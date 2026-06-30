Με «οδικό χάρτη» στους υπουργούς για το δεύτερο εξάμηνο η κυβέρνηση φρενάρει τα σενάρια φθινοπωρινών εκλογών
Με «οδικό χάρτη» στους υπουργούς για το δεύτερο εξάμηνο η κυβέρνηση φρενάρει τα σενάρια φθινοπωρινών εκλογών
Χατζηδάκης και Σκέρτσος παρουσιάζουν στο σημερινό υπουργικό τις βασικές προτεραιότητες ανά υπουργείο - Στο επίκεντρο το νέο Εθνικό Απολυτήριο, η υπαγωγή των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για ΑΠΕ, τουρισμό και βιομηχανία και μεγάλα έργα
Το σημερινό υπουργικό συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11:00 στο Μέγαρο Μαξίμου έχει πλούσια ατζέντα, αλλά και μια ενδιαφέρουσα προμετωπίδα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος αναμένεται να παρουσιάσουν τις βασικές προτεραιότητες ανά υπουργείο για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Πέρα από τις προτεραιότητες αυτές καθ’ αυτές, το πολιτικό μήνυμα του κυβερνητικού σχεδιασμού είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 2027, στον χρόνο που θα προκρίνει ο κ. Μητσοτάκης, και όχι το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βεβαίως μπορεί να ξορκίζει την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο όμως κινείται έντονα στο τερέν των περιοδειών, ενεργοποιώντας τον κομματικό μηχανισμό. Χθες βρέθηκε στο Αιγάλεω, ενώ την Παρασκευή θα πάει στην Πεντέλη, με βασικό άξονα την επίσκεψη σε Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία που ανακαινίζονται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.
Με άξονα τη φράση «το είπαμε, το κάνουμε», ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει σε όλους τους τόνους ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη αξιόπιστη εναλλακτική για τους πολίτες προκειμένου η χώρα να μείνει σε σταθερή τροχιά. Υπογράμμισε ότι η ΝΔ απευθύνεται στη «σιωπηλή πλειοψηφία» και στην «Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς» και εξαπέλυσε έμμεσα καρφιά προς «νεοσσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν», αλλά και για «πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό». Χωρίς να λέει το όνομα του κ. Τσίπρα, ο κ. Μητσοτάκης είναι εμφανές ότι αντιπαραβάλλει στο επιχειρούμενο rebranding του πρώην πρωθυπουργού την υλοποίηση των «γαλάζιων» προεκλογικών δεσμεύσεων, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι δεν λέει ακόμα «καλό καλοκαίρι», καθώς έχει ακόμη αρκετή δουλειά.
Στο μενού των κεντρικών προτεραιοτήτων ως τον Δεκέμβριο του 2026 που θα παρουσιαστούν σήμερα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, το νέο Εθνικό Απολυτήριο που σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας, η υπαγωγή των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για ΑΠΕ, τουρισμό και βιομηχανία, μεγάλα έργα όπως η ολοκλήρωση του Ε65, της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αλλά και των σιδηροδρομικών έργων στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη κ.ο.κ. Βεβαίως, στις κεντρικές προτεραιότητες περιλαμβάνεται και το «πακέτο» της ΔΕΘ που θα υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ και ο σχεδιασμός του θα γίνει λεπτομερέστερος εντός του Ιουλίου.
Αρχικά συμφωνήθηκε να αρθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από μέρους της κυβέρνησης, με αντάλλαγμα οι παράγοντες της αγοράς να διασφαλίσουν ότι για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου θα διατηρηθούν οι μεσοσταθμικές μειώσεις 6% που έγιναν το τελευταίο διάστημα λόγω αυτού. Και εντός του καλοκαιριού θα «κλειδώσει» η συμφωνία, σε συνεργασία της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη με τους παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να γίνουν οι μεγαλύτερες δυνατές μειώσεις τιμών σε προϊόντα πραγματικά ευρείας κατανάλωσης.
Πέρα από τις κυβερνητικές προτεραιότητες, στο σημερινό Υπουργικό θα γίνει και ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, μετά τη δρομολόγηση «καθαρών» πληρωμών ύψους άνω των 600 εκατ. ευρώ μέσω της ΑΑΔΕ σε παραγωγούς. Το θέμα ήταν καίριας σημασίας, με δεδομένη τη φθορά της ΝΔ σε αγροτικούς νομούς, ενώ ο κ. Μητσοτάκης χθες υπογράμμισε ότι τα 150 εκατομμύρια στην πραγματικότητα ανακατευθύνονται στους πραγματικούς αγρότες από το «κόψιμο» μη δικαιούχων.
Θα παρουσιαστεί επίσης το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας (Νίκη Κεραμέως και Άννα Ευθυμίου) για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τη δημιουργία κινήτρων στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού, ενώ η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και η υφυπουργός Έλενα Ράπτη θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του Φορέα Ίσης Μεταχείρισης, την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την ενσωμάτωση σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.
Τέλος, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα εισηγηθεί τα νέα πρόσωπα για την ηγεσία του Αρείου Πάγου, με τον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο να προαλείφεται για Πρόεδρος και τον Βαγγέλη Μπακέλα για Εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μετά το «πράσινο φως» που άναψε γι’ αυτούς η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βεβαίως μπορεί να ξορκίζει την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο όμως κινείται έντονα στο τερέν των περιοδειών, ενεργοποιώντας τον κομματικό μηχανισμό. Χθες βρέθηκε στο Αιγάλεω, ενώ την Παρασκευή θα πάει στην Πεντέλη, με βασικό άξονα την επίσκεψη σε Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία που ανακαινίζονται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.
Με άξονα τη φράση «το είπαμε, το κάνουμε», ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει σε όλους τους τόνους ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη αξιόπιστη εναλλακτική για τους πολίτες προκειμένου η χώρα να μείνει σε σταθερή τροχιά. Υπογράμμισε ότι η ΝΔ απευθύνεται στη «σιωπηλή πλειοψηφία» και στην «Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς» και εξαπέλυσε έμμεσα καρφιά προς «νεοσσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν», αλλά και για «πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό». Χωρίς να λέει το όνομα του κ. Τσίπρα, ο κ. Μητσοτάκης είναι εμφανές ότι αντιπαραβάλλει στο επιχειρούμενο rebranding του πρώην πρωθυπουργού την υλοποίηση των «γαλάζιων» προεκλογικών δεσμεύσεων, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι δεν λέει ακόμα «καλό καλοκαίρι», καθώς έχει ακόμη αρκετή δουλειά.
@protothema.gr 📍 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω, ένα από τα 110 Κέντρα Υγείας ανά την Ελλάδα που έχουν ήδη ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υποδομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας και ευρύτερα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. ◾️ Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της μονάδας. Χάρη στα έργα εκτεταμένης κτηριακής ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης που υλοποιήθηκαν, το ΚΥ Αιγάλεω, η οικοδομική άδεια του οποίου εκδόθηκε το 1983, πλέον παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας και παρακολούθησης, διαθέτει γιατρούς όλων των βασικών ειδικοτήτων και παράλληλα συμμετέχει σε δράσεις πρόληψης, όπως το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου «Προλαμβάνω». #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Στο μενού των κεντρικών προτεραιοτήτων ως τον Δεκέμβριο του 2026 που θα παρουσιαστούν σήμερα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, το νέο Εθνικό Απολυτήριο που σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας, η υπαγωγή των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για ΑΠΕ, τουρισμό και βιομηχανία, μεγάλα έργα όπως η ολοκλήρωση του Ε65, της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αλλά και των σιδηροδρομικών έργων στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη κ.ο.κ. Βεβαίως, στις κεντρικές προτεραιότητες περιλαμβάνεται και το «πακέτο» της ΔΕΘ που θα υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ και ο σχεδιασμός του θα γίνει λεπτομερέστερος εντός του Ιουλίου.
Η συμφωνία με την αγοράΣτις κεφαλαιώδεις προτεραιότητες της κυβέρνησης περιλαμβάνεται βεβαίως και η μάχη κατά της ακρίβειας που «ροκανίζει» το διαθέσιμο εισόδημα. Στη χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και παραγόντων της αγοράς, επιβεβαιώθηκε η «συμφωνία κυρίων», με στόχο να πέσουν οι τιμές σε βασικά είδη κατανάλωσης.
Αρχικά συμφωνήθηκε να αρθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από μέρους της κυβέρνησης, με αντάλλαγμα οι παράγοντες της αγοράς να διασφαλίσουν ότι για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου θα διατηρηθούν οι μεσοσταθμικές μειώσεις 6% που έγιναν το τελευταίο διάστημα λόγω αυτού. Και εντός του καλοκαιριού θα «κλειδώσει» η συμφωνία, σε συνεργασία της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη με τους παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να γίνουν οι μεγαλύτερες δυνατές μειώσεις τιμών σε προϊόντα πραγματικά ευρείας κατανάλωσης.
Η ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου
Πέρα από τις κυβερνητικές προτεραιότητες, στο σημερινό Υπουργικό θα γίνει και ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, μετά τη δρομολόγηση «καθαρών» πληρωμών ύψους άνω των 600 εκατ. ευρώ μέσω της ΑΑΔΕ σε παραγωγούς. Το θέμα ήταν καίριας σημασίας, με δεδομένη τη φθορά της ΝΔ σε αγροτικούς νομούς, ενώ ο κ. Μητσοτάκης χθες υπογράμμισε ότι τα 150 εκατομμύρια στην πραγματικότητα ανακατευθύνονται στους πραγματικούς αγρότες από το «κόψιμο» μη δικαιούχων.
Θα παρουσιαστεί επίσης το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας (Νίκη Κεραμέως και Άννα Ευθυμίου) για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τη δημιουργία κινήτρων στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού, ενώ η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και η υφυπουργός Έλενα Ράπτη θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του Φορέα Ίσης Μεταχείρισης, την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την ενσωμάτωση σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.
Τέλος, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα εισηγηθεί τα νέα πρόσωπα για την ηγεσία του Αρείου Πάγου, με τον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο να προαλείφεται για Πρόεδρος και τον Βαγγέλη Μπακέλα για Εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μετά το «πράσινο φως» που άναψε γι’ αυτούς η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.
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