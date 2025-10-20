Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Κλοπ: «Δεν μου λείπει η προπονητική, αλλά ίσως επέστρεφα για τη Λίβερπουλ» - Βίντεο
Κλοπ: «Δεν μου λείπει η προπονητική, αλλά ίσως επέστρεφα για τη Λίβερπουλ» - Βίντεο
Ο θρύλος της Λίβερπουλ μίλησε σε podcast στην Αγγλία για το ενδεχόμενο επιστροφή του στη Λίβερπουλ, το χαμό του Ντιόγκο Ζότα, ενώ πέταξε και τη... σπόντα του για τα χρήματα που ξόδεψε το φετινό καλοκαίρι η ομάδα του Σλοτ
Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι αναμφίβολα ο προπονητής που άλλαξε τον ρου της σύγχρονης ιστορίας στη Λίβερπουλ.
Εκείνος την έφερε ξανά στην κορυφή τόσο της Premier League όσο και του Champions League γι' αυτό και όταν αποχώρησε από τους Reds το 2024 έφυγε σαν... βασιλιάς.
Κάθε συνέντευξη του Γερμανού είναι η χαρά κάθε φίλου του ποδοσφαίρου και μη, καθώς δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, αλλά και σε πολλά σημεία της ζωή του εκτός του ποδοσφαίρου.
Ο Γερμανός τεχνικός κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση του... ενός εκατομμυρίου στο podcast «Diary of a CEO», σχετικά με το εάν αναμένεται να γυρίσει στη Λίβερπουλ κάποια στιγμή για να την αναλάβει και πάλι.
Η απάντησή του σίγουρα θα έφερε... χαμόγελα στους φιλάθλους των Reds: «Θεωρητικά, ναι, είναι πιθανό να επιστρέψω κάποια στιγμή στην προπονητική για τη Λίβερπουλ».
Όμως πρόσθεσε στη συνέχεια όσον αφορά την επιστροφή του στην προπονητική:
«Δεν μου λείπει να στέκομαι στη βροχή για δυόμισι ή τρεις ώρες και δεν μου λείπει να πηγαίνω σε συνεντεύξεις Τύπου τρεις φορές την εβδομάδα. Δεν μου λείπει αυτό. Δεν μου λείπει.
Δεν μου λείπει να βρίσκομαι στα αποδυτήρια με την έννοια ότι δεν το είχα συχνά. Προπονούσα ογδόντα και παιχνίδια, οπότε ήμουν πολύ συχνά στα αποδυτήρια και δεν θέλω να πεθάνω στα αποδυτήρια μόνο και μόνο επειδή είναι ωραία.
Είμαι 58. Αυτό, από τη δική σου οπτική γωνία, είμαι γέρος, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είμαι. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσα να πάρω την απόφαση σε λίγα χρόνια.
Δεν ξέρω. Πρέπει να πάρω μια απόφαση σήμερα; Δεν θα ξαναγίνω προπονητής, αλλά δόξα τω Θεώ που δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό.
Μπορώ απλώς να δω τι φέρνει το μέλλον. Αλλά τώρα ασχολούμαι με ένα πρότζεκτ που πραγματικά αγαπώ και αγαπώ τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι και τους συλλόγους για τους οποίους είμαστε υπεύθυνοι και τις χώρες στις οποίες βρίσκονται οι σύλλογοι».
Ο Κλοπ δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στον χαμό του Ντιόγκο Ζότα.
Η είδηση του θανάτου του στις 3 Ιουλίου είχε προκαλέσει παγκόσμια θλίψη σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο και όχι μόνο, αλλά κυρίως στις τάξεις της Λίβερπουλ, οι οποίοι έκτοτε τον τιμούν με κάθε τρόπο σε κάθε ευκαιρία.
O Κλοπ το διάστημα που ακολούθησε είχε μείνει σιωπηλός.
Εκείνος την έφερε ξανά στην κορυφή τόσο της Premier League όσο και του Champions League γι' αυτό και όταν αποχώρησε από τους Reds το 2024 έφυγε σαν... βασιλιάς.
Κάθε συνέντευξη του Γερμανού είναι η χαρά κάθε φίλου του ποδοσφαίρου και μη, καθώς δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, αλλά και σε πολλά σημεία της ζωή του εκτός του ποδοσφαίρου.
Ο Γερμανός τεχνικός κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση του... ενός εκατομμυρίου στο podcast «Diary of a CEO», σχετικά με το εάν αναμένεται να γυρίσει στη Λίβερπουλ κάποια στιγμή για να την αναλάβει και πάλι.
Η απάντησή του σίγουρα θα έφερε... χαμόγελα στους φιλάθλους των Reds: «Θεωρητικά, ναι, είναι πιθανό να επιστρέψω κάποια στιγμή στην προπονητική για τη Λίβερπουλ».
Όμως πρόσθεσε στη συνέχεια όσον αφορά την επιστροφή του στην προπονητική:
«Δεν μου λείπει να στέκομαι στη βροχή για δυόμισι ή τρεις ώρες και δεν μου λείπει να πηγαίνω σε συνεντεύξεις Τύπου τρεις φορές την εβδομάδα. Δεν μου λείπει αυτό. Δεν μου λείπει.
Δεν μου λείπει να βρίσκομαι στα αποδυτήρια με την έννοια ότι δεν το είχα συχνά. Προπονούσα ογδόντα και παιχνίδια, οπότε ήμουν πολύ συχνά στα αποδυτήρια και δεν θέλω να πεθάνω στα αποδυτήρια μόνο και μόνο επειδή είναι ωραία.
Είμαι 58. Αυτό, από τη δική σου οπτική γωνία, είμαι γέρος, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είμαι. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσα να πάρω την απόφαση σε λίγα χρόνια.
Δεν ξέρω. Πρέπει να πάρω μια απόφαση σήμερα; Δεν θα ξαναγίνω προπονητής, αλλά δόξα τω Θεώ που δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό.
Μπορώ απλώς να δω τι φέρνει το μέλλον. Αλλά τώρα ασχολούμαι με ένα πρότζεκτ που πραγματικά αγαπώ και αγαπώ τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι και τους συλλόγους για τους οποίους είμαστε υπεύθυνοι και τις χώρες στις οποίες βρίσκονται οι σύλλογοι».
Ο Κλοπ δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στον χαμό του Ντιόγκο Ζότα.
Η είδηση του θανάτου του στις 3 Ιουλίου είχε προκαλέσει παγκόσμια θλίψη σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο και όχι μόνο, αλλά κυρίως στις τάξεις της Λίβερπουλ, οι οποίοι έκτοτε τον τιμούν με κάθε τρόπο σε κάθε ευκαιρία.
O Κλοπ το διάστημα που ακολούθησε είχε μείνει σιωπηλός.
Μιλώντας στο podcast αναφέρθηκε στο τραγικό αυτό γεγονός και για το πώς μπορεί να νιώθουν οι συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ.
«Δεν μπορώ να φανταστώ τα αποδυτήρια αυτή τη στιγμή χωρίς να είναι εκεί. Αυτό ισχύει και για τα παιδιά. Κανείς στη Λίβερπουλ δεν θα το χρησιμοποιήσει ποτέ ως δικαιολογία…
Ήταν τόσο κοντά με τον Τζέιμς Μίλνερ, πολύ κοντά με τον Κώστα Τσιμίκα.
Να το διαχειριστείς σε προσωπικό επίπεδο… αδύνατο, πήρα ένα μήνυμα το πρωί ότι ήταν κακή είδηση, από έναν φίλο από τη Λίβερπουλ, και δεν μπορούσα να το πιστέψω.
Δεν ήταν δυνατόν. Το άκουσα και ξέρω τι σημαίνει. Είδα όλες τις φωτογραφίες από τον γάμο και τα παιδιά ήταν εκεί.
Ξέρω ακριβώς πού ήμουν και πόση ώρα κάθισα εκεί χωρίς να πω λέξη, είναι ακριβώς σαν να χάνεις ένα μέλος της οικογένειας.
Είναι ένα παράδειγμα των πραγμάτων που πρέπει να αντιμετωπίσεις χωρίς να τα γνωρίζεις καθόλου. Δεν μπορείς να είσαι προετοιμασμένος… πρέπει να τακτοποιήσεις πράγματα που δεν περίμενες.
Ήμουν εντυπωσιασμένος από την παρουσία του, ένας πολύ ξεχωριστός νεαρός».
Ο Γιούργκεν Κλοπ συνδέθηκε πολύ βαθιά με την ιδέα της Λίβερπουλ, παρ' όλα αυτά, η ιστορία θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική, εάν ο Κλοπ είχε έρθει σε συμφωνία με την ιστορικά μεγαλύτερη αντίπαλο της Λίβερπουλ, την Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ.
Όπως ο ίδιος αποκάλυψε, μετά την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ήρθε σε επαφή με τους ανθρώπους των Κόκκινων Διαβόλων, με μία συζήτηση που ποτέ δεν τελεσφόρησε. Εξηγώντας ακριβώς τους λόγους:
«Όταν ο Σερ Άλεξ αποσύρθηκε, ήρθα σε συνομιλίες με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Φυσικά και ενδιαφέρθηκαν. Και εμένα θα με ενδιέφερε εκείνη την περίοδο.
Αλλά ήταν η λάθος εποχή, η λάθος στιγμή. Είχα συμβόλαιο με την Ντόρτμουντ, με μία φανταστική ομάδα, και δεν θα έφευγα για κανέναν τότε!
Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι λόγοι που δεν δέχθηκα τη δουλειά. Οι άνθρωποι σε εκείνη τη συνάντηση μου είπαν πράγματα που δεν μου άρεσαν.
Η ομάδα ήταν της νοοτροπίας ''ας πάρουμε όποιον παίκτη θέλουμε'', αλλά δεν ήταν αυτό το σχέδιό μου.
Για παράδειγμα, δεν ήθελα να φέρω πίσω τον Πογκμπά ή τον Κριστιάνο.
Αυτά τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Ξέρουμε όλοι ότι είναι μαζί με τον Μέσι είναι οι καλύτεροι παίκτες, αλλά δεν θα βοηθούσε η επιστροφή του Κριστιάνο.
Και μετά ήρθε ένα καθαρό ποδοσφαιρικό πρότζεκτ, η Λίβερπουλ», είναι τα λόγια του Κλοπ και η συνέχεια... γνωστή.
Στο τελευταίο κομμάτι της συνέντευξης ο Γερμανός αναφέρθηκε στην τωρινή ομάδα της Λίβερπουλ, πετώντας και τη μπηχτή του για τα λεφτά που ξόδεψε το καλοκαίρι για μεταγραφές.
«Δεν είχα ιδέα ότι αυτό είναι δυνατό να ξοδέψουμε τόσα χρήματα. Κανείς δεν μου είπε ποτέ ότι είναι πιθανό να μπορούμε να ξοδέψουμε έτσι.
Την τελευταία μου χρονιά στη Λίβερπουλ, προφανώς (είχαμε) τη συμφωνία με την adidas, το νέο γήπεδο, όλα αυτά τα πράγματα - βγάζουν περισσότερα χρήματα.
Αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν θα μπορούσα να ζητήσω αυτό το ποσό χρημάτων, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε, κανένα πρόβλημα με τα λεφτά που ξοδεύαμε».
Στη συνέχεια μίλησε για τις φετινές προσθήκες:
«Ο Ισάκ είναι ένας απίστευτος επιθετικός. Φλόριαν Βιρτζ, θα φας τα λόγια σου αν χρησιμοποιήσεις λάθος λέξεις. Είναι ένα απίστευτο ταλέντο. Ο Εκιτίκε είναι ένας απίστευτος παίκτης. Είναι μια πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά καλή ομάδα.
Αν ο νεαρός κεντρικός αμυντικός (Τζοβάνι Λεόνι) δεν είχε τραυματιστεί, θα ήταν τέλεια ομάδα».
Τώρα που είναι τραυματίας, αυτό δεν βοηθάει. Αλλά εκτός από τη θέση του κεντρικού αμυντικού, είναι μια τέλεια ομάδα. Δύο σούπερ αριστεροί μπακ, ένας πραγματικά σούπερ δεξιός μπακ. Έτσι στήνεις μια ομάδα.
«Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Όλοι θα νομίζουν ότι πρέπει να ξεκινήσουν στο παιχνίδι, αλλά αυτή είναι μια φυσιολογική δουλειά.
Θα κάνεις αυτή τη συζήτηση για το ποιος θα ξεκινήσει σε μία ή δύο εβδομάδες, και μετά την τρίτη εβδομάδα ο ένας τραυματίζεται και εσύ χαίρεσαι που ο άλλος μπορεί να ξεκινήσει.
Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ζει ένας προπονητής ποδοσφαίρου. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τη Λίβερπουλ. Θα είναι καλά».
Ειδήσεις σήμερα:
Brain Regain: Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα περισσότεροι από όσους έφυγαν
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Ο διανομέας που αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα της δουλειάς στην Κίνα - «Δεν έπινα νερό για να μην χάνω χρόνο και λεφτά»
«Δεν μπορώ να φανταστώ τα αποδυτήρια αυτή τη στιγμή χωρίς να είναι εκεί. Αυτό ισχύει και για τα παιδιά. Κανείς στη Λίβερπουλ δεν θα το χρησιμοποιήσει ποτέ ως δικαιολογία…
Ήταν τόσο κοντά με τον Τζέιμς Μίλνερ, πολύ κοντά με τον Κώστα Τσιμίκα.
Να το διαχειριστείς σε προσωπικό επίπεδο… αδύνατο, πήρα ένα μήνυμα το πρωί ότι ήταν κακή είδηση, από έναν φίλο από τη Λίβερπουλ, και δεν μπορούσα να το πιστέψω.
Δεν ήταν δυνατόν. Το άκουσα και ξέρω τι σημαίνει. Είδα όλες τις φωτογραφίες από τον γάμο και τα παιδιά ήταν εκεί.
Ξέρω ακριβώς πού ήμουν και πόση ώρα κάθισα εκεί χωρίς να πω λέξη, είναι ακριβώς σαν να χάνεις ένα μέλος της οικογένειας.
Είναι ένα παράδειγμα των πραγμάτων που πρέπει να αντιμετωπίσεις χωρίς να τα γνωρίζεις καθόλου. Δεν μπορείς να είσαι προετοιμασμένος… πρέπει να τακτοποιήσεις πράγματα που δεν περίμενες.
Ήμουν εντυπωσιασμένος από την παρουσία του, ένας πολύ ξεχωριστός νεαρός».
Ο Γιούργκεν Κλοπ συνδέθηκε πολύ βαθιά με την ιδέα της Λίβερπουλ, παρ' όλα αυτά, η ιστορία θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική, εάν ο Κλοπ είχε έρθει σε συμφωνία με την ιστορικά μεγαλύτερη αντίπαλο της Λίβερπουλ, την Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ.
Όπως ο ίδιος αποκάλυψε, μετά την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ήρθε σε επαφή με τους ανθρώπους των Κόκκινων Διαβόλων, με μία συζήτηση που ποτέ δεν τελεσφόρησε. Εξηγώντας ακριβώς τους λόγους:
«Όταν ο Σερ Άλεξ αποσύρθηκε, ήρθα σε συνομιλίες με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Φυσικά και ενδιαφέρθηκαν. Και εμένα θα με ενδιέφερε εκείνη την περίοδο.
Αλλά ήταν η λάθος εποχή, η λάθος στιγμή. Είχα συμβόλαιο με την Ντόρτμουντ, με μία φανταστική ομάδα, και δεν θα έφευγα για κανέναν τότε!
Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι λόγοι που δεν δέχθηκα τη δουλειά. Οι άνθρωποι σε εκείνη τη συνάντηση μου είπαν πράγματα που δεν μου άρεσαν.
Η ομάδα ήταν της νοοτροπίας ''ας πάρουμε όποιον παίκτη θέλουμε'', αλλά δεν ήταν αυτό το σχέδιό μου.
Για παράδειγμα, δεν ήθελα να φέρω πίσω τον Πογκμπά ή τον Κριστιάνο.
Αυτά τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Ξέρουμε όλοι ότι είναι μαζί με τον Μέσι είναι οι καλύτεροι παίκτες, αλλά δεν θα βοηθούσε η επιστροφή του Κριστιάνο.
Και μετά ήρθε ένα καθαρό ποδοσφαιρικό πρότζεκτ, η Λίβερπουλ», είναι τα λόγια του Κλοπ και η συνέχεια... γνωστή.
Στο τελευταίο κομμάτι της συνέντευξης ο Γερμανός αναφέρθηκε στην τωρινή ομάδα της Λίβερπουλ, πετώντας και τη μπηχτή του για τα λεφτά που ξόδεψε το καλοκαίρι για μεταγραφές.
«Δεν είχα ιδέα ότι αυτό είναι δυνατό να ξοδέψουμε τόσα χρήματα. Κανείς δεν μου είπε ποτέ ότι είναι πιθανό να μπορούμε να ξοδέψουμε έτσι.
Την τελευταία μου χρονιά στη Λίβερπουλ, προφανώς (είχαμε) τη συμφωνία με την adidas, το νέο γήπεδο, όλα αυτά τα πράγματα - βγάζουν περισσότερα χρήματα.
Αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν θα μπορούσα να ζητήσω αυτό το ποσό χρημάτων, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε, κανένα πρόβλημα με τα λεφτά που ξοδεύαμε».
Στη συνέχεια μίλησε για τις φετινές προσθήκες:
«Ο Ισάκ είναι ένας απίστευτος επιθετικός. Φλόριαν Βιρτζ, θα φας τα λόγια σου αν χρησιμοποιήσεις λάθος λέξεις. Είναι ένα απίστευτο ταλέντο. Ο Εκιτίκε είναι ένας απίστευτος παίκτης. Είναι μια πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά καλή ομάδα.
Αν ο νεαρός κεντρικός αμυντικός (Τζοβάνι Λεόνι) δεν είχε τραυματιστεί, θα ήταν τέλεια ομάδα».
Τώρα που είναι τραυματίας, αυτό δεν βοηθάει. Αλλά εκτός από τη θέση του κεντρικού αμυντικού, είναι μια τέλεια ομάδα. Δύο σούπερ αριστεροί μπακ, ένας πραγματικά σούπερ δεξιός μπακ. Έτσι στήνεις μια ομάδα.
«Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Όλοι θα νομίζουν ότι πρέπει να ξεκινήσουν στο παιχνίδι, αλλά αυτή είναι μια φυσιολογική δουλειά.
Θα κάνεις αυτή τη συζήτηση για το ποιος θα ξεκινήσει σε μία ή δύο εβδομάδες, και μετά την τρίτη εβδομάδα ο ένας τραυματίζεται και εσύ χαίρεσαι που ο άλλος μπορεί να ξεκινήσει.
Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ζει ένας προπονητής ποδοσφαίρου. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τη Λίβερπουλ. Θα είναι καλά».
Ειδήσεις σήμερα:
Brain Regain: Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα περισσότεροι από όσους έφυγαν
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Ο διανομέας που αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα της δουλειάς στην Κίνα - «Δεν έπινα νερό για να μην χάνω χρόνο και λεφτά»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα