iPhone 17: Δείτε πόσο κοστίζει σε Ελλάδα, Τουρκία και αλλού
Η σύγκριση τιμών και μισθών γύρω από το iPhone έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο «βαρόμετρο» της αγοραστικής δύναμης κάθε κοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο ότι το ερώτημα «πόσους μισθούς χρειάζεσαι για να αγοράσεις το νέο iPhone;» συχνά λέει περισσότερα για την πραγματική οικονομία από οποιονδήποτε επίσημο δείκτη.
Tο iPhone 17 (256GB) κοστολογείται στην Ελλάδα στα 979 € και στην Τουρκία στις 77.999 TL, δηλαδή 2.167 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στην ελληνική αγορά η συσκευή τοποθετείται οριακά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 1.000 €, ενώ στη γειτονική αγορά «γράφει» μια τιμή που αντανακλά τη βαριά φορολογία των ηλεκτρονικών και τη νομισματική αστάθεια.
Για να καταλάβουμε πόσο «βαραίνει» η αγορά σε κάθε χώρα, πρέπει να δούμε την τιμή σε σχέση με τον μέσο καθαρό μισθό. Στην Ελλάδα, με μέσο μισθό περίπου 958 €, η αγορά ενός iPhone 17 ισοδυναμεί σχεδόν με έναν ολόκληρο μισθό (979 €/958 € ≈ 1,02 μήνες).
