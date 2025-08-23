Εκτός τελικού η Εθνική πόλο Εφήβων στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ηττήθηκε 20-14 από την Σερβία

Πλήρωσαν τα λάθη τους στο πρώτο ημίχρονο. Η Εθνική μας ομάδα Εφήβων Κ18 ηττήθηκε από τη Σερβία με 20-14 στον αποψινό (23/8) ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που διεξάγεται στην πόλη Οραντέα της Ρουμανίας.

Το ελληνικό συγκρότημα θα διεκδικήσει την Κυριακή (24/8) στις 18:00 το χάλκινο μετάλλιο με αντίπαλο την Ιταλία, η οποία στον έτερο ημιτελικό ηττήθηκε από το Μαυροβούνιο με 10-6.

Οι διεθνείς μας έμοιαζαν να αιφνιδιάζονται στο ξεκίνημα της αναμέτρησης αφού βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 4-0 (4.09 πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος), ενώ η διαφορά έφθασε ακόμη και τα επτά γκολ, 10-3 στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Οι παίκτες του Ηλία Μαχαίρα δεν κατάφεραν να βάλουν αντίδραση στα επόμενα λεπτά του ημιτελικού με αποτέλεσμα να έλθει αυτή η ήττα.

Πρώτος σκόρερ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ήταν ο Δημήτρης Χατζής, ο οποίος πέτυχε τα οκτώ από τα δεκατέσσερα γκολ, ενώ ο Ηλίας Αγγελόπουλος βρήκε στόχο τέσσερις φορές. Από τους Σέρβους σκόραραν εννέα παίκτες με τους Λάζιτς και Τσόνκιτς να πετυχαίνουν από τέσσερα.

ΕΛΛΑΔΑ – ΣΕΡΒΙΑ 14-20

Οκτάλεπτα: 2-5, 2-5, 5-5, 5-5

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 4, Σάρρος, Μαραγκουδάκης, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος, Χατζής 8, Λεβάντης 1, Πατσιλινάκος 1, Μπιτσάκος, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.

Για τη Σερβία σκόραραν: Λάζιτς 4, Τσόνκιτς 4, Ζέλιτς 3, Νέσκοβιτς 2, Τσανέπα 2, Μιλασίνοβιτς 2, Ντρομπνιάκοβιτς 1, Βάσιτς 1, Μισάνοβιτς 1.

Τα σημερινά αποτελέσματα (23/8)

Ημιτελικοί

ΕΛΛΑΔΑ - Σερβία 14-20

Μαυροβούνιο - Ιταλία 10-6

(Θέσεις 5-8)

Γαλλία - Ισπανία 11-16

Κροατία - Ουγγαρία 14-18

Το πρόγραμμα της Κυριακής (24/8)

15:00 (Θέσεις 7-8): Γαλλία - Κροατία

16:30 (Θέσεις 5-6): Ισπανία - Ουγγαρία

18:00 (Θέσεις 3-4): Ιταλία - ΕΛΛΑΔΑ

19:30 (Τελικός): Μαυροβούνιο - Σερβία



