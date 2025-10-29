Το αήττητο σερί του ΠΑΟΚ σταμάτησε στο Μπράουνσβαϊγκ όπου ηττήθηκε 88-79
SPORTS
FIBA Europe Cup ΠΑΟΚ Μπράουνσβαϊγκ

Το αήττητο σερί του ΠΑΟΚ σταμάτησε στο Μπράουνσβαϊγκ όπου ηττήθηκε 88-79

Την πρώτη του ήττα στο Europe Cup γνώρισε ο Δικέφαλος πληρώνοντας την κακή εκκίνηση στο 2ο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη γερμανική ομάδα

Το αήττητο σερί του ΠΑΟΚ σταμάτησε στο Μπράουνσβαϊγκ όπου ηττήθηκε 88-79
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στο δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι του, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από την Μπραουνσβάιγκ με 88-79 στη Volkswagen Halle, υποχωρώντας στο 2-1 στον όμιλο F, ενώ οι Γερμανοί διεύρυναν το αήττητο σερί τους στο FIBA Europe Cup. Μάλιστα, άνοιξαν τη διαφορά στα τελευταία λεπτά, ενισχύοντας τη θέση τους στη μάχη για την πρώτη θέση του ομίλου.

Οι γηπεδούχοι διατηρούσαν το προβάδισμα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να μειώνει σε 79-77. Παρ’ όλα αυτά, η Μπραουνσβάιγκ απάντησε με σερί 5-0 για το 84-77 στα 1:57 πριν το φινάλε, αναγκάζοντας τον Γιούρι Ζντοβτς να καλέσει εσπευσμένα timeout.

Οι «ασπρόμαυροι» προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά η Μπραουνσβάιγκ επικράτησε τελικά με 88-79, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Για τον ΠΑΟΚ, ο Κέι Τζέι Τζάκσον σημείωσε 17 πόντους, ο Μπεν Μουρ πρόσθεσε 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Γιώργος Φίλλιος είχε 8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 43-41, 65-59, 88-79.

Κατάταξη
Μπραουνσβάιγκ 3-0
ΠΑΟΚ 2-1
Άνβιλ 0-2
Τρέπτσα 0-2

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων - Η νέα όψη του υπ. Εθνικής Άμυνας

Αργολίδα: Βαριά ποινή 15 ετών και στον συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

Καταγγελία Νίκου Παπανδρέου: Ακροδεξιά oργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Μια υπόσχεση που αξίζει να δοκιμάσεις

Η σειρά Nature’s Promise της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά προϊόντων. Είναι μια υπόσχεση για ποιότητα, μια δέσμευση για υγεία, ένας δρόμος προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής αλλά και «Προϊόν της Χρονιάς» 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης