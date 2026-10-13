ΠΑΣΟΚ: Με την αποπομπή Γκιλφόιλ εμμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τα οποία περιγράφουν μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας

Αναμένουμε αναλυτική ενημέρωση, αναφέρει μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σε δήλωσή του μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα