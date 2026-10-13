ΠΑΣΟΚ: Με την αποπομπή Γκιλφόιλ εμμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τα οποία περιγράφουν μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας
ΠΑΣΟΚ: Με την αποπομπή Γκιλφόιλ εμμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τα οποία περιγράφουν μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας
Αναμένουμε αναλυτική ενημέρωση, αναφέρει μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σε δήλωσή του μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα
«Η αποπομπή της πρέσβειρας των ΗΠΑ σε συνέχεια των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων στον διεθνή Τύπο σε σχέση - μεταξύ άλλων - με τη μέχρι σήμερα θητεία της στη χώρα μας, δημιουργούν σοβαρά ζητήματα και μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα», τονίζει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, σε δήλωση του, θέτοντας το ερώτημα τι θέση τηρεί η κυβέρνηση απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις.
Αναφέρει ειδικότερα, ότι «λίγες μόνο ημέρες μετά το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal για φερόμενες απειλές ευθείας παρέμβασης στην πολιτική ζωή και τη δημοκρατική λειτουργία της Ελλάδας, νεότερες πληροφορίες απέδωσαν ευθέως στην πρέσβειρα των ΗΠΑ διαμεσολαβητικό ή προωθητικό ρόλο επιχειρηματικών συμφερόντων με προνομιακή πρόσβαση, ιδίως στον τομέα της ενέργειας». Επισημαίνει ότι «σε κάθε περίπτωση, με την απόφαση αποπομπής εμμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τα οποία κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας, μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφειλε να εφαρμόζει η χώρα μας».
Τονίζει ότι εκκρεμεί η αναλυτική ενημέρωση που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ, «με όρους πλήρους διαφάνειας, για το περιεχόμενο, τον σκοπό και το όφελος των ενεργειακών, αμυντικών και λοιπών συμφωνιών που συνάφθηκαν κατά τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας - ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μ. Ρούμπιο, ο οποίος τότε είχε εκφράσει την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ στην ήδη αποπεμφθείσα πρέσβειρα».
Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «εύλογο είναι πλέον το ερώτημα, τι θέση τηρεί η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στις ως άνω εξελίξεις». Ρωτά συγκεκριμένα: «κάλεσε ποτέ ως σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών σε παροχή εξηγήσεων την πρέσβειρα των ΗΠΑ για τα παραπάνω περιστατικά; Σκοπεύει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή παράσταση προς τις ΗΠΑ, ή θα αρκείται να παρακολουθεί τη χώρα να προσφέρεται ως ‘θέατρο' για οικονομικές και επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων;».
Αναφέρει ειδικότερα, ότι «λίγες μόνο ημέρες μετά το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal για φερόμενες απειλές ευθείας παρέμβασης στην πολιτική ζωή και τη δημοκρατική λειτουργία της Ελλάδας, νεότερες πληροφορίες απέδωσαν ευθέως στην πρέσβειρα των ΗΠΑ διαμεσολαβητικό ή προωθητικό ρόλο επιχειρηματικών συμφερόντων με προνομιακή πρόσβαση, ιδίως στον τομέα της ενέργειας». Επισημαίνει ότι «σε κάθε περίπτωση, με την απόφαση αποπομπής εμμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τα οποία κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας, μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφειλε να εφαρμόζει η χώρα μας».
Τονίζει ότι εκκρεμεί η αναλυτική ενημέρωση που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ, «με όρους πλήρους διαφάνειας, για το περιεχόμενο, τον σκοπό και το όφελος των ενεργειακών, αμυντικών και λοιπών συμφωνιών που συνάφθηκαν κατά τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας - ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μ. Ρούμπιο, ο οποίος τότε είχε εκφράσει την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ στην ήδη αποπεμφθείσα πρέσβειρα».
Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «εύλογο είναι πλέον το ερώτημα, τι θέση τηρεί η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στις ως άνω εξελίξεις». Ρωτά συγκεκριμένα: «κάλεσε ποτέ ως σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών σε παροχή εξηγήσεων την πρέσβειρα των ΗΠΑ για τα παραπάνω περιστατικά; Σκοπεύει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή παράσταση προς τις ΗΠΑ, ή θα αρκείται να παρακολουθεί τη χώρα να προσφέρεται ως ‘θέατρο' για οικονομικές και επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων;».
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