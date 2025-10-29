Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Το αήττητο σερί του ΠΑΟΚ σταμάτησε στο Μπράουνσβαϊγκ όπου ηττήθηκε 88-79
Την πρώτη του ήττα στο Europe Cup γνώρισε ο Δικέφαλος πληρώνοντας την κακή εκκίνηση στο 2ο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη γερμανική ομάδα
Στο δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι του, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από την Μπραουνσβάιγκ με 88-79 στη Volkswagen Halle, υποχωρώντας στο 2-1 στον όμιλο F, ενώ οι Γερμανοί διεύρυναν το αήττητο σερί τους στο FIBA Europe Cup. Μάλιστα, άνοιξαν τη διαφορά στα τελευταία λεπτά, ενισχύοντας τη θέση τους στη μάχη για την πρώτη θέση του ομίλου.
Οι γηπεδούχοι διατηρούσαν το προβάδισμα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να μειώνει σε 79-77. Παρ’ όλα αυτά, η Μπραουνσβάιγκ απάντησε με σερί 5-0 για το 84-77 στα 1:57 πριν το φινάλε, αναγκάζοντας τον Γιούρι Ζντοβτς να καλέσει εσπευσμένα timeout.
Οι «ασπρόμαυροι» προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά η Μπραουνσβάιγκ επικράτησε τελικά με 88-79, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Για τον ΠΑΟΚ, ο Κέι Τζέι Τζάκσον σημείωσε 17 πόντους, ο Μπεν Μουρ πρόσθεσε 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Γιώργος Φίλλιος είχε 8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 18-18, 43-41, 65-59, 88-79.
Κατάταξη
Μπραουνσβάιγκ 3-0
ΠΑΟΚ 2-1
Άνβιλ 0-2
Τρέπτσα 0-2
