Τι έχουν πάθει οι εταιρείες και βάζουν ψεύτικες εξατμίσεις;
Τι έχουν πάθει οι εταιρείες και βάζουν ψεύτικες εξατμίσεις;
Πλέον η πλειοψηφία των καινούργιων αυτοκινήτων έχει μεγάλες και τονισμένες απολήξεις της εξάτμισης, οι οποίες όμως είναι ψεύτικες. Υπάρχει κάποιος λόγος πίσω από αυτή τη μόδα των εταιρειών;
Πλέον η πλειοψηφία των καινούργιων αυτοκινήτων έχει μεγάλες και τονισμένες απολήξεις της εξάτμισης, οι οποίες όμως είναι ψεύτικες. Υπάρχει κάποιος λόγος πίσω από αυτή τη μόδα των εταιρειών;
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα SUV και πολυτελή sedan έχουν μεγάλες, χρωμιωμένες απολήξεις της εξάτμισης που ξεπροβάλλουν περήφανα από τον πίσω προφυλακτήρα. Πολλές φορές βρίσκουμε ακόμα και δύο ανά πλευρά, κάτι που μέχρι πρόσφατα βρίσκαμε σε εξωτικές, sport κατασκευές. Αν κοιτάξουμε από κοντά όμως, βλέπουμε πως αυτές οι εξατμίσεις είναι ψεύτικες, και κλειστές.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα