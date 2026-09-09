Όταν διαβάζουμε λιγότερα βιβλία, μειώνεται το IQ μας
MARIE CLAIRE

Όταν διαβάζουμε λιγότερα βιβλία, μειώνεται το IQ μας

Η άνοδος του BookTok δεν σημαίνει, απαραίτητα, ότι η δραστηριότητα της ανάγνωσης επεκτείνεται

Όταν διαβάζουμε λιγότερα βιβλία, μειώνεται το IQ μας
«Δεν μπορώ πλέον να συγκεντρωθώ να διαβάσω ένα βιβλίο»: Πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτή την ατάκα ακόμα και από ανθρώπους που στο παρελθόν φημίζονταν ως βιβλιοφάγοι; Μάλλον πολλές, αν κρίνουμε τουλάχιστον από τα αποτελέσματα αμερικανικών και βρετανικών δημοσκοπήσεων που λένε ότι, ενώ τα βιβλία γίνονται μόδα, για παράδειγμα μέσα από την άνοδο του BookTok και των επώνυμων που το υποστηρίζουν, η ίδια η δραστηριότητα της ανάγνωσής τους χάνει έδαφος. Κι αν συνυπολογίσουμε την εξάπλωση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο παγκόσμιος αναλφαβητισμός που αγωνιστήκαμε να καταπολεμήσουμε τις προηγούμενες δεκαετίες επιστρέφει, με έναν τρόπο.

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