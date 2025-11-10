LIVE στο protothema και στο newsauto το 1ο συνέδριο newsauto Talks

Η εκδήλωση πραγματοποιείται Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στo Ellinikon Experience Centre.

Το πολύ σημαντικό αυτό συνέδριο έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις ελληνικές πόλεις και την καθημερινή μετακίνηση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η οδική ασφάλεια, η βιώσιμη κινητικότητα και η ανανέωση του στόλου των οχημάτων.



Η ώρα έναρξης είναι στις 10.30 και τις εργασίες του συνεδρίου θα κηρύξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω αποκλειστικού βιντεο-μήνυματος, αφού θα ταξιδέψει εκτάκτως στην Κομοτηνή για ενεργειακά ζητήματα. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν τρείς υπουργοί, δήμαρχοι και πολλοί θεσμικοί παράγοντες της αγοράς αυτοκινήτου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πάνελ και ομιλίες που θα επικεντρωθούν στα ακόλουθα θέματα:

Την κατάσταση του στόλου οχημάτων στην Ελλάδα (μέσος όρος ηλικίας Ι.Χ., φορτηγών) και τις συνέπειες στην κυκλοφορία και τη ρύπανση.

Τις μεγάλες προκλήσεις της κινητικότητας σε πόλεις όπως η Αθήνα — συμφόρηση σε δρόμους όπως η Κηφισίας, η Κατεχάκη και ο Κηφισός.

Τις τεχνολογικές λύσεις και τάσεις: ηλεκτροκίνηση, μικροκινητικότητα, υποδομές φόρτισης, νέες μορφές μετακίνησης.

Την αλλαγή κουλτούρας, τον ρόλο της πολιτείας, των φορέων και των πολιτών στην οδική ασφάλεια και βιώσιμη κινητικότητα.

Οι συμμετέχοντες είναι εκπρόσωποι της αυτοκινητοβιομηχανίας, της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το συνέδριο δεν στοχεύει μόνο στην ανάδειξη τεχνολογιών αλλά στην ενεργή συμμετοχή όλων για μια αλλαγή στον τρόπο που μετακινούμαστε και ζούμε στις πόλεις.