Euroleague: Έπιασε ξανά κορυφή η Χαποέλ, διπλό με ανατροπή για τη Μονακό, νίκες για Μπασκόνια, Μπάγερν και Φενέρ - Δείτε βίντεο

Τρίτη σερί νίκη για την Μπασκόνια

Επιστροφή στις νίκες για τη Φενέρ

Πέρασε από το Παρίσι η Μπάγερν

Σε αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Με ένα πολύτιμο «διπλό» επέστρεψε η Χάποελ Τελ Αβίβ στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, μετά την ήττα της από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πέρασε με... 100άρα (109-97) από την ουδέτερη έδρα της Ντουμπάι στο Σαράγεβο, για την 9η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 7-2 το ρεκόρ της και επιστρέφοντας στην κορυφή της βαθμολογίας, «αγκαλιά» με τον Ερυθρό Αστέρα. Στο 3-6 υποχώρησε η ομάδα των Εμιράτων, η οποία υπέστη την τέταρτη σερί ήττα της.Μετά από ένα κλειστό πρώτο ημίχρονο, η Χάποελ εξαργύρωσε την... έκρηξη παραγωγικότητας στην τρίτη περίοδο, απόρροια του ρεσιτάλ της από τα 6,75 και «φορτώνοντας» το καλάθι της Ντουμπάι με 35 πόντους σε αυτό το διάστημα εξασφάλισε μία διαφορά 15 πόντων, που της επέτρεψε να φτάσει χωρίς άγχος στο «διπλό».Κορυφαίος των νικητών ο Ελάια Μπράιαντ με 25 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε ο Βασίλιε Μίτσιτς και από 15 οι Αντόνιο Μπλέικνι, Τζόναθαν Μότλεϊ. Από την Ντουμπάι δεν αρκούσε το career high του Ντουέιν Μπέικον σε πόντους (36).Τα δεκάλεπτα: 26-25, 48-47, 69-84, 97-109Η Μπασκόνια έχει αφήσει για τα καλά πίσω της την απογοητευτική της εκκίνηση στην εφετινή Euroleague, καθώς στην 9η αγωνιστική της διοργάνωσης πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη της (ρεκόρ 3-6). Οι Βάσκοι υποδέχθηκαν στη Βιτόρια την Βίρτους Μπολόνια και με το τελικό 87-76, υποχρέωσαν τους Ιταλούς της τρίτη σερί ήττα τους και πέμπτη στο σύνολο.Με διάρκεια στο κομμάτι της επίθεση και την άμυνα να «κλειδώνει» τη Βίρτους σε πρώτη και τέταρτη περίοδο, οι Βάσκοι πήραν το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά και δεν το... παρέδωσαν στους Ιταλούς μέχρι το φινάλε.Σύμμαχος τους στην αποψινή νίκη τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας και οι... ασυγκράτητοι Λουαού-Καμπαρό (16π.), Ντιαλό (14π.) και Σεντεκέρσκις (13π.).Από τη Βίρτους, που δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να περιορίσει με την άμυνα της την παραγωγικότητα των γηπεδούχων, ξεχώρισε ο Νιανγκ με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ.Τα δεκάλεπτα: 23-14, 46-34, 65-57, 87-76Τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών έδωσε ενώπιον του κοινού της η Φενερμπαχτσέ, η οποία στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-5. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε με 81-67 της -εκ των ουραγών- Βιλερμπάν, την οποία υποχρέωσε στην έβδομη ήττα της και τρίτη διαδοχική.Το καλό πρώτο δεκάλεπτο της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, όταν εξασφάλισε στο 10΄ μία διαφορά 8 πόντων (18-10), της επέτρεψε μέσα από τα καλά ποσοστά ευστοχίας της και τον απόλυτο έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας να μείνει σε απόσταση ασφαλείας μέχρι το φινάλε και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague.Κορυφαίος των νικητών ο Γουέιντ Μπάλντογουϊν με 14 πόντους και 7 ασίστ, ενώ από τη Βιλερμπάν πάλεψε ο Αρμέλ Τραορέ με 18 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 18-10, 45-34, 59-48, 81-67Η Μπάγερν Μονάχου βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνα της τέταρτης περιόδου και με ανατροπή κατάφερε να αποδράσει με το «διπλό» από το Παρίσι, σημειώνοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της και πέμπτη στην εφετινή Euroleague. Οι Βαυαροί επικράτησαν με 86-82 της Παρί, για την 9η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην πέμπτη ήττα τους.Η γερμανική ομάδα είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στην τρίτη περίοδο είδε την Παρί να ανεβάζει στροφές και να ανακτά το προβάδισμα (68-64 στο 30΄). Ωστόσο, στο τέταρτο δεκάλεπτο, η άμυνα της Μπάγερν περιόρισε τους Γάλλους στους 14 πόντους και με... βροχή από τα 6,75 οι Βαυαροί ανέκτησαν τον έλεγχο και έφυγαν με το «διπλό».Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Ράταν-Μέις με 16 πόντους και 5/9 τρίποντα, ενώ από τους Παριζιάνους δεν αρκούσαν οι 22 και 21 πόντοι που σημείωσαν οι Ρόμπινσον και Χίφι, αντίστοιχα.Τα δεκάλεπτα: 19-22, 42-53, 68-64, 82-86Τετάρτη, 5 ΝοεμβρίουΕρυθρός Αστέρας (Σερβία)–Παναθηναϊκός 86-68Πέμπτη, 6 ΝοεμβρίουΦενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 81-67Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 97-109Μπασκόνια (Ισπανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 87-76Παρί (Γαλλία)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 82-86Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μονακό (Μονακό) 107-112 παρ. (96-96κ.α.)Παρασκευή, 7 ΝοεμβρίουΟλυμπιακός–Παρτιζάν (Σερβία) 21:15Αναντολού Εφές (Τουρκία)– Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Βαλένθια (Ισπανία)Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 7-2Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 7-2Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 6-2Μονακό (Μονακό) 6-3Ολυμπιακός 5-3Βαλένθια (Ισπανία) 5-3Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 5-3Παναθηναϊκός 5-4Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-4Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 4-4Παρί (Γαλλία) 4-5Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-5Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 4-5Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 3-5Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-5Παρτιζάν (Σερβία) 3-5Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-6Μπασκόνια (Ισπανία) 3-6Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-7Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-7