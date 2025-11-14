Σκέρτσος: Αυτοί που καθύβριζαν τον Μητσοτάκη σχεδόν ως «ολετήρα» της χώρας, πλέον ανταλλάσσουν εξώδικα μεταξύ τους

Τις εξελίξεις στην Αριστερά, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κώστα Βαξεβάνη, με αφορμή τα αποσπάσματα που δημοσίευσε ο εκδότης από το επερχόμενο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, σχολίασε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σε σχόλιό του στο Facebook «φωτογραφίζοντας» τους δύο πρωταγωνιστές.«Αυτοί που καθύβριζαν επί σχεδόν μια δεκαετία τον Κ. Μητσοτάκη σχεδόν ως «ολετήρα» της χώρας, πλέον ανταλλάσσουν εξώδικα μεταξύ τους και οδηγούνται από διάσπαση σε διάσπαση. Πλήρης αποκάλυψη του ψεύδους και μαζί κατάρρευση της ψευδολογίας» γράφει ο υπουργός Επικρατείας.«Ένα χρήσιμο πολιτικό μάθημα για όλους μας ότι η πολιτική οφείλει να χτίζεται πάνω στην θετική και ρεαλιστική πρόταση με στόχο να αλλάζουν προς το καλύτερο οι ζωές όλων μας. Και όχι πάνω στο πολιτικό μίσος και τα ωμά ψέματα για τον αντίπαλό σου» συμπληρώνει ο κ. Σκέρτσος.