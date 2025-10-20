Κλοπ: «Δεν μου λείπει η προπονητική, αλλά ίσως επέστρεφα για τη Λίβερπουλ» - Βίντεο

Ο θρύλος της Λίβερπουλ μίλησε σε podcast στην Αγγλία για το ενδεχόμενο επιστροφή του στη Λίβερπουλ, το χαμό του Ντιόγκο Ζότα, ενώ πέταξε και τη... σπόντα του για τα χρήματα που ξόδεψε το φετινό καλοκαίρι η ομάδα του Σλοτ