Ήρθε στην Ελλάδα το BYD Atto 3 EVO - Πόσο κοστίζει;
Η ελληνική αντιπροσωπεία της BYD Auto ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης του νέου Atto 3 EVO στη χώρα μας.
Το νέο Atto 3 EVO έχει μεγαλύτερη μπαταρία, αυξημένη ισχύ, ταχύτερη φόρτιση και τετρακίνητη έκδοση διατηρώντας παράλληλα την πρακτικότητα και τον πλούσιο εξοπλισμό που καθιέρωσαν το απερχόμενο μοντέλο ως best seller στην κατηγορία του.
