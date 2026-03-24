Κυρανάκης για Λυμπερόπουλο: Ιδού ποιανού τα συμφέροντα εκπροσωπεί

Σε τοποθέτησή του στην δημόσια τηλεοραση πριν από λίγο, ο υφυπουργός Μεταφορών προχώρησε σε μια συνολική αποδόμηση της στάσης του προέδρου των αυτοκινητιστών ταξί, συνδέοντάς την με συγκεκριμένα οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ο Κυρανάκης υποστήριξε ότι η ρητορική του Λυμπερόπουλου «δεν είναι τυχαία», αλλά αντανακλά –όπως είπε– την εκπροσώπηση συγκεκριμένων ομάδων που πλήττονται από τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και τις αλλαγές στον κλάδο των μεταφορών. Μίλησε ανοιχτά για μαντράδες - εισαγωγείς αυτοκινήτων ταξί με κινητήρες εσωτερικής καύσης, για εμπόρους μεταχειρισμένων οχημάτων, αλλά και για εταιρείες που έχουν συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό αδειών και ενδέχεται να πιεστούν οικονομικά από το νέο περιβάλλον.

Η τοποθέτησή του είχε ξεκάθαρο μήνυμα: κατά τον ίδιο, πίσω από τις αντιδράσεις δεν βρίσκονται απλώς επαγγελματικές ανησυχίες των οδηγών ταξί, αλλά ένα πλέγμα συμφερόντων που επιχειρεί να επιβραδύνει ή να μπλοκάρει τις αλλαγές που προωθούνται.





