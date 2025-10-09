Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Φοβερό καλάθι με ακροβατικό πίσω από τη μπασκέτα από τον Λόιντ στο Παρτίζαν - Εφές, δείτε βίντεο
Ο Λόιντ για να αποφύγει το μαρκάρισμα του Ποκουσέφκσκι, αναγκάστηκε να οδηγηθεί τόσο πλάγια, που έπρεπε να σουτάρει πίσω από το ταμπλό
Η Παρτίζαν υποδέχεται την Εφές, στην 3η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Τζόρνταν Λόιντ να πιάνει από νωρίς δράση. Ο γκαρντ της Εφές με πολωνικό διαβατήριο είναι απ' τους καλύτερους παίκτες των Τούρκων στο ημίχρονο και πρόλαβε να πετύχει ήδη το καλάθι της αγωνιστικής.
Ο Λόιντ για να αποφύγει το μαρκάρισμα του Ποκουσέφκσκι, αναγκάστηκε να οδηγηθεί τόσο πλάγια, που έπρεπε να σουτάρει πίσω από το ταμπλό.
Κάτι που όμως δεν τον πτόησε. Ο Λόιντ σούταρε πάνω από το ταμπλό με μεγάλη καμπύλη και πέτυχε ένα... ακροβατικό καλάθι, που σίγουρα θα έχει θέση στο Top10 της αγωνιστικής.
JORDAN LOYD, BUNU NASIL YAPTI? 😱@AnadoluEfesSK 🔵⚪️ pic.twitter.com/ZmkY7WqTxG— EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) October 9, 2025
