Euroleague: Έπιασε ξανά κορυφή η Χαποέλ, διπλό με ανατροπή για τη Μονακό, νίκες για Μπασκόνια, Μπάγερν και Φενέρ - Δείτε βίντεο
Euroleague: Έπιασε ξανά κορυφή η Χαποέλ, διπλό με ανατροπή για τη Μονακό, νίκες για Μπασκόνια, Μπάγερν και Φενέρ - Δείτε βίντεο
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη στο Ντουμπάο για την ομάδα του Ιτούδη - Ο Τζέιμς «υπέγραψε» την ανατροπή της Μονακό κόντρα στη Μακάμπι - Τρίτη σερί νίκη για την Μπασκόνια - Πέρασε από το Παρίσι η Μπάγερν - Επιστροφή στις νίκες για τη Φενέρ
Ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague, μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, ανέβηκε η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη μετά τη νίκη της με το εντυπωσιακό και χορταστικό 109-97 επί της Dubai BC στο Σεράγεβο. Σε ανοδική πορεία και η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, που πήρε την τρίτη διαδοχική της νίκη σε ένα ματς 219 πόντων και 45 αγωνιστικών λεπτών. Πέρασε από το Παρίσι η Μπαγερν, 86-82 την Παρί. Επιστροφή στις νίκες για τη Φενέρ, 81-67 την Βιλερμπάν. Τρίτη σερί νίκη για την Μπασκόνια, 87-76 την Βίρτους.
Η Μονακό... φλέρταρε για 30 λεπτά με μία αναπάντεχη ήττα, αλλά ο Μάικ Τζέιμς ήταν εκεί για να διορθώσει την κατάσταση και να οδηγήσει τους Μονεγάσκους στην τρίτη σερί νίκη τους και έκτη στο σύνολο στην εφετινή Euroleague. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κατάφερε στην παράταση (96-96κ.α.) να περάσει νικηφόρα με 112-107 από το προσωρινό «σπίτι» της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, για την 9η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Ισραηλινούς στην έβδομη ήττα τους.
Το ξέσπασμα της Μονακό στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, με... ενορχηστρωτή τον συνήθη ύποπτο Μάικ Τζέιμς, ήταν αρκετό για τους Μονεγάσκους, προκειμένου να πετύχουν την ανατροπή που κυνηγούσαν μέχρι τα τέλη της τρίτης περιόδου, να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης στην ουδέτερη έδρα της Μακάμπι και να στείλουν το ματς στην παράταση. Βέβαια τίποτα δεν θα είχε αλλάξει, αν η Μονακό δεν αποφάσιζε στον... επίλογο του αγώνα να ενεργοποιήσει την άμυνα της, «κόβοντας» την παραγωγικότητα των Ισραηλινών.
Στο επιπλέον πεντάλεπτο, ο Τζέιμς χάρισε και πάλι το προβάδισμα με 101-104 στο 42΄, ανοίγοντας το δρόμο για το «διπλό».
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μάικ Τζέιμς με 34 πόντους, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ από τη Μακάμπι ξεχώρισε ο Λόνι Ουόκερ με 19 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 26-22, 49-46, 76-71, 96-96κ.α., 107-112 παρ.
Μεγάλο «διπλό» της Χάποελ Τελ Αβίβ
Με ένα πολύτιμο «διπλό» επέστρεψε η Χάποελ Τελ Αβίβ στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, μετά την ήττα της από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πέρασε με... 100άρα (109-97) από την ουδέτερη έδρα της Ντουμπάι στο Σαράγεβο, για την 9η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 7-2 το ρεκόρ της και επιστρέφοντας στην κορυφή της βαθμολογίας, «αγκαλιά» με τον Ερυθρό Αστέρα. Στο 3-6 υποχώρησε η ομάδα των Εμιράτων, η οποία υπέστη την τέταρτη σερί ήττα της.
Μετά από ένα κλειστό πρώτο ημίχρονο, η Χάποελ εξαργύρωσε την... έκρηξη παραγωγικότητας στην τρίτη περίοδο, απόρροια του ρεσιτάλ της από τα 6,75 και «φορτώνοντας» το καλάθι της Ντουμπάι με 35 πόντους σε αυτό το διάστημα εξασφάλισε μία διαφορά 15 πόντων, που της επέτρεψε να φτάσει χωρίς άγχος στο «διπλό».
Κορυφαίος των νικητών ο Ελάια Μπράιαντ με 25 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε ο Βασίλιε Μίτσιτς και από 15 οι Αντόνιο Μπλέικνι, Τζόναθαν Μότλεϊ. Από την Ντουμπάι δεν αρκούσε το career high του Ντουέιν Μπέικον σε πόντους (36).
Τα δεκάλεπτα: 26-25, 48-47, 69-84, 97-109
Η Μπασκόνια έχει αφήσει για τα καλά πίσω της την απογοητευτική της εκκίνηση στην εφετινή Euroleague, καθώς στην 9η αγωνιστική της διοργάνωσης πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη της (ρεκόρ 3-6). Οι Βάσκοι υποδέχθηκαν στη Βιτόρια την Βίρτους Μπολόνια και με το τελικό 87-76, υποχρέωσαν τους Ιταλούς της τρίτη σερί ήττα τους και πέμπτη στο σύνολο.
Με διάρκεια στο κομμάτι της επίθεση και την άμυνα να «κλειδώνει» τη Βίρτους σε πρώτη και τέταρτη περίοδο, οι Βάσκοι πήραν το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά και δεν το... παρέδωσαν στους Ιταλούς μέχρι το φινάλε.
Σύμμαχος τους στην αποψινή νίκη τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας και οι... ασυγκράτητοι Λουαού-Καμπαρό (16π.), Ντιαλό (14π.) και Σεντεκέρσκις (13π.).
Από τη Βίρτους, που δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να περιορίσει με την άμυνα της την παραγωγικότητα των γηπεδούχων, ξεχώρισε ο Νιανγκ με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 23-14, 46-34, 65-57, 87-76
Τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών έδωσε ενώπιον του κοινού της η Φενερμπαχτσέ, η οποία στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-5. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε με 81-67 της -εκ των ουραγών- Βιλερμπάν, την οποία υποχρέωσε στην έβδομη ήττα της και τρίτη διαδοχική.
Το καλό πρώτο δεκάλεπτο της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, όταν εξασφάλισε στο 10΄ μία διαφορά 8 πόντων (18-10), της επέτρεψε μέσα από τα καλά ποσοστά ευστοχίας της και τον απόλυτο έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας να μείνει σε απόσταση ασφαλείας μέχρι το φινάλε και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague.
Κορυφαίος των νικητών ο Γουέιντ Μπάλντογουϊν με 14 πόντους και 7 ασίστ, ενώ από τη Βιλερμπάν πάλεψε ο Αρμέλ Τραορέ με 18 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 18-10, 45-34, 59-48, 81-67
Η Μπάγερν Μονάχου βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνα της τέταρτης περιόδου και με ανατροπή κατάφερε να αποδράσει με το «διπλό» από το Παρίσι, σημειώνοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της και πέμπτη στην εφετινή Euroleague. Οι Βαυαροί επικράτησαν με 86-82 της Παρί, για την 9η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην πέμπτη ήττα τους.
Η γερμανική ομάδα είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στην τρίτη περίοδο είδε την Παρί να ανεβάζει στροφές και να ανακτά το προβάδισμα (68-64 στο 30΄). Ωστόσο, στο τέταρτο δεκάλεπτο, η άμυνα της Μπάγερν περιόρισε τους Γάλλους στους 14 πόντους και με... βροχή από τα 6,75 οι Βαυαροί ανέκτησαν τον έλεγχο και έφυγαν με το «διπλό».
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Ράταν-Μέις με 16 πόντους και 5/9 τρίποντα, ενώ από τους Παριζιάνους δεν αρκούσαν οι 22 και 21 πόντοι που σημείωσαν οι Ρόμπινσον και Χίφι, αντίστοιχα.
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 42-53, 68-64, 82-86
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Παναθηναϊκός 86-68
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 81-67
Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 97-109
Μπασκόνια (Ισπανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 87-76
Παρί (Γαλλία)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 82-86
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μονακό (Μονακό) 107-112 παρ. (96-96κ.α.)
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός–Παρτιζάν (Σερβία) 21:15
Αναντολού Εφές (Τουρκία)– Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Βαλένθια (Ισπανία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 7-2
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 6-2
Μονακό (Μονακό) 6-3
Ολυμπιακός 5-3
Βαλένθια (Ισπανία) 5-3
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 5-3
Παναθηναϊκός 5-4
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-4
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 4-4
Παρί (Γαλλία) 4-5
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-5
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 4-5
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 3-5
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-5
Παρτιζάν (Σερβία) 3-5
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-6
Μπασκόνια (Ισπανία) 3-6
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-7
Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-7
