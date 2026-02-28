Κυριάκος Μητσοτάκης για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη: Αυτές τις ώρες ενωνόμαστε, θυμόμαστε και διδασκόμαστε

«Γυρίζουμε την πλάτη σε όσους προσπάθησαν με ψέματα, φήμες και σενάρια να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους στόχους ένα εθνικό πένθος», αναφέρει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός