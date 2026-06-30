Με «οδικό χάρτη» στους υπουργούς για το δεύτερο εξάμηνο η κυβέρνηση φρενάρει τα σενάρια φθινοπωρινών εκλογών

Χατζηδάκης και Σκέρτσος παρουσιάζουν στο σημερινό υπουργικό τις βασικές προτεραιότητες ανά υπουργείο - Στο επίκεντρο το νέο Εθνικό Απολυτήριο, η υπαγωγή των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για ΑΠΕ, τουρισμό και βιομηχανία και μεγάλα έργα