Πότε θα γίνει η μεγάλη έκθεση αυτοκίνητου στην Αθήνα το 2026;

Η έκθεση θα ανοίξει τις πύλες της 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, στα Σπάτα, σε έναν χώρο που έχει αποδείξει ότι μπορεί να φιλοξενήσει εκδηλώσεις διεθνών προδιαγραφών και υψηλών απαιτήσεων και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα.

Το ρεπορτάζ του newsauto αποκαλύπτει ότι το ενδιαφέρον της αγοράς είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα. Ήδη, σε τόσο πρώιμο στάδιο, έχει δηλώσει συμμετοχή περίπου το 80% της συνολικής αγοράς αυτοκινήτου, γεγονός που δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά καμίας έκθεσης στη χώρα. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι επίσημοι εισαγωγείς δείχνουν ξεκάθαρα τη διάθεσή τους να δώσουν δυναμικό «παρών», παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες τους, τα νέα συστήματα κίνησης και, φυσικά, τα καινούργια μοντέλα που θα καθορίσουν τα επόμενα χρόνια.

Ενδεικτικό του μεγέθους και της δυναμικής της Auto Athina 2026 είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων εκθεσιακών χώρων έχει ήδη καλυφθεί, με ελάχιστα τετραγωνικά να απομένουν πλέον ελεύθερα.







