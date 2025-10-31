Πήγαν με τα πόδια από το ξενοδοχείο στο γήπεδο για το παιχνίδι με τη Μονακό οι παίκτες του Παναθηναϊκού - Βίντεο
Πήγαν με τα πόδια από το ξενοδοχείο στο γήπεδο για το παιχνίδι με τη Μονακό οι παίκτες του Παναθηναϊκού - Βίντεο

O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 20:00 εκτός έδρας την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη

Το καλεντάρι της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Πριγκιπάτο, για την αναμέτρηση με τη Μονακό.

Οι «πράσινοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, μετά τη νίκη επί της Μακάμπι, και να παραμείνουν στα ψηλά στρώματα της κατάταξης απέναντι στη Μονακό, που προέρχεται από το διπλό στο ΣΕΦ.

Στο μεταξύ, οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετέβησαν με τα πόδια από το ξενοδοχείο στο γήπεδο, μιας και η απόσταση ήταν πολύ κοντινή.

Εκεί φωτογραφήθηκαν με φιλάθλους που περίμεναν την αποστολή του «τριφυλλιού» πριν από το τζάμπολ με τη Μονακό.




