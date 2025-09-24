Να κάτσουμε σε τραπέζι προγραμματικής συζήτησης για μία κοινή προοδευτική απάντηση, λέει ο Φάμελλος

- Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τολμά και καταθέτει προτάσεις για όλα τα σημαντικά θέματα και ζητήματα. Και μετά τη ΔΕΘ συνεχίσαμε με πρωτοβουλίες όπως η πρόταση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Την Παρασκευή περιοδεύσαμε στη Λάρισα και καταθέσαμε τις προτάσεις μας. Είναι ένα ζήτημα, το οποίο εξ αιτίας της ολιγωρίας και της ανεπάρκειας της κυβέρνησης απειλεί έναν ολόκληρο κλάδο επαγγελματιών, το ζωικό κεφάλαιο και τα αγροτικά μας προϊόντα.- Η υποχρέωσή μας είναι πλέον να προωθήσουμε την πολιτική μας πρόταση και να κάνουμε πραγματικότητα την Προοδευτική Ελλάδα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με οργανωτικό σχέδιο και πολιτικές πρωτοβουλίες. Και η πρότασή μας για την Προοδευτική Ελλάδα πρέπει να γίνει υπόθεση όλης της ελληνικής κοινωνίας.- Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστερήσεων, η κοινωνία ζητά απαντήσεις και λύσεις άμεσα. Και όλες οι πολιτικές δυνάμεις και οι πολίτες να αναλάβουν δράση. Και να κριθούμε όλοι.- Ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ο καταλύτης για τις προοδευτικές συμμαχίες σε όλη τη χώρα. Αλλά και ο εγγυητής αυτού του σχεδίου. Για το λόγο αυτό ξεκινάμε πρωτοβουλίες για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και σε κεντρικό και σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. Από τον Μάρτιο έχω μιλήσει δημόσια και ξεκάθαρα για το Φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων για προοδευτική κυβερνητική διέξοδο στις επόμενες εκλογές.- Ενθαρρύνουμε τον δημόσιο διάλογο για προοδευτική λύση στη χώρα μας. Με ενεργή την παρουσία των Νομαρχιακών μας Επιτροπών, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και προσκαλούμε προοδευτικούς ανθρώπους από τις τοπικές κοινωνίες. Δεν μένουμε μόνο στις πολιτικές ηγεσίες, εμπλέκουμε και τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργούμε συμμαχίες και για το τοπικά ζητήματα.- Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος για κοινή δράση και για να κάτσουμε σε τραπέζι προγραμματικής συζήτησης για μία κοινή προοδευτική απάντηση. Όλοι και όλες θα κριθούμε για το πως θα ανταποκριθούμε στις μεγάλες απαιτήσεις.- Και για τον λόγο αυτόν και με αυτό το καθαρό σχέδιο προχωράμε σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας άμεσα, της Κεντρικής Επιτροπής το άλλο ΣΚ και στην εκλογή οργάνων σε Περιφερειακό, Νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο.