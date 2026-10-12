Στην ΕΛΑΣ ο Βασίλης Κόκκαλης, σήμερα η ένταξή του στο κόμμα Τσίπρα
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Βασίλης Κόκκαλης ΕΛ.ΑΣ. Αλέξης Τσίπρας

Στην ΕΛΑΣ ο Βασίλης Κόκκαλης, σήμερα η ένταξή του στο κόμμα Τσίπρα

Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αναμένεται να ενταχθεί και επίσημα σήμερα ο πρώην βουλευτής

Στην ΕΛΑΣ ο Βασίλης Κόκκαλης, σήμερα η ένταξή του στο κόμμα Τσίπρα
Γεωργία Σαδανά
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Μέσα στην ημέρα αναμένεται να επισημοποιηθεί η ένταξη του Βασίλη Κόκκαλη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, καθώς ο πρώην βουλευτής ακολούθησε κατά γράμμα το διάδρομο προς την Αμαλίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κόκκαλης παραιτήθηκε από καιρό από τη βουλευτική του έδρα στη Λάρισα, κατά το παράδειγμα του Αλέξη Τσίπρα, αναπτύσσοντας έκτοτε εθελοντική δράση στο πεδίο της προστασίας των καταναλωτών, στον νομό του.

Ο Βασίλης Κόκκαλης το 2015 εκλέχτηκε πρώτη φορά βουλευτής με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Στον πρώτο ανασχηματισμό της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα στις 5 Νοεμβρίου 2016 ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις 14 Ιανουαρίου 2019, διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 εκλέχθηκε βουλευτής Λάρισας με τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Τον Ιούλιο του 2026 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Π.Σ. και παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα.
Γεωργία Σαδανά
12 ΣΧΟΛΙΑ
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