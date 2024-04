Πετρούνιας μετά το χρυσό στο Ευρωπαϊκό: Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε, ευχαριστώ την οικογένειά μου - Φωτογραφίες

είναι πλέον ο πιο επιτυχημένος σπεσιαλίστας όλων των εποχών στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, αφήνοντας πίσω του τον Ούγγρο

Κρίστιαν Μπέρκι

, ο οποίος είχε κερδίσει έξι τίτλους στον πλάγιο ίππο μεταξύ 2005 και 2012.



Ο Έλληνας έχει πλέον 7 χρυσά μετάλλια στους κρίκους ενώ στη συλλογή του έχει και 2 χάλκινα.







Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleftherios Petrounias (@eleftherios_petrounias)



Σε αυτόν τον αγώνα ορόσημο για την καριέρα του είχε μαζί του στις εξέδρες την σύντροφό του

Βασιλική Μιλλούση και τις δύο κόρες τους, την Σοφία και την Ελένη. Μετά την κατάκτηση του χρυσού τους έστελνε καρδούλες στην εξέδρα και έπειτα φωτογραφήθηκε μαζί τους και έγραψε:«Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε !Δεν θα μπορούσα να νιώσω πιο χαρούμενος !It's gold again !Next stop Paris !Ευχαριστώ την ομάδα μου και την οικογένειά μου».Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι θα είναι ο επόμενος σταθμός της τεράστιας καριέρας του και θα επιδιώξει να κρεμάσει στο στήθος του και 3ο Ολυμπιακό μετάλλιο.