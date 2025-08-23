Εκτός τελικού η Εθνική πόλο Εφήβων στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ηττήθηκε 20-14 από την Σερβία
Η ομάδα του Ηλία Μαχαίρα θα παίξει την Κυριακή με την Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο στην Οραντέα
Πλήρωσαν τα λάθη τους στο πρώτο ημίχρονο. Η Εθνική μας ομάδα Εφήβων Κ18 ηττήθηκε από τη Σερβία με 20-14 στον αποψινό (23/8) ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που διεξάγεται στην πόλη Οραντέα της Ρουμανίας.
Το ελληνικό συγκρότημα θα διεκδικήσει την Κυριακή (24/8) στις 18:00 το χάλκινο μετάλλιο με αντίπαλο την Ιταλία, η οποία στον έτερο ημιτελικό ηττήθηκε από το Μαυροβούνιο με 10-6.
Οι διεθνείς μας έμοιαζαν να αιφνιδιάζονται στο ξεκίνημα της αναμέτρησης αφού βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 4-0 (4.09 πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος), ενώ η διαφορά έφθασε ακόμη και τα επτά γκολ, 10-3 στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Οι παίκτες του Ηλία Μαχαίρα δεν κατάφεραν να βάλουν αντίδραση στα επόμενα λεπτά του ημιτελικού με αποτέλεσμα να έλθει αυτή η ήττα.
Πρώτος σκόρερ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ήταν ο Δημήτρης Χατζής, ο οποίος πέτυχε τα οκτώ από τα δεκατέσσερα γκολ, ενώ ο Ηλίας Αγγελόπουλος βρήκε στόχο τέσσερις φορές. Από τους Σέρβους σκόραραν εννέα παίκτες με τους Λάζιτς και Τσόνκιτς να πετυχαίνουν από τέσσερα.
ΕΛΛΑΔΑ – ΣΕΡΒΙΑ 14-20
Οκτάλεπτα: 2-5, 2-5, 5-5, 5-5
ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 4, Σάρρος, Μαραγκουδάκης, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος, Χατζής 8, Λεβάντης 1, Πατσιλινάκος 1, Μπιτσάκος, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.
Για τη Σερβία σκόραραν: Λάζιτς 4, Τσόνκιτς 4, Ζέλιτς 3, Νέσκοβιτς 2, Τσανέπα 2, Μιλασίνοβιτς 2, Ντρομπνιάκοβιτς 1, Βάσιτς 1, Μισάνοβιτς 1.
Τα σημερινά αποτελέσματα (23/8)
Ημιτελικοί
ΕΛΛΑΔΑ - Σερβία 14-20
Μαυροβούνιο - Ιταλία 10-6
(Θέσεις 5-8)
Γαλλία - Ισπανία 11-16
Κροατία - Ουγγαρία 14-18
Το πρόγραμμα της Κυριακής (24/8)
15:00 (Θέσεις 7-8): Γαλλία - Κροατία
16:30 (Θέσεις 5-6): Ισπανία - Ουγγαρία
18:00 (Θέσεις 3-4): Ιταλία - ΕΛΛΑΔΑ
19:30 (Τελικός): Μαυροβούνιο - Σερβία
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη 52χρονη στα Χανιά - Είχε ντυθεί καλόγρια και πούλαγε κομποσκοίνια και εικόνες
Ραγίζει καρδιές η κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε: «Μαμάκα θα μου λείψεις πάρα πολύ, ξέρω ότι μας βλέπεις από εκεί ψηλά»
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr