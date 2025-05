Final 4: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός σε ξεχωριστά ξενοδοχεία στο Άμπου Ντάμπι - Ετοιμάζονται για μια παράδοξη διοργάνωση

Σε μια από τις πιο παράδοξες και συνάμα συναρπαστικές στιγμές της ιστορίας τηςτο φετινό Final Four μεταφέρεται από τις ευρωπαϊκές μπασκετικές μητροπόλεις στην καρδιά της ερήμου. Τομε τον ήλιο να καίει ανελέητα ακόμη και τον Μάιο και την υγρασία να «κολλάει» στο δέρμα, φιλοξενεί για πρώτη φορά τον κορυφαίο μπασκετικό θεσμό της Γηραιάς Ηπείρου.ένα στολίδι υψηλής τεχνολογίας, υποδέχεται τις τέσσερις καλύτερες ομάδες της σεζόν: τοντοντηκαι τηΑπό την πρώτη στιγμή της άφιξης των αποστολών, το κλίμα στο Άμπου Ντάμπι μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικό. Θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 32 βαθμούς Κελσίου ακόμη και τις βραδινές ώρες, ένας αέρας γεμάτος σκόνη από την έρημο και μια πόλη που κινείται με ρυθμούς τεχνητής ηρεμίας πίσω από τις γυαλιστερές της προσόψεις.Οι αποστολές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού έφτασαν χθες σχεδόν ταυτόχρονα με πτήσεις τσάρτερ από την Αθήνα, με τους παίκτες να χαμογελούν και να ανταλλάσσουν χειραψίες μπροστά στις κάμερες , σε μια εικόνα που λίγες ώρες αργότερα θα έχει παραχωρήσει τη θέση της στην αγωνιστική προσήλωση. Οι δύο «αιώνιοι» δεν διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο – κάτι αναμενόμενο για λόγους ασφαλείας αλλά και προετοιμασίας. Κοντά στην αρένα της Yas Island, σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων, οι ομάδες έχουν στήσει τις βάσεις τους, με τα τεχνικά επιτελεία να διαμορφώνουν ειδικά προγράμματα προπόνησης και αποκατάστασης. Ολυμπιακός τουκουβαλά στις αποσκευές του την απογοήτευση των προηγούμενων ετών. Τελικοί που χάθηκαν στο νήμα, ευκαιρίες που γλίστρησαν μέσα από τα χέρια. Όμως φέτος,. Είναι καθαρό, εστιασμένο. Ενεργειακά, οι παίκτες δείχνουν να έχουν γεμάτες «μπαταρίες» και το μάτι τους γυαλίζει. Οδείχνει πιο ώριμος από ποτέ, ο Μιλουτίνοβ πατάει γερά στη ρακέτα, ο Φαλ δίνει άλλη διάσταση στο παιχνίδι κοντά στο καλάθι. Οεφόσον βρεθεί στην καλή του μέρα, ίσως αποδειχθεί ο x-factor της διοργάνωσης. Ο στόχος είναι ένας: να σπάσει η «κατάρα» της πρωτιάς στη κανονική περίοδο και να επιστρέψει ο τίτλος στον Πειραιά για πρώτη φορά μετά το 2013.Απέναντι, ο Παναθηναϊκός τουέχει έρθει στο Άμπου Ντάμπι με μία αποστολή: να το ξαναπάρει. Ο Τούρκος προπονητής, που έχει μάθει να παίζει πάντα για την κορυφή, ταξίδεψε με στόχο να επαναλάβει τον άθλο του Βερολίνου. Πέρυσι επέστρεψε δριμύτερος, φέτος ως κάτοχος του τροπαίου διεκδικεί με πάθος το δεύτερο συνεχόμενο. Ο Αταμάν, με το γνώριμο βλέμμα του ανθρώπου που δεν παίζει για να συμμετέχει, έχει δημιουργήσει ένα σύνολο που ξέρει πότε να πιέσει, πότε να ηρεμήσει, πότε να χτυπήσει. Η κατάσταση τουπαραμένει αμφίβολη, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες. Ηγέτης της ομάδας είναι ξεκάθαρα οπου έχει πάρει την ομάδα στις πλάτες του σε κρίσιμες στιγμές, ενώ ομε το σουτ της τελευταίας στιγμής αποτελεί μια υπολογίσιμη και σταθερή μονάδα. Μονακό τουμε τοντον Οκόμπο και τον Ντιαλό, παίζει το δικό της χαρτί. Ένα σύνολο γεμάτο ταλέντο, έτοιμο να χαλάσει τα σχέδια των παραδοσιακών δυνάμεων. Μένει να φανεί, ωστόσο, αν οι εσωτερικές προστριβές και οι τελευταίες κακές εμφανίσεις στο γαλλικό πρωτάθλημα ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση και τη συνοχή της ομάδας. Η Φενέρ του Σάρας Γιασικεβίτσιους, ώριμη και ψύχραιμη, έρχεται ως φαβορί στον ημιτελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό,. Το ερώτημα, όπως και για όλες τις ομάδες, είναι αν θα βρεθεί στη μέρα της όταν όλα θα κριθούν στο παρκέ.Κι όλα αυτά υπό ένα αυστηρό καθεστώς κανόνων. Η συμπεριφορά στις κερκίδες, οι κινήσεις εκτός γηπέδου, τα πάντα τελούν υπό παρακολούθηση. Δεν επιτρέπονται υβριστικά συνθήματα, πανό, ή συμπεριφορές που σε οποιοδήποτε άλλο Final Four θα περνούσαν σχεδόν απαρατήρητες.Οι Αρχές των Εμιράτων δεν αστειεύονται και έχουν προειδοποιήσει για κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφωθούν . Η αίσθηση είναι ότι το μπάσκετ φιλοξενείται σε μια γυάλα, όπου όλα είναι εντυπωσιακά, αλλά τίποτα αυθόρμητο – πολλοί ήδη μιλούν για το "πιο ξενέρωτο Final Four" στην ιστορία της διοργάνωσης, δεδομένου ότι σχεδόν παντού απαγορεύεται μεταξύ πολλών άλλων και η κατανάλωση αλκοόλ. Αυτό όμως δεν μειώνει το κύρος.Η Etihad Arena είναι γεμάτη, με φίλους του μπάσκετ απ’ όλο τον κόσμο, με Έλληνες που ταξίδεψαν παρά το υψηλό κόστος, με φιλάθλους που ποντάρουν στο θαύμα. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, τα ξενοδοχεία της περιοχής φούσκωσαν από κρατήσεις . Στο Άμπου Ντάμπι, η EuroLeague στήνει μια γιορτή – πολυτελή, ασφαλή, οργανωμένη στην εντέλεια. Το Final Four του 2025 δεν είναι απλώς ένας μπασκετικός σταθμός. Είναι μια ιστορική στιγμή για το άθλημα,Ωστόσο, δεν λείπουν και οι αντιδράσεις.Πολλοί εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την επιλογή του Άμπου Ντάμπι, καθώς το μπάσκετ στην περιοχή αυτή δεν απολαμβάνει ιδιαίτερης αποδοχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν κάποιος περιπλανηθεί στους δρόμους της πόλης, δύσκολα θα συναντήσει εικόνες ή ατμόσφαιρα που να παραπέμπουν σε μεγάλη μπασκετική διοργάνωση. Κι αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να μείνει στον θρόνο ή αν ο Ολυμπιακός λυτρωθεί επιτέλους, θα το κάνει σε ένα σκηνικό που. Στην έρημο, κάτω από τον καυτό ήλιο, το ευρωπαϊκό μπάσκετ ετοιμάζεται να γράψει νέα ιστορία.