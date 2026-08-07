Τι έχουν πάθει οι εταιρείες και βάζουν ψεύτικες εξατμίσεις;

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα SUV και πολυτελή sedan έχουν μεγάλες, χρωμιωμένες απολήξεις της εξάτμισης που ξεπροβάλλουν περήφανα από τον πίσω προφυλακτήρα. Πολλές φορές βρίσκουμε ακόμα και δύο ανά πλευρά, κάτι που μέχρι πρόσφατα βρίσκαμε σε εξωτικές, sport κατασκευές. Αν κοιτάξουμε από κοντά όμως, βλέπουμε πως αυτές οι εξατμίσεις είναι ψεύτικες, και κλειστές.





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