Σχεδόν έτοιμο το νέο πάρκινγκ στην Αθήνα (video)

Ο Δήμος Αθηναίων ολοκληρώνει στην κατασκευή υπόγειου δημοτικού πάρκινγκ με 500 νέες θέσεις στάθμευσης, ένα έργο που αναμένεται να λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες και να προσφέρει λύσεις στάθμευσης γύρω από το Σύνταγμα, ενώ θα διαθέτει και πολλες θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου Newsauto Talks, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρουσίασε λεπτομέρειες για το νέο έργο. Επισήμανε ότι το υπόγειο πάρκινγκ, που θα διαχειρίζεται η ΔΑΕΜ Α.Ε., φιλοδοξεί να βελτιώσει και την κυκλοφορία και να διευκολύνει τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της περιοχής. Με την ολοκλήρωσή του θα αποτελέσει μια σύγχρονη, λειτουργική υποδομή στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των γύρω οδών και στη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης...





