Τουρκία: Ξεκίνησαν οι απολογίες για τον παράνομο στοιχηματισμό - Αρνούνται τις κατηγορίες οι γνωστοί ποδοσφαιριστές
Μέχρι αύριο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι απολογίες των 1024 ποδοσφαιριστών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο - Εκτός Εθνικής ο Ελμάλι της Γαλατάσαραϊ
Συνεχίζονται οι αλυσιδωτές αντιδράσεις στην Τουρκία με το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού στο οποίο εμπλέκονται εκατοντάδες ποδοσφαιριστές, παράγοντες και διαιτητές.
Από νωρίς το πρωί οι εισαγγελείς της Κωνσταντινούπολης έχουν πιάσει δουλειά καθώς ξεκίνησαν οι απολογίες των εμπλεκομένων και ήδη έχουν εμφανιστεί εκεί αρκετοί από τους γνωστούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες.
Νωρίς, η τουρκική ομοσπονδία ποδοσφαίρου έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα των παικτών και όσον αφορά την πρώτη κατηγορία αυτοί που εμφανίζονται ότι συμμετείχαν στο συγκεκριμένο κύκλωμα είναι οι εξής:
Γαλατασαράι: Ερέν Ελμάλι, Μετεχάν Μπαλτάτσι
Μπεσίκτας: Ερσίν Ντεστάνογλου, Νετζίπ Ουσάλ
Τραμπζονσπόρ: Σαλίχ Μαλκοτσόγλου, Μποράν Μπασκάν
Αλάνιασπορ: Ιζζέτ Τσελίκ, Ενές Κεσκίν, Γιουσούφ Οζντεμίρ, Μπεντιρχάν Οζγιούρτ
Τσαϊκούρ Ριζεσπόρ: Εφέ Ντογάν, Φουρκάν Οράκ
Γκαζιαντέπ FK: Ναζίμ Σανγκαρέ, Μουχαμέτ Τάχα Γκιουνές
Γκοζτέπε: Ιζζέτ Φουρκάν Μαλάκ, Ουγούρ Καάν Γιλντίζ
Αντάλιασπορ: Κερέμ Καγιααρασί
Εγιουπσπόρ: Μικρεμίν Αρντά Τιούρκοζ
Κασίμπασα: Εγκε Αλμπαϊράκ, Αλί Εμρέ Γιανάρ
Καραγκιουμρούκ: Φουρκάν Μπεκλεβίτς, Κερέμ Γιουσούφ Σιρκέτσι
Σαμσουνσπόρ: Τζελίλ Γιουκσέλ
Κόνιασπορ: Αντίλ Ντεμιρμπάγ, Αλασάν Νταό
Καϊσερισπόρ: Μπερκάν Ασλάν, Αμπντουλσαμέτ Μπουράκ
Φτάνοντας στα δικαστήρια οι Ερέν Ελμάλι (Γαλατάσαραϊ), Ερσίν Ντεστάνογλου (Μπεσίκτας) και Νετζίπ Ουσάλ (Μπεσίκτας) αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες έχοντας διαφορετικά επιχειρήματα.
Ο Ελμάλι παραδέχτηκε ότι είχε στοιχηματίσει, αλλά το είχε κάνει σε μικρή ηλικία, πριν γίνει επαγγελματίας. «Όταν ήμουν 19 ετών και έπαιζα στη Σιλιβρισπόρ, έβαλα ένα στοίχημα, αλλά τότε δεν ήξερα ότι θα γινόμουν ποδοσφαιριστής τέτοιου επιπέδου. Μόλις ένας μεγαλύτερος μου είπε πως είναι απαγορευμένο, σταμάτησα αμέσως». Παρά τους ισχυρισμούς του όμως η τουρκική ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι κόβεται προσωρινά από την Εθνική ομάδα έως ότου ξεκαθαρίσει η υπόθεση.
Ο τερματοφύλακας της Μπεσίκτας Ερσίν Ντεστάνογλου αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε σχέση με στοιχηματισμό: «Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου δεν είχα ποτέ καμία εμπλοκή ή ενδιαφέρον για το στοίχημα. Θα καταθέσω μήνυση για αυτές τις ψευδείς κατηγορίες. Η συνείδησή μου και το παρελθόν μου είναι καθαρά».
Ο συμπαίκτης του στη Μπεσίκτας Νετζίπ Ουσάλ εξέφρασε την οργή του κάνοντας λόγω για πλαστά στοιχεία και προαναγγέλοντας μηνύσεις από τη δική του πλευρά: «Η σύζυγός μου είναι έγκυος και η οικογένειά μου έχει στενοχωρηθεί απίστευτα. Με κατηγορούν ότι στοιχημάτισα σε αγώνα του πρωταθλήματος Ουγκάντας από νόμιμη πλατφόρμα, ενώ δεν έχω καν λογαριασμό σε ιστοσελίδα στοιχήματος ούτε σχετική εφαρμογή στο τηλέφωνό μου. Την Τρίτη θα προσφύγω στον εισαγγελέα. Δεν γίνεται να στιγματίζονται έτσι οι άνθρωποι χωρίς αποδείξεις».
