Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας λένε όχι στην απόκτηση 4ης Belharra
Κατέθεσαν αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για την κύρωση της σύμβασης απόκτησης τέταρτης φρεγάτας Belharra και την αναβάθμιση των προηγούμενων
Τη διαφωνία τους με την περαιτέρω ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού εξέφρασαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας καταθέτοντας αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για την κύρωση της σύμβασης απόκτησης τέταρτης φρεγάτας Belharra και την αναβάθμιση των προηγούμενων.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, αιτιολογώντας την κατάθεση του αιτήματος είπε μεταξύ άλλων ότι «αυτή την κυβέρνηση δεν την εμπιστευόμαστε όχι για ένα ή 28 δισ. ευρώ που είναι το συνολικό πακέτο των εξοπλιστικών προγραμμάτων αλλά δεν θα την εμπιστευόμαστε ούτε για πέντε ευρώ. Γιατί όταν σε λίγα χρόνια αποκαλυφθεί το πάρτι που μπορεί να γινόταν με τα εξοπλιστικά το «πάρτι Τσοχατζόπουλου θα ήταν στραγάλια».
Από την πλευρά της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ελένη Καραγεωργοπούλου κατήγγειλε την σύμβαση με την γαλλική κατασκευάστρια εταιρεία υποστηρίζοντας ότι «κρύβει» επιπλέον κόστη για το ελληνικό δημόσιο.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η ονομαστική ψηφοφορία θα γίνει το πρωί της Παρασκευής στις 10:00. Υπέρ της κύρωσης της σύμβασης αναμένεται να ψηφίσουν οι ΚΟ ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνικής Λύσης.
