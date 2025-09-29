Πλεύρης: Όποιος παίρνει άσυλο ή εργάζεται ή φεύγει - Όποιος είναι παράνομος, φυλακή και επιστροφή

πουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης και

Για τους βασικούς άξονες του νέου νομοσχεδίου για το μεταναστευτικό μίλησε απόψε στο Action 24 o υπροανήγγειλε μια ριζική αλλαγή φιλοσοφίας στη διαχείριση του Μεταναστευτικού και των δομών φιλοξενίας στην Ελλάδα, με κεντρικό στόχο την κατάργηση των επιδομάτων για τους δικαιούχους ασύλου και την άμεση ένταξή τους στην αγορά εργασίας.«Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος που δικαιούται άσυλο. Αυτός ο κόσμος είτε φεύγει στο εξωτερικό είτε μένει εδώ και έχει μια σειρά από επιδόματα. Εμείς πάμε να κάνουμε μια διαφορετική φιλοσοφία» σημείωσε ο κ. Πλεύσης και πρόσθεσε: «Αυτός ο οποίος περνάει την διαδικασία να πάρει άσυλο θα μπαίνει σε προγράμματα δεξιοτήτων. Θα χωρίσουμε τις δομές μας σε δύο επίπεδα. Οι δομές που θα αφορούν κόσμο που δεν θα πάρει άσυλο – κλειστές κατά βάση- όπου εκεί το μήνυμα θα είναι «κάνεις ποινικό αδίκημα, μπαίνεις φυλακή, επιστρέφεις».Θα υπάρχουν όμως και δομές αυτών που έχουν μεγάλη πιθανότητα για να πάρουν άσυλο. Σε αυτούς αντί να δίνουμε επιδόματα θα πάμε σε μια γρήγορη κατεύθυνση να αναπτύξουν τις δεξιότητες που μπορούν με βάση τις ανάγκες και μόλις ολοκληρώσουν αυτό το πρόγραμμα (θα είναι 5 -6 μήνες και θα έχουν πάρει και το άσυλο), το μήνυμα θα είναι αν θες να μείνεις στην Ελλάδα, δεν υπάρχει πια επίδομα, πρέπει να εργαστείς».