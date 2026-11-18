Επιστρέφουμε στην αφετηρία των πραγμάτων; Με την αναπόφευκτη, συνεχή συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και την εισβολή της σχεδόν παντού, οι εταιρείες πολυτελείας φαίνεται να αρχίζουν να στρέφονται αλλού. Όχι απαραιτήτως προς κάποια νέα, εξωτική κατεύθυνση, αλλά προς κάπου όπου η τεχνική και ο άνθρωπος υπερτερούν της ταχύτητας και της τεχνολογίας.Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί ο οίκος Prada, ο οποίος συγκίνησε και απέσπασε διθυραμβικά σχόλια με την επιλογή του να αναθέσει την εορταστική του καμπάνια, Drawing Prada: Animated by Hand, στον εικονογράφο John Pomeroy, μετατρέποντας το μολύβι, και τη σπάνια πλέον χρήση του, σε ένδειξη πολυτέλειας. Ο ίδιος ηγήθηκε μιας ομάδας καλλιτεχνών που δημιούργησαν χειροποίητες εικονογραφήσεις και κινούμενα σχέδια παρουσιάζοντας μια νοσταλγική εικόνα των παιδικών μας Χριστουγέννων. Τεχνική: τσεκ, Ανθρώπινο Ταλέντο: τσεκ, Συναισθηματική Αφύπνιση του Κοινού: τσεκ.