iPhone 17: Δείτε πόσο κοστίζει σε Ελλάδα, Τουρκία και αλλού

Tο iPhone 17 (256GB) κοστολογείται στην Ελλάδα στα 979 € και στην Τουρκία στις 77.999 TL, δηλαδή 2.167 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στην ελληνική αγορά η συσκευή τοποθετείται οριακά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 1.000 €, ενώ στη γειτονική αγορά «γράφει» μια τιμή που αντανακλά τη βαριά φορολογία των ηλεκτρονικών και τη νομισματική αστάθεια.

Για να καταλάβουμε πόσο «βαραίνει» η αγορά σε κάθε χώρα, πρέπει να δούμε την τιμή σε σχέση με τον μέσο καθαρό μισθό. Στην Ελλάδα, με μέσο μισθό περίπου 958 €, η αγορά ενός iPhone 17 ισοδυναμεί σχεδόν με έναν ολόκληρο μισθό (979 €/958 € ≈ 1,02 μήνες).





