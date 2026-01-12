Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Οι εκδόσειςέκαναν γνωστό πως η παρουσίαση του βιβλίου του, στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί τοστον Κινηματογράφο Ολύμπιον (Πλατεία Αριστοτέλους 10).Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι, ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν οι(Νομικός),(Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου),(Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.),(Δικηγόρος) και(Πολιτικός μηχανικός - Επιχειρηματίας).Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία τουενώ την παρουσίαση επιμελείται η ηθοποιός