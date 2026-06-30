Βουλή: Εγκρίθηκε η άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου και στις τρεις δικογραφίες για τα Τέμπη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για πολιτική δίωξη εις βάρος της - Η άρση αφορά «αποκλειστικά τη δικηγορική της ιδιότητα», απάντησε ο Στρατός Σιμόπουλος της ΝΔ - Η ανταλλαγή επιστολών με τον Νικήτα Κακλαμάνη