Πήγαν με τα πόδια από το ξενοδοχείο στο γήπεδο για το παιχνίδι με τη Μονακό οι παίκτες του Παναθηναϊκού - Βίντεο

Το καλεντάρι της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Πριγκιπάτο, για την αναμέτρηση με τη Μονακό.

Οι «πράσινοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, μετά τη νίκη επί της Μακάμπι, και να παραμείνουν στα ψηλά στρώματα της κατάταξης απέναντι στη Μονακό, που προέρχεται από το διπλό στο ΣΕΦ.

Στο μεταξύ, οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετέβησαν με τα πόδια από το ξενοδοχείο στο γήπεδο, μιας και η απόσταση ήταν πολύ κοντινή.



Εκεί φωτογραφήθηκαν με φιλάθλους που περίμεναν την αποστολή του «τριφυλλιού» πριν από το τζάμπολ με τη Μονακό.







☘️ Με τα πόδια πήγαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού από το ξενοδοχείο στο γήπεδο.



📍 Αποστολή στο Μονακό: @gkouvaris #paobc pic.twitter.com/en66w4ddTU — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 31, 2025





Πηγή: www.gazzetta.gr

