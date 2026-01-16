Νέα παραίτηση από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ με έμμεσα πυρά κατά της ηγεσίας για τη λειτουργία του κόμματος
«Η παραίτησή μου δεν αποτελεί αποχώρηση από την πολιτική ούτε αποστασιοποίηση από το ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, αποτελεί μια συνειδητή επιλογή πολιτικής αξιοπρέπειας και συνέπειας» τόνισε ο ΣάββαςΤσιχλακίδης
Άλλη μια παραίτηση από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ ήρθε σήμερα, επιβεβαιώνοντας τις διαφορετικές «γραμμές» που αναπτύσσονται στο κόμμα ενόψει Συνεδρίου.
«Παρά τις προσπάθειές μου για διάλογο, συνεννόηση και θεσμική διαχείριση, οι διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις κατέστησαν δύσκολη τη συνέχιση της παρουσίας μου σε θέση ευθύνης», λέει χαρακτηριστικά στην επιστολή παραίτησης ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ημαθίας, Σάββας Τσιχλακίδης ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της Χαριλάου Τρικούπη και διευκρινίζοντας ότι: «Η παραίτησή μου δεν αποτελεί αποχώρηση από την πολιτική ούτε αποστασιοποίηση από το ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, αποτελεί μια συνειδητή επιλογή πολιτικής αξιοπρέπειας και συνέπειας. Πιστεύω ότι το Κίνημα οφείλει να αντλεί δύναμη από τη βάση του, να λειτουργεί με κανόνες, ισοτιμία και πραγματική συμμετοχή των μελών του».
Ο κ. Τσιχλακίδης στην ανοιχτή επιστολή του αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Με αίσθημα ευθύνης και πολιτικής συνέπειας υπέβαλα την παραίτησή μου από τη θέση του Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Ημαθίας.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου προσπάθησα με ειλικρίνεια και αφοσίωση να υπηρετήσω το Κίνημα, επενδύοντας χρόνο, κόπο και προσωπική ενέργεια, με μοναδικό γνώμονα την ενίσχυση της συλλογικής λειτουργίας, τη διαφάνεια και τον σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες. Η διαδρομή αυτή δεν ήταν εύκολη, αλλά ήταν τίμια και πολιτικά καθαρή.
Δυστυχώς, σε κρίσιμα οργανωτικά ζητήματα και ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο λήφθηκαν και υλοποιήθηκαν αποφάσεις που αφορούν τις διαδικασίες των ΝΟΕΣ και ΚΟΕΣ, διαπιστώθηκε απόκλιση από αρχές και πρακτικές τις οποίες θεωρώ θεμελιώδεις για τη λειτουργία ενός σύγχρονου, ανοιχτού και δημοκρατικού ΠΑΣΟΚ. Παρά τις προσπάθειές μου για διάλογο, συνεννόηση και θεσμική διαχείριση, οι διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις κατέστησαν δύσκολη τη συνέχιση της παρουσίας μου σε θέση ευθύνης.
Η παραίτησή μου δεν αποτελεί αποχώρηση από την πολιτική ούτε αποστασιοποίηση από το ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, αποτελεί μια συνειδητή επιλογή πολιτικής αξιοπρέπειας και συνέπειας. Πιστεύω ότι το Κίνημα οφείλει να αντλεί δύναμη από τη βάση του, να λειτουργεί με κανόνες, ισοτιμία και πραγματική συμμετοχή των μελών του.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις συντρόφισσες και τους συντρόφους της Ημαθίας για τη συνεργασία, τη στήριξη και την κοινή μας προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα. Η σχέση μου με το ΠΑΣΟΚ και τον κόσμο του δεν τελειώνει εδώ. Παραμένω παρών στους αγώνες, με πίστη στις αξίες της δημοκρατικής παράταξης και με την ελπίδα ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί και πρέπει να ξαναγίνει ισχυρό, αξιόπιστο και βαθιά κοινωνικό.
Η πολιτική διαδρομή συνεχίζεται.
Σάββας Τσιχλακίδης
Μέλος ΠΑΣΟΚ – Ημαθίας»
