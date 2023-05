-------------

Γιατί αυτό που βλέπουμε την τελευταία διετία από τους ερυθρόλευκους (και προφανώς και τα επόμενα χρόνια) δεν είναι απλά μια ευτυχής συγκυρία, αλλά το αποτέλεσμα ενός πλάνο που ξεκίνησε να εφαρμόζεται εδώ και τρία με τις μεγάλες επιστροφές (Μπαρτζώκας, Σλούκας) και τις σπουδαίες προσθήκες (Γουόκαπ, ΜακΚίσικ)...Κάπως έτσι στην εκκίνηση της σεζόν εμφανίστηκε ένα ερυθρόλευκο εξπρές που ξεκίνησε με το επιβλητικό 4-0 νίκες, τρεις εκ των οποίων ήταν στην Ισπανία στις έδρες των Ρεάλ. Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια (!!!). Το μήνυμα είχε σταλεί, η αυτοπεποίθηση της ομάδας είχε ατσαλωθεί και όταν ήρθαν κι οι δύσκολες στιγμές μέσα στη σεζόν οείχε... απόθεμα αντοχών για να τις διαχειριστεί και να εξασφαλίσει την πρωτιά.Κυρίως όμως είχε αποκτήσει πλέον την ψυχολογία του νικητή που του επέτρεψε να ξεπεράσει το σοκ της εντός έδρας ήττας από την Φενέρ στο Game 2 των play off και να απαντήσει στο Game 3 με το επικό buzzer beater του Σλούκα. «Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα και καλό μας ταξίδι για το Κάουνας», παραφράζοντας τη μυθική περιγραφή του Λάιαμ Κάνι στο Euroleague TV.Εκεί όπου βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης και χθες Πέμπτη έμαθε ότι εκτός από τον καλύτερο προπονητή (back to back προσωπική διάκριση για τον Μπαρτζώκα) έχει και τον MVP της φετινής σεζόν Σάσα Βεζένκοβ «Όλη η χρονιά είναι ήδη μια επιβράβευση για την ομάδα, το τι θα γίνει στο Final-4 δεν σημαίνει ότι θα είναι αποτυχημένη. Το αποτέλεσμα δεν διαγράφει την χρονιά που έχουμε κάνει, όλα αυτά τα ρεκόρ που κάναμε. Ότι έχουμε τον καλύτερο παίκτη, τον καλύτερο προπονητή, ή την επιτυχία που έχουμε έως τώρα και την αναγνώριση από όλους τους αντιπάλους μας. Σίγουρα, ο τίτλος είναι το πιο βασικό πράγμα, για αυτό είμαστε εδώ και αυτό θέλουμε πιο πολύ από όλα», είπε στη συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου , με τον(τον μοναδικό από τους προπονητής που έχει κατακτήσει την κούπα) να συμπληρώνει:«Για μας ο στόχος είναι να βρισκόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο και το αποδείξαμε για δεύτερη σερί σεζόν. Δεν μπορώ να επιτρέψω σε κανέναν στην ομάδα μου να νιώσει ότι αποτύχαμε ή απογοητευμένος αν δεν κατακτήσουμε το τρόπαιο. Ξέρω καλά πόσο ισχυρός είναι ο ανταγωνισμός, με τους καλύτερους παίκτες και προπονητές. Έχουμε παίξει τελικούς από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι και τώρα. Θεωρώ πως είναι τρεις διαφορετικές διοργανώσεις, η κανονική περίοδος, τα playoffs και το Final 4. Πρέπει να απολαύσουμε τη συμμετοχή μας εδώ, να δώσουμε τα πάντα και αν το κάνουμε στο τέλος θα είμαστε χαρούμενοι»σφράγισε το εισιτήριο για το Κάουνας στο Game 5 των play off με τη Φνεέρ στο ΣΕΦ και έκλεισε ραντεβού με την. Τη μοναδική ομάδα που μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα κέρδισε και τις δύο φετινές αναμετρήσεις με τους ερυθρόλευκους, ενώ οι δύο τους ήταν αντίπαλοι στα περσινά play off με τον Ολυμπιακό να παίρνει το εισιτήριο για το Βελιγράδι (με το ίδιο σενάριο που το έκανε και φέτος και 5ο ματς στο ΣΕΦ).Οι Μονεγάσκοι δεν έχουν τη βαριά φανέλα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά κάθε χρόνο εμφανίζονται και καλύτεροι με ηγέτη τον Μάικ Τζέιμς και τονσε ρόλο... θηροδαμαστή να προσπαθεί να κρατήσει τα γκέμια σε μια ροκ ομάδα.Για τους ερυθρόλευκους, προφανώς τα δύο ματς της κανονικής περιόδου λειτουργούν σαν... καμπανάκι κινδύνου, αν και ο ημιτελικός αναμένεται να είναι κάτι τελείως διαφορετικό και εδώ ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της εμπειρίας.είναι η πρώτη γαλλική ομάδα που αγωνίζεται σε φάιναλ φορ μετά από 26 ολόκληρα χρόνια (η Βιλερμπάν το 1997-όταν ο Ολυμπιακός θριάμβευσε στη Ρώμη- ήταν η τελευταία) και στηρίζεται στην τριπλέτα των Τζέιμς, Οκόμπο, Λόιντ.Ο τρελό-Τζέιμς είναι ο παίκτης «ευλογία και κατάρα» για κάθε ομάδα, αν και μετά την τιμωρία που του επέβαλλε ο Σάσα Ομπράντοβιτς τον περασμένο Μάρτιο (για νυχτοπερπατήματα με τον Ντουέιν Μπέικον του Παναθηναϊκού) μάλλον του έβαλε μυαλό και επιστρέφοντας (μετά από τρεις εβδομάδες) είναι άλλος άνθρωπος.Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας (δεδομένης και της απειρίας των Γάλλων) είναι κι ο κόσμος καθώς ο Ολυμπιακός θα έχει σχεδόν 5.000 οπαδούς του στο πλευρό του. Στον δεύτερο ημιτελικό, στο μπασκετικό clasico ητουείναι το μεγάλο φαβορί. Ηδεν θα έχει Ντεκ, Πουαριέ (τραυματίες), Γιαμπουσέλε (τιμωρημένος για το ξύλο με την Παρτίζαν) και παρά την επική ανατροπή στη σειρά με τους Σέρβους πολύ δύσκολα θα αντέξει κόντρα στην Μπάρτσα για την οποία επιστρέφει ο Βέσελι.Επτά έμπειροι (ανάμεσα τους και μια γυναίκα) και ένας ρούκι σε φάιναλ φορ, αποτελούν τους εκλεκτούς της Euroleague για το Final-4 στο Κάουνας.Συγκεκριμένα, οι οκτώ διαιτητές που επιλέχθηκλαν είναι οι Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία), Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία), Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Άννε Πάντερ (Γερμανία), Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Μπόρις Ρίζικ (Ουκρανία) και Γκίτις Βίλιους (Λιθουανός).Οι επτά από τους οκτώ έχουν πρότερη εμπειρία σε φάιναλ φορ Euroleague. Εξ αυτών, παρόντες στο περσινό φάιναλ φορ στο Βελιγράδι ήταν οι Ντιφαλά, Χορντόφ, Λάτισεβς, Ρίζικ και Βίλιους. Τον περυσινό τελικό, Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές είχαν διευθύνει οι Ρίζικ και Βίλιους, ενώ στο προηγούμενο φάιναλ φορ τον τελικό είχαν διευθύνει οι Πουκλ, Λάτισεβς και Βίλιους.Για τους Λάτισεβς και Ρίζικ αυτό θα είναι το 11ο φάιναλ φορ Euroleague στην καριέρα τους. Ο Πουκλ θα συμμετάσχει στο 6ο φάιναλ φορ, ο Ντιφαλά στο 4ο, ο Βίλιους στο 3ο, ενώ τη δεύτερη εμπειρία τους θα έχουν στο Κάουνας ο Χορντόφ και η μόνη γυναίκα Άννε Πάντερ. Ο Τούρκος Μόγκουλκοτς μετρά αντίστροφα για το πρώτο φάιναλ φορ!Στο, αλλά και σε όλη τηγενικότερα ζουν και αναπνέουν για το μπάσκετ κι εδώ και 12 χρόνια μπορούν να περηφανεύονται ότι διαθέτουν ένα από τα καλύτερα (αν όχι το καλύτερο γήπεδα στην Ευρώπη).Η Zalgirio Arena, έδρα του φετινού φάιναλ φορ και έδρα της Ζαλγκίρις, είναι γεμάτη σε κάθε αγώνα (17 sold out σε 18 αγώνες είχε φέτος η ομάδα της Λιθουανίας) και είναι ένα πραγματικό έργο τέχνης. Είναι χτισμένο πάνω σε ένα μικρό νησάκι στον ποταμό Νεμούνας που μαζί με τον Νέρις, βρέχουν την πόλη, η κατασκευή του διήρκησε περίπου τρία χρόνια (ολοκληρώθηκε το 2011) και κόστισε κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ.Έχει χωρητικότητα 15.415 θέσεων και έχει φιλοξενήσει - μεταξύ άλλων - το EuroBasket 2011, που διοργανώθηκε στη Λιθουανία, συναυλίες, αγώνες Ice Hockey, πυγμαχίας, βόλεϊ, χάντμπολ, αλλά και… τσίρκο.