 (73-56) με τους γηπεδούχους να τη συντηρούν σταθερά στους 15 πόντους σε όλη τη τέταρτη περίοδο, όπου οι ομάδες ήταν ιδιαίτερα άστοχες (επιμέρους 13-13) παίρνοντας σκορ κυρίως από βολές.
Τα δεκάλεπτα: 19-23, 46-44, 73-56, 86-71.
