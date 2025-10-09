Φοβερό καλάθι με ακροβατικό πίσω από τη μπασκέτα από τον Λόιντ στο Παρτίζαν - Εφές, δείτε βίντεο
SPORTS
Euroleague Παρτίζαν Εφές Τζόρνταν Λόιντ

Ο Λόιντ για να αποφύγει το μαρκάρισμα του Ποκουσέφκσκι, αναγκάστηκε να οδηγηθεί τόσο πλάγια, που έπρεπε να σουτάρει πίσω από το ταμπλό

Η Παρτίζαν υποδέχεται την Εφές, στην 3η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Τζόρνταν Λόιντ να πιάνει από νωρίς δράση. Ο γκαρντ της Εφές με πολωνικό διαβατήριο είναι απ' τους καλύτερους παίκτες των Τούρκων στο ημίχρονο και πρόλαβε να πετύχει ήδη το καλάθι της αγωνιστικής.

Ο Λόιντ για να αποφύγει το μαρκάρισμα του Ποκουσέφκσκι, αναγκάστηκε να οδηγηθεί τόσο πλάγια, που έπρεπε να σουτάρει πίσω από το ταμπλό.

Κάτι που όμως δεν τον πτόησε. Ο Λόιντ σούταρε πάνω από το ταμπλό με μεγάλη καμπύλη και πέτυχε ένα... ακροβατικό καλάθι, που σίγουρα θα έχει θέση στο Top10 της αγωνιστικής.




