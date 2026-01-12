Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη
Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, στον Κινηματογράφο Ολύμπιον
Οι εκδόσεις Gutenberg έκαναν γνωστό πως η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στον Κινηματογράφο Ολύμπιον (Πλατεία Αριστοτέλους 10).
Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι, ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Αντώνης Σαουλίδης (Νομικός), Κωνσταντίνα Σπυροπούλου (Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου), Άρης Στυλιανού (Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.), Διονύσης Τεμπονέρας (Δικηγόρος) και Κώστας Τούμπουρος (Πολιτικός μηχανικός - Επιχειρηματίας).
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ενώ την παρουσίαση επιμελείται η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου.
Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι, ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Αντώνης Σαουλίδης (Νομικός), Κωνσταντίνα Σπυροπούλου (Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου), Άρης Στυλιανού (Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.), Διονύσης Τεμπονέρας (Δικηγόρος) και Κώστας Τούμπουρος (Πολιτικός μηχανικός - Επιχειρηματίας).
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ενώ την παρουσίαση επιμελείται η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα