Ολυμπιακοί Αγώνες: Η οικογένεια Τεντόγλου γιόρτασε το χρυσό του Μίλτου στο Παρίσι - Η ιστορία πίσω από τα μπλουζάκια της

Η οικογένεια του Τεντόγλου δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από τον μεγάλο τελικό του Μίλτου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.Ο πατέρας του Γιώργος, η μητέρα του Ιωάννα, η αδελφή του Κατερίνα, ο παππούς και η γιαγιά και οικογενειακοί φίλοι του Μίλτου βρέθηκαν από νωρίς στο στάδιο στο Παρίσι την ημέρα του τελικού και έζησαν λεπτό προς λεπτό τον θρίαμβο του άλτη από τα Γρεβενά στους Ολυμπιακούς Αγώνες.Όλοι τους φορούσαν συλλεκτικά μπλουζάκια τα οποία έφτασαν από τα Γρεβενά στο Παρίσι! Τα μπλουζάκια δημιουργήθηκαν για να τιμήσουν τον χρυσό Ολυμπιονίκη αφού όλοι ήταν σίγουροι ότι ο Μίλτος θα τα καταφέρει μετά το Τόκιο και στο Παρίσι.Στο μπλουζάκι υπάρχει σχέδιο του Πύργου του Άιφελ και τρεις λέξεις: Miltos was here. Από που προκύπτει αυτό το σλόγκαν; Από τον εμπνευστή και δημιουργό της σειράς ρούχων «fuit was here» που είναι ο Γιάννης Ευαγγελόπουλος, ο οποίος διατηρούσε επί χρόνια αρτ καφέ στα Γρεβενά στο οποίο σύχναζε ο Τεντόγλου και τα μέλη της οικογένειάς του.