LIVE στο protothema και στο newsauto το 1ο συνέδριο newsauto Talks
Τρίτη πρωί, ανοίγει τις εργασίες του το πρώτο συνέδριο νewsauto TALKS, με τίτλο «Αυτοκίνηση, Κινητικότητα και Ελληνική Κοινωνία», που διοργανώνεται από το newsauto.gr και το περιοδικό CAR του Ομίλου Πρώτου Θέματος, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ).
Η εκδήλωση πραγματοποιείται Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στo Ellinikon Experience Centre.
Το πολύ σημαντικό αυτό συνέδριο έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις ελληνικές πόλεις και την καθημερινή μετακίνηση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η οδική ασφάλεια, η βιώσιμη κινητικότητα και η ανανέωση του στόλου των οχημάτων.
Η ώρα έναρξης είναι στις 10.30 και τις εργασίες του συνεδρίου θα κηρύξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω αποκλειστικού βιντεο-μήνυματος, αφού θα ταξιδέψει εκτάκτως στην Κομοτηνή για ενεργειακά ζητήματα. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν τρείς υπουργοί, δήμαρχοι και πολλοί θεσμικοί παράγοντες της αγοράς αυτοκινήτου.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πάνελ και ομιλίες που θα επικεντρωθούν στα ακόλουθα θέματα:
- Την κατάσταση του στόλου οχημάτων στην Ελλάδα (μέσος όρος ηλικίας Ι.Χ., φορτηγών) και τις συνέπειες στην κυκλοφορία και τη ρύπανση.
- Τις μεγάλες προκλήσεις της κινητικότητας σε πόλεις όπως η Αθήνα — συμφόρηση σε δρόμους όπως η Κηφισίας, η Κατεχάκη και ο Κηφισός.
- Τις τεχνολογικές λύσεις και τάσεις: ηλεκτροκίνηση, μικροκινητικότητα, υποδομές φόρτισης, νέες μορφές μετακίνησης.
- Την αλλαγή κουλτούρας, τον ρόλο της πολιτείας, των φορέων και των πολιτών στην οδική ασφάλεια και βιώσιμη κινητικότητα.
Οι συμμετέχοντες είναι εκπρόσωποι της αυτοκινητοβιομηχανίας, της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το συνέδριο δεν στοχεύει μόνο στην ανάδειξη τεχνολογιών αλλά στην ενεργή συμμετοχή όλων για μια αλλαγή στον τρόπο που μετακινούμαστε και ζούμε στις πόλεις.
Αυτοκίνηση, Κινητικότητα και Ελληνική Κοινωνία
10:30 Θεσμικοί χαιρετισμοί
Έναρξη εργασιών από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
Υπουργός Υγείας: Άδωνις Γεωργιάδης
Θέμα ομιλίας: Κόστος των τροχαίων σε νοσήλια
11:00 Ενότητα 1: Κυκλοφοριακό
Βελτίωση ΜΜΜ, έργα βελτίωσης της κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας, παράνομη στάθμευση, ευέλικτοι τρόποι μετακίνησης
Εισήγηση
Θανάσης Τσιάνος, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
Εφικτά μέτρα άμεσης εφαρμογής για την βελτίωση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα
Εισήγηση
Παναγιώτης Παπανικόλας, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος Ολυμπίας Οδού
Διαχείριση κυκλοφορίας σε μέρες αιχμής
Κεντρική Ομιλία
Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων
Παράνομη στάθμευση, κυκλοφοριακό, οδική ασφάλεια, εφαρμογή ορίου 30km/h
Κεντρική ομιλία
Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Ο ρόλος των υποδομών στην βελτίωση του κυκλοφοριακού στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Πάνελ
Θανάσης Τσιάνος, Πρόεδρος ΣΕΣ
Σωτήρης Καλταμπάνης, Διοικητής τροχαίας Αττικής
Παναγιώτης Παπανικόλας, Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος Ολυμπίας Οδού
Άσπα Τοπαλίδου, Γενική Διευθύντρια Freenow
Νικόλαος Μπάκας, Γενικός Διευθυντής Quality & Safety
Συντονιστής: Τάκης Πουρναράκης, Δημοσιογράφος
12:00 Ενότητα 2: Αποδοτικότητα οχημάτων
Υβριδικό, επαναφορτιζόμενο ή ηλεκτρικό; Ποιο είναι το πιο αποδοτικό όχημα στην αγορά; Τι ρόλο παίζει η κατάσταση του οχήματος;
Εισήγηση
Στρατής Μπατσολάκης, Γενικός Διευθυντής Omoda & Jaecoo Hellas:
OMODA & JAECOO Super Hybrid System
Εισήγηση
Αλέξης Γαλανόπουλος, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Spanos Group, Chery Tiggo 4
Εισήγηση
Ηλίας Τσούνης, Head of PR Kosmocar SA
Η αποδοτικότητα του νέου Audi Q3
Πάνελ
Στρατής Μπατσολάκης, Γενικός Διευθυντής Omoda & Jaecoo Hellas
Αλέξης Γαλανόπουλος, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Spanos Group
Ηλίας Τσούνης, Head of PR Kosmocar SA
Αντώνης Σαμοθράκης, Founder & CEO Instacar
Ευάγγελος Χαραλάμπους, Γενικός Γραμματέας ΣΟΚΕΕ
Συντονιστής: Γιάννης Σκουφής, Διευθυντής Σύνταξης Newsauto
Διάλειμμα
Επίδειξη απεγκλωβισμού από Ερυθρό Σταυρό - Chery Tiggo 4
Ομιλία: Αντώνης Αυγερινός, Πρόεδρος Ερυθρού Σταυρού
13:30 Ενότητα 3: Ηλεκτροκίνηση – Μικροκινητικότητα
Ανάπτυξη ΣΦΗΟ, καλές πρακτικές, κόστος φόρτισης, ζώνες χαμηλών εκπομπών ρύπων, ο κομβικός ρόλος του δικύκλου
Εισηγητής
Ηλίας Αποστολόπουλος, Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού
Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Εισήγηση για βιώσιμη αστική μικροκινητικότητα
Δρ. Ηλίας Νασιόπουλος Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Ecoshift, Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος
Εισηγητής
Λεωνίδας Βέργος, Zap Taxi Club, Director Sirec Energy
Πάνελ
Ηλίας Αποστολόπουλος, Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού Σταύρος Κωνσταντινίδης, Συγκοινωνιολόγος
Ηλίας Νασιόπουλος, Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Ecoshift
Λεωνίδας Βέργος, Director Sirec Energy, Zap Τaxi Club
Δρ. Ηλίας Νασιόπουλος, Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Ecoshift, Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος
Συντονιστής: Ντίνος Παπαγιαννόπουλος, Διευθυντής Σύνταξης CAR
14:30 Ενότητα 4: Παλαιότητα στόλου, οδική ασφάλεια
Κακοσυντηρημένα οχήματα, εφαρμογή νόμου για ΚΤΕΟ, ανασφάλιστα οχήματα, μείωση ορίου ταχύτητας στα 30km/h, ανανέωση στόλου οχημάτων, κόστος ευέλικτης χρήσης οχήματος
Εισηγητής
Γιώργος Βασιλάκης, Πρόεδρος ΣΕΑΑ
Συνέπειες από την μεγάλη ηλικία του στόλου ΙΧ, στην οδική ασφάλεια, το κυκλοφοριακό και την υγεία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου
Εισηγήτρια
Βάσω Μυλωνά, Πρόεδρος ΙΟΑΣ
«Συσκευές ανίχνευσης αλκοόλ με σύστημα ακινητοποίησης οχήματος» για την καταπολέμηση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ στην Ελλάδα
Εισηγητής
Βασίλης Καραφέρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Autovision
Τεχνική ενημερότητα και οδική ασφάλεια
Κεντρική ομιλία
Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αν. Υπουργός Μεταφορών
Εφαρμογή του νέου ορίου ταχύτητας των 30km/h εντός αστικού ιστού
HAPPENING
Βίντεο
Μιχάλης Η. Οικονομάκης, Eκτελεστικός Πρόεδρος του ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος
Τάκης Πουρναράκης, Μηχανολόγος Μηχανικός - Δημοσιογράφος Οδική Ασφάλεια και πρόγραμμα εταιρικής ευθύνης EKO Road Safety
Πάνελ
Γιώργος Βασιλάκης, πρόεδρος ΣΕΑΑ
Κωνσταντίνος Ιαβέρης, Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας
Βασίλης Καραφέρης, Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος Autovision
Μπάμπης Μπαμπίλης, Eπικεφαλής Anytime
Βαγγέλης Κουντρομιχάλης, Διοικητής Τροχαίας Αττικής Οδού
Πέτρος Φορτσάκης, COO, CRO OSeven
Συντονιστής: Τάκης Τρακουσέλλης, Διευθυντής Newsauto & CAR
15:45 Λήξη συνεδρίου
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr