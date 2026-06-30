Βουλή: Εγκρίθηκε η άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου και στις τρεις δικογραφίες για τα Τέμπη
Βουλή: Εγκρίθηκε η άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου και στις τρεις δικογραφίες για τα Τέμπη
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για πολιτική δίωξη εις βάρος της - Η άρση αφορά «αποκλειστικά τη δικηγορική της ιδιότητα», απάντησε ο Στρατός Σιμόπουλος της ΝΔ - Η ανταλλαγή επιστολών με τον Νικήτα Κακλαμάνη
Με 173 ψήφους υπέρ, 36 κατά και 27 παρών, σε σύνολο 236 ψηφισάντων, ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλή την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και στις τρεις δικογραφίες για κακουργήματα που φέρονται να τελέστηκαν στη δίκη των Τεμπών.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατά τη διάρκεια της τεταμένης συνεδρίασης, έκανε λόγο για «πολιτική δίωξη» και «προσπάθεια απομάκρυνσής της από την υπεράσπιση οικογενειών θυμάτων».
«Η κυρία πρόεδρος επιχειρεί με ψεύδη, αναλήθειες, συκοφαντίες και ύβρεις να καταφερθεί εναντίον του προσώπου μου», απάντησε ο κ. Υψηλάντης, παίρνοντας τον λόγο επί προσωπικού και κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι δεν έχει «ούτε το ηθικό ούτε το πολιτικό ανάστημα» να διασύρει την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. «Θέλετε να στερήσετε από τις οικογένειες των θυμάτων συνήγορό τους»
Η Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι έπρεπε να βρίσκεται στη Λάρισα, όπου εκπροσωπεί ως συνήγορος τρεις οικογένειες θυμάτων και έναν τραυματία των Τεμπών: «Εσείς θέλετε να τους στερήσετε τη συνήγορό τους. Και προσπαθεί ο Μητσοτάκης διά των παρένθετών του», είπε, χαρακτηρίζοντας τη δικογραφία «αστεία» και «κατασκευασμένη κατά παραγγελία Φλωρίδη».
«Καλό είναι να εξετάσετε εάν τα καθήκοντά σας ως δικηγόρου σας επιτρέπουν να ασκείτε απρόσκοπτα τα κοινοβουλευτικά σας καθήκοντα ή όχι», ήταν η αιχμηρή απάντηση του κ. Κακλαμάνη στο κλείσιμο της επιστολής του.
Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Κακλαμάνης υποστήριξε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου του τηλεφώνησε την Κυριακή στις 23:26 και του ζήτησε αναβολή.«Μέχρι τότε, από την Πέμπτη στη Διάσκεψη των Προέδρων μέχρι την Παρασκευή, δεν το είχε ζητήσει», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι παρότι παρακάθισαν μαζί στο μεταξύ διάστημα, δεν του είχε αναφέρει τίποτα σχετικό μέχρι εκείνη την ώρα. Παρέπεμψε επίσης στις αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων, παρουσία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία, και στο υλικό που είχε σταλεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος υποστήριξε ότι οι μηνύσεις αφορούν αποκλειστικά τη δραστηριότητα της Κωνσταντοπούλου ως δικηγόρου, και ότι κατηγορίες όπως η παράνομη βιντεοσκόπηση θα κριθούν από τα αρμόδια δικαστήρια. «Η άρση αφορά τη δράση της ως δικηγόρος και τίποτε άλλο. Αυτό να κατανοήσει ο ελληνικός λαός», τόνισε.
Απαντώντας στον κ. Σιμόπουλο, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για καθαρά πολιτική δίωξη. Μάλιστα υποστήριξε ότι η αστυνομικός που της έκανε μήνυση ήταν η ίδια «που την παρενόχλησε να μπει στην αίθουσα ως συνήγορος και ως εν ενεργεία βουλευτής, ήταν υποψήφια της ΝΔ» με την παράταξη της α’ επιλαχούσας της ΝΔ στη Λάρισα.
«Η διαδικασία δεν έχει απολύτως καμία νομιμοποίηση. Η υπόθεση είναι καθαρής πολιτικής δίωξης της κυρίας Κωνσταντοπούλου», υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, υποστηρίζοντας ότι δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός πως οι δικογραφίες αφορούν αποκλειστικά τη δικηγορική της ιδιότητα, αφού υπερασπίζεται οικογένειες θυμάτων Τεμπών φέροντας ταυτόχρονα την πολιτική της ιδιότητα. Επίσης, κατηγόρησε τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη ότι «ανακοίνωσε τη δικογραφία» και έκανε λόγο για πρακτικές που «θυμίζουν δημοκρατίες της Μπανανίας».
Κατά της άρσης ασυλίας ψήφισαν ΚΚΕ και ΝΙΚΗ, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο να επικαλείται τη πάγια θέση του κόμματος. «Δεν είμαστε καιροσκόποι, γι' αυτό και στα συγκεκριμένα τρία αιτήματα περί άρσης ασυλίας το ΚΚΕ ψηφίζει κατά», είπε. «Η Βουλή και η εκάστοτε διαδικασία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο διώξεων και πίεσης» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΙΚΗΣ Γιώργος Ρούντας.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατά τη διάρκεια της τεταμένης συνεδρίασης, έκανε λόγο για «πολιτική δίωξη» και «προσπάθεια απομάκρυνσής της από την υπεράσπιση οικογενειών θυμάτων».
Ζήτησε εξαίρεση βουλευτώνΜιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε ότι υπήρξε απαρτία και ζήτησε την εξαίρεση βουλευτών που όπως είπε, έχει καταγγείλει ή καταμηνύσει. Μεταξύ αυτών αναφέρθηκε ονομαστικά στους Μάκη Βορίδη, Γιώργο Γεωργαντά και Βασίλη Υψηλάντη, τον οποίο κατήγγειλε ότι επέδειξε «λεκτική και σωματική βία» και «ακραία μισογυνική συμπεριφορά» εις βάρος της στην Επιτροπή Δεοντολογίας.
«Η κυρία πρόεδρος επιχειρεί με ψεύδη, αναλήθειες, συκοφαντίες και ύβρεις να καταφερθεί εναντίον του προσώπου μου», απάντησε ο κ. Υψηλάντης, παίρνοντας τον λόγο επί προσωπικού και κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι δεν έχει «ούτε το ηθικό ούτε το πολιτικό ανάστημα» να διασύρει την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. «Θέλετε να στερήσετε από τις οικογένειες των θυμάτων συνήγορό τους»
Η Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι έπρεπε να βρίσκεται στη Λάρισα, όπου εκπροσωπεί ως συνήγορος τρεις οικογένειες θυμάτων και έναν τραυματία των Τεμπών: «Εσείς θέλετε να τους στερήσετε τη συνήγορό τους. Και προσπαθεί ο Μητσοτάκης διά των παρένθετών του», είπε, χαρακτηρίζοντας τη δικογραφία «αστεία» και «κατασκευασμένη κατά παραγγελία Φλωρίδη».
Η κόντρα με τον ΚακλαμάνηΗ πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι το αίτημά της για μετάθεση της συζήτησης δεν εισακούστηκε, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται να παραστεί στη δίκη των Τεμπών. Είχε προηγηθεί ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της ίδιας και του προέδρου της Βουλής. «Είναι πρωτοφανές να καλείται βουλευτής και μάλιστα πολιτική αρχηγός σε συνεδρίαση που την αφορά σε ημέρα γνωστού και δημοσίου κωλύματός της», έγραψε στον Νικήτα Κακλαμάνη, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος της Βουλής «δεν είναι όργανο της παράταξής του, αλλά θεσμικός εγγυητής των αρχών της κοινοβουλευτικής λειτουργίας».
«Καλό είναι να εξετάσετε εάν τα καθήκοντά σας ως δικηγόρου σας επιτρέπουν να ασκείτε απρόσκοπτα τα κοινοβουλευτικά σας καθήκοντα ή όχι», ήταν η αιχμηρή απάντηση του κ. Κακλαμάνη στο κλείσιμο της επιστολής του.
Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Κακλαμάνης υποστήριξε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου του τηλεφώνησε την Κυριακή στις 23:26 και του ζήτησε αναβολή.«Μέχρι τότε, από την Πέμπτη στη Διάσκεψη των Προέδρων μέχρι την Παρασκευή, δεν το είχε ζητήσει», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι παρότι παρακάθισαν μαζί στο μεταξύ διάστημα, δεν του είχε αναφέρει τίποτα σχετικό μέχρι εκείνη την ώρα. Παρέπεμψε επίσης στις αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων, παρουσία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία, και στο υλικό που είχε σταλεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος υποστήριξε ότι οι μηνύσεις αφορούν αποκλειστικά τη δραστηριότητα της Κωνσταντοπούλου ως δικηγόρου, και ότι κατηγορίες όπως η παράνομη βιντεοσκόπηση θα κριθούν από τα αρμόδια δικαστήρια. «Η άρση αφορά τη δράση της ως δικηγόρος και τίποτε άλλο. Αυτό να κατανοήσει ο ελληνικός λαός», τόνισε.
«Η άρση αφορά τη δράση της ως δικηγόρος»
Απαντώντας στον κ. Σιμόπουλο, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για καθαρά πολιτική δίωξη. Μάλιστα υποστήριξε ότι η αστυνομικός που της έκανε μήνυση ήταν η ίδια «που την παρενόχλησε να μπει στην αίθουσα ως συνήγορος και ως εν ενεργεία βουλευτής, ήταν υποψήφια της ΝΔ» με την παράταξη της α’ επιλαχούσας της ΝΔ στη Λάρισα.
«Η διαδικασία δεν έχει απολύτως καμία νομιμοποίηση. Η υπόθεση είναι καθαρής πολιτικής δίωξης της κυρίας Κωνσταντοπούλου», υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, υποστηρίζοντας ότι δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός πως οι δικογραφίες αφορούν αποκλειστικά τη δικηγορική της ιδιότητα, αφού υπερασπίζεται οικογένειες θυμάτων Τεμπών φέροντας ταυτόχρονα την πολιτική της ιδιότητα. Επίσης, κατηγόρησε τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη ότι «ανακοίνωσε τη δικογραφία» και έκανε λόγο για πρακτικές που «θυμίζουν δημοκρατίες της Μπανανίας».
Για «καθαρά πολιτική δίωξη» μιλά ο Καζαμίας
Κατά της άρσης ασυλίας ψήφισαν ΚΚΕ και ΝΙΚΗ, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο να επικαλείται τη πάγια θέση του κόμματος. «Δεν είμαστε καιροσκόποι, γι' αυτό και στα συγκεκριμένα τρία αιτήματα περί άρσης ασυλίας το ΚΚΕ ψηφίζει κατά», είπε. «Η Βουλή και η εκάστοτε διαδικασία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο διώξεων και πίεσης» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΙΚΗΣ Γιώργος Ρούντας.
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