Davis Cup: Πρεμιέρα το Σάββατο στο Ελλάδα - Βραζιλία με το παιχνίδι του Σακελλαρίδη με τον Φονσέκα - Ακολουθεί ο Τσιτσιπάς

Ανοίγει η αυλαία της συνάντηση της Hellenic Energy Ελληνικής Εθνικής ομάδας με τη Βραζιλία για το World Group 1 του Davis Cup στο ανακαινισμένο ΟΑΚΑ στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου.

Όπως προέκυψε από την κλήρωση που διενεργήθηκε την Παρασκευή η αυλαία ανοίγει το Σάββατο (18:00) στο Stadion Sports Center με τον Στέφανο Σακελλαρίδη (Νο.286 ΑΤΡ) να αντιμετωπίζει τον Ζοάο Φονσέκα (Νο.42). Αμέσως μετά θα ακολουθήσει το ματς του Στέφανου Τσιτσιπά (Νο.27) με τον Τιάγκο Γουίλντ (Νο.146), με τον Έλληνα τενίστα να έχει το 2-0 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Την Κυριακή (17:00) θα ανοίξει το πρόγραμμα το διπλό: οι Πέτρος και Στέφανος Τσιτσιπάς (ενδεχομένως) απέναντι στο ισχυρό βραζιλιάνικο δίδυμο των Ραφαέλ Μάτος (Νο.49) και Μαρσέλο Μέλο (Νο.52). Εφόσον χρειαστεί, θα ακολουθήσουν τα μονά σε αντίστροφα ζευγάρια από το Σάββατο.

Για τη σημασία της συνάντησης Ελλάδας – Βραζιλία, μίλησε ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ Θεόδωρος Γκλαβάς:

«Η σημερινή κλήρωση των αγώνων του Davis Cup ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βραζιλία σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμη σπουδαίας διοργάνωσης για το ελληνικό τένις.

Είναι τιμή μας που φιλοξενούμε μια τόσο υψηλού επιπέδου αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ και είμαστε βέβαιοι ότι οι φίλοι του αθλήματος θα δημιουργήσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα, δίνοντας ώθηση στους αθλητές μας.

Η ΕΦΟΑ στηρίζει με κάθε τρόπο την εθνική ομάδα και τονίζει τη σημασία της συνέπειας, της προσπάθειας και του ήθους που επιδεικνύουν οι Έλληνες αθλητές. Είμαι βέβαιος ότι θα αγωνιστούν με πάθος και αποφασιστικότητα απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο.

Καλούμε όλο το φίλαθλο κοινό να βρεθεί στο πλευρό της Εθνικής μας, να στηρίξει και να απολαύσει από κοντά σπουδαίο τένις, συμβάλλοντας ώστε η Ελλάδα να συνεχίσει την ανοδική της πορεία στο Davis Cup και στις διεθνείς διοργανώσεις.

Από την πλευρά μας, ως διοίκηση της Ομοσπονδίας, μαζί με τους συνεργάτες μας, εργαστήκαμε μεθοδικά ώστε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις της διοργάνωσης. Εργαζόμαστε επίσης έτσι ώστε οι Έλληνες φίλαθλοι να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να παρακολουθήσουν από κοντά τένις από το υψηλότερο επίπεδο».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Εθνικής ομάδας, άπαντες δήλωσαν έτοιμοι για τους αγώνες με την Βραζιλία. «Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στη μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Καθοριστική θα είναι η στήριξη που θα μας δώσει ο κόσμος μας», τόνισε ο captain της Εθνικής, Απόστολος Τσιτσιπάς.



Από την πλευρά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε: «Δικός μου στόχος και όνειρο είναι είναι να κατακτήσω με την ομάδα μια μέρα το Davis Cup. Mπορεί να ακούγεται εξωφρενικό διότι δεν έχουμε έναν δεύτερο παίκτη που να βρίσκεται στο Top 50 ή στο Top 100, αλλά νομίζω ότι δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι παλεύουμε με αυτά που έχουμε και με αυτά που μπορούμε, για να φτάσουν όσο το δυνατόν ψηλότερα στη διοργάνωση. Εγώ προσωπικά δεν ψάχνω μέσα από αυτό ούτε χρήματα, ούτε τίποτα. Το κάνω μόνο και μόνο λόγω πάθους για χώρα μου, το κάνω για την ομάδα μου».

Συγκρίνοντας το tour με το Davis Cup ανέφερε: «Υπάρχει μεγαλύτερη υπερηφάνεια όταν βγαίνεις στο γήπεδο. Όταν παίζω στο tour η αίσθηση είναι διαφορετική όταν είμαι στο γήπεδο. Το να μοιράζομαι αυτές τις στιγμές με τα παιδιά είναι κάτι που μου δίνει παραπάνω κίνητρο, γιατί νιώθω ότι παίζω για κάτι παραπάνω από τον εαυτό μου. Πάντα με εξίταρε να παίζω για την Ελλάδα, πάντα μου έδινε ώθηση και κίνητρο, πάντα με ενθουσίαζε η ιδέα του Davis Cup, του United Cup, των ομαδικών διοργανώσεων. Τα ομαδικά events δημιουργούν τελείως διαφορετική αύρα και θα έλεγα ότι είναι από τις πιο ωραίες εβδομάδες της χρονιάς. Αυτή η εβδομάδα μου δίνει τη μεγαλύτερη αναζωογόνηση».

Οι αγώνες θα μεταδοθούν απευθείας από την COSMOTE TV.



