Δείτε τις νέες Alfa Romeo που έρχονται...
Δείτε τις νέες Alfa Romeo που έρχονται...
Η στρατηγική FaSTLAne 2030 που παρουσίασε ο Αντόνιο Φιλόζα περιλαμβάνει ένα νέο compact hatchback και τη διάδοχο της Tonale.
UPD:
Η νέα στρατηγική FaSTLAne 2030 της Alfa Romeo σκιαγραφεί το πλάνο της μάρκας για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στην ανανέωση της γκάμας της και στην επιστροφή σε κατηγορίες με μεγαλύτερη εμπορική δυναμική.
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Δείτε εδώ.
UPD:
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